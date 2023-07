Los momentos inolvidables de Guillermo Salas como técnico de Alianza Lima: un título soñado, triunfos eufóricos y el fin de una maldición

Guillermo Salas se hizo cargo de Alianza Lima en setiembre del año pasado en reemplazo de Carlos Bustos.

Mucho se habla de la salida de Guillermo Salas. Todos quieren saber el verdadero motivo que provocó que se vaya de Alianza Lima. Lo cierto es que no se puede ser mezquino al momento de valorar todos los momentos inolvidables que hizo vivir a los hinchas ‘blanquiazules’ en estos diez meses y medio. ‘Chicho’ se hizo cargo del equipo ‘íntimo’ cuando los resultados no se daban, y eso provocó que Carlos Bustos sea destituido en setiembre del año pasado. Dejó la reserva para tomar el timón del primer equipo, supo darle vuelta a la situación y pudo quedarse con el Torneo Clausura 2022. Llegó a la final y se coronó bicampeón.

Recuperó a jugadores que no hicieron una buena temporada y los convirtió en figuras del título del año pasado. La directiva de los ’grones’ le renovó la confianza y, de interino, lo hizo oficialmente su DT a pesar de la poca experiencia. Armó un equipazo para el 2023 que empezó bien, pero varios factores hicieron que todo se rompa poco a poco. Tuvo un buen arranque que le permitió quedarse con el Apertura, pero la eliminación temprana de la Copa Libertadores fue el inicio de la pesadilla. El fútbol fue desapareciendo con el pasar de los partidos, y los tres partidos consecutivos sin poder ganar terminó por sacarlo de Matute en medio de mucha polémica. Sin tiempo para despedirse, y sin la oportunidad que los fanáticos le digan “gracias”.

Triunfos eufóricos: Cusco y Ayacucho

Hay dos triunfazos que terminaron por colocar a Alianza Lima como ganador del Torneo Clausura 2022 y llevarlo a la final: fueron las victorias de visita ante Cienciano y Ayacucho FC. Sin embargo, hay uno que merece ser mencionado porque fue el inicio de todo. Guillermo Salas debutó al mando de los ‘blanquiazules’ frente Carlos Stein en Jaén, lo hizo con victoria de 2-1 con doblete de Hernán Barcos, en setiembre del 2022. Ese cotejo fue importante porque rompió la mala racha de tres choques sin poder ganar que provocó la salida de Carlos Bustos de Matute.

Ese fue el punto de quiebre ya que después todo fue felicidad. Los resultados se empezaron a dar y una de las celebraciones más recordadas el año pasado fue el que se dio en Cusco. Los ‘íntimos’ lograron derrotar por 2-0 al ‘papá' de visita con goles de Jairo Concha y Gino Peruzzi. Un logro que consiguió después de trece años en la ‘ciudad imperial’. Otro momento que los hinchas ‘grones’ tienen en la mente es el partidazo que hizo en Ayacucho, donde el ‘Pirata’ fue la figura: anotó el gol de la victoria y terminó siendo el arquero de equipo tras expulsión de Ángelo Campos. Fue el héroe de Alianza.

Final de ensueño: bicampeonato

Alianza Lima hizo todos los méritos para meterse en la final de la Liga 1 2022 al mando de Guillermo Salas sorprendiendo a muchos, porque a inicios de temporada nadie daba por hecho que los ‘íntimos’ llegarían a esa instancia. Enfrentaron a Melgar en dos encuentros decisivos: perdió 1-0 en Arequipa con autogol de Yordi Vílchez, y todo se definió en Lima. El marco era perfecto, el estadio Alejandro Villanueva estaba lleno de hinchas ‘grones’ que hicieron sentir la localía a los visitantes.

‘Chicho’ planteó bien el choque y pudo adueñarse del marcador que terminó 2-0 a favor de Alianza. Vílchez tuvo su revancha tras autogol, y Pablo Lavandeira cerró la victoria que terminó en bicampeonato. La euforia se adueñó de todos en Matute, y las gargantas no pararon de gritar campeón. El técnico fue levantado en hombros como señal de triunfo, y es que fue el gran responsable de ese título.

Arranque histórico: clásico ‘blanquiazul’ en el Monumental

Guillermo Salas empezó con pie derecho el Torneo Apertura 2023. Ganó sus primeros encuentros y uno de ellos fue el más importante en el fútbol peruano: logró derrotar 2-1 a Universitario de Deportes en el estadio Monumental, en febrero. Alianza Lima logró llevarse el primer clásico del año con goles de Pablo Sabbag y Gabriel Costa; en medio de celebraciones polémicas, expulsión de Carlos Zambrano, y varios duelos esperados.

Los ‘íntimos’ festejaron en la cara de los hinchas ‘cremas’ que llenaron al cien por ciento su recinto. Irónicamente, meses más tarde, un encuentro contra los ‘merengues’ marcaría el despido del ‘Chicho’ tras empatar 0-0 en el estadio Alejandro Villanueva.

Fin de la maldición de Copa Libertadores

Uno de los objetivos de Alianza Lima en el torneo internacional era terminar con la mala racha que pesaba por 10 largos años, y lo logró. El equipo de Guillermo Salas venció 2-1 a Libertad en Asunción, fue en la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores que se jugó en abril. Los ‘blanquiazules’ terminaron con la maldición de 30 partidos sin poder ganar con goles de Aldair Rodríguez y Pablo Sabbag.

El ‘Chicho’ logró algo que no pudieron hacer los otros técnicos de años anteriores. Eso sí, no pudo superar la etapa y quedó eliminado de la competición continental con cuatro puntos. Las lesiones de sus figuras no ayudaron para que pueda avanzar a octavos de final o luchar por un cupo a la Sudamericana, ahí empezaron los cuestionamientos. Salas ya no está en Matute, pero será bien recordado por todo lo que logró.