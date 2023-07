Desfile Militar 2023: Los momentos más graciosos e icónicos que nos dejó esta celebración por fietas patrias

Un cartel contra la presidenta Dina Boluarte estuvo en el Desfile Militar 2023. Video: TikTok

La Parada y Desfile Cívico Militar que se realizó este 29 de julio trajo consigo divertidos momentos, episodios emocionantes e incluso románticos. Las cinco horas que duró este espectáculo dejó en los espectadores gran satisfacción y se sintió la celebración por fiestas patrias.

Adulta mayor baila marinera

Uno de los momentos que causó ternura sucedió durante el despliegue de un grupo de danza que bailaban al compás de una marinera norteña frente al estrado oficial donde se encontraba la presidenta Dina Boluarte y demás autoridades. Resulta que una adulta mayor deleitó a la audiencia televisiva y otros presentes con el folclórico baile que dio desde su balcón. Al son del bombo, tarola y trompetas, la tierna mujer zapateó y faldeó con un pañuelo imaginario en su departamento.

El tierno momento llenó de emoción patriótico a usuarios de redes sociales. | Vídeo: América Noticias.

Joven le pide matrimonio a su novia

El Desfile Cívico Militar del 29 de julio también tuvo su momento romántico. Minutos antes de que inicie el evento que retornó a la avenida Brasil después de tres años, una pareja era entrevista en vivo para la televisión. Carlos Salvatierra, inició su pedida de mano con una ‘denuncia’ pública. “Yo quería hacer una denuncia muy severa, ha habido un robo, no me parece que en la Parada Militar se permitan este tipo de cosas. Hace más o menos un año y un mes, esta joven que ven aquí me robó el corazón”, dijo el joven para luego pedirle la mano a su novia, quien muy emocionada aceptó.

Le pide la mano a su novia previo al inicio del Desfile Militar en la avenida Brasil | América TV

La compañía María Parado de Bellido sorprendió

La compañía María Parado de Bellido sorprendió al público al desfilar disfrazadas como la heroína peruana y mártir de la independencia del Perú. La brigada femenina acuartelada del Ejército del Perú fue creada el 2002, quien rindió homenaje a María Parado.

Compañía María Parado de Bellido en el Desfile Militar 2023 | Latina TV

Pareja venezolana llega un día antes al Desfile Militar en Perú

Una pareja, aparentemente de nacionalidad venezolana, cuyas ansias por ser parte de esta actividad los llevaron, como a muchos, a querer tener la mejor ubicación y levantarse muy temprano para tal fin. Ellos se levantaron a las cuatro de la mañana para tener una buena ubicación, pero cuando llegaron había nadie porque fueron el 28 de julio y no el 29. La mujer no le quedó más que reírse y compartir la anécdota con el público en redes sociales.

¡Confusión en las Fiestas Patrias! Pareja venezolana llega un día antes al Desfile Militar en Perú. Video: TikTok @karolfrang

Motivos para ir al desfile

En Tik Tok una usuaria reveló el verdadero motivo por el que decidió ir a la Parada Militar. Sin bien sentir orgullo peruano por el paso de la Policía Nacional, la Mariana de Guerra del Perú y la Fuerza Aérea es una gran razón, ella tiene una explicación más divertida.

El Desfile Militar 2023 nos dejó varios TikToks que se volvieron virales. (TikTok)

Formación ordenada

El público quedó sorprendido luego de ver una increíble formación de un grupo de las Fuerzas Armadas, quienes se colocaron en un círculo y pese a moverse no perdían la forma que habían creado.

Los soldados que marcharon demostraron una formación ordenado. Video: TikTok

Pollito de Pardos se pone a bailar

Mientras la banda de la Policía Nacional practicaba frente al restaurante Pardo, el pollo no perdió el tiempo y se puso a bailar generando las risas de los asistentes, quienes aprovecharon el momento para grabarlo y compartir el divertido momento en redes sociales.

Un pollito de Pardos se puso a bailar con los soldados que iban a marchar en el Desfile Militar 2023. Video: TikTok

Unidad Canina de la PNP

Otro momento tierno que se vivió en el Desfile Militar fue durante el paso de la Unidad Canina de la Policía Nacional. Los agentes de la PNP presentaron a los miembros caninos que se veían felices de desfilar mientras el público los admiraba y les tomaba fotos.

La unidad canina de la PNP estuvo en el Desfile Militar 2023. Video: TikTok

La chica semáforo en el Desfile

Una chica vestida de semáforo se presentó en el Desfile, pese a las dificultades que presentaba al caminar, eso no fue impedimento para ser parte de este importante evento por fiestas patrias.