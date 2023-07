Gonzalo Aguirre, el fichaje de Sporting Cristal, que no jugaba hace medio año, debutó “sorprendido” y fue agradecido con Tiago Nunes

El volante Gonzalo Aguirre ingresó a los 67 minutos y habló acerca de lo que fue su debut. El mediocampista peruano comentó que le sorprendió entrar al campo en ese encuentro. (Video: Pitazo Final)

Sporting Cristal venció 5-0 a Binacional por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. Ese encuentro marcó el debut del volante Gonzalo Aguirre con la camiseta ‘celeste’. El joven mediocampista peruano habló acerca del motivo por el cual no jugó seis meses y su sorpresa de haber disputado minutos ante el ‘poderoso del sur’.

Te puede interesar: Golazo de Joao Grimaldo que inició en el mediocampo para el 1-1 de Sporting Cristal ante Melgar por Liga 1

“La verdad que feliz y muy contento por el debut. Hasta yo me sorprendí. No pensé que, por ahí, me iba tocar debutar hoy y de la manera que lo hice. Vengo hace seis meses de un parate (para) por el problema con el club. La verdad que muy contento y también agradecerle al ‘profe’ (Tiago Nunes) por la oportunidad”, sostuvo en conferencia de prensa.

Además, Aguirre mencionó las razones que lo motivaron a fichar por el conjunto ‘rimense’: “A mí me empuja venir el plantel que había y el comando técnico. Aparte, en el contexto que estaba allá, que era el no jugar. Para lo que es mi carrera me fije bien. Sabía que era una oportunidad muy grande. Mis compañeros, gracias a Dios, me recibieron muy bien. Ahí tengo conocidos de la selección sub 20″.

Te puede interesar: La espectacular doble atajada de Carlos Cáceda para evitar el empate de Sporting Cristal ante Melgar

“La verdad que, desde el día uno, sabía al club que venía. La verdad que es un gran club y de primer nivel. Me gusta mucho como se manejan. Como se maneja los ‘fisios’. Como se maneja el equipo. La verdad que se notó que hay un grupo muy fuerte y unido”, detalló.

Aguirre también hizo un comentario acerca de la hinchada de Sporting Cristal: “La verdad que la hinchada es impresionante. Cómo se lo repito a veces mis compañeros, me hace recordar a Argentina. Agradecerle a todo el público por lo de hoy”.

Te puede interesar: Programación de la Liga 1 Perú: día, hora y canal tv de la fecha 6 del Torneo Clausura

“La verdad que físicamente me siento muy bien. En el día que sabía que en el club no me iban a tener en cuenta, por problema de los dirigentes; entrené doble, me mentalice y tengo las cosas claras. Sé que acá tengo que ir poco a poco. Hace seis meses que no juego y, sinceramente, no pienso por ahí en ser titular; sino, de a pocos, ir sumando minutos. Eso también lo verá el técnico. Si me toca la oportunidad de arrancar desde el minuto cero, bien. Si me toca comenzar desde el banco también”, sentenció.

Gonzalo Aguirre formó parte, por segunda vez, de los convocados por el entrenador Tiago Nunes para un partido de Sporting Cristal. (Carla Redhead)

Rendimiento de Gonzalo Aguirre en su debut

El mediocampista Gonzalo Aguirre participó en la goleada de Sporting Cristal por 5-0 ante Binacional. El jugador de 20 años ingresó a los 67 minutos en lugar de Yoshimar Yotún. En todo ese tiempo, el volante peruano tuvo un destacado nivel en el encuentro.

Según el portal web Sofascore, Aguirre tuvo un puntaje de 7.0 en los 23 minutos que estuvo en el campo. El futbolista cedido de Nueva Chicago tuvo un 100% de efectividad en los pases que hizo a sus compañeros. Incluso logró realizar dos regates con éxito.

Asimismo, Aguirre ganó cinco de ocho duelos terrestres que tuvo durante el compromiso. También ayudó en defensa, dado a que hizo un despeje. El volante peruano se animó a patear al arco rival, pero sus dos remates se fueron desviados de la portería del ‘poderoso del sur’.

Si bien fue el debut de Aguirre con la camiseta ‘celeste’, no es la primera vez que fue tomado en cuenta por el entrenador Tiago Nunes. Su primera convocatoria fue en el duelo ante Melgar por la quinta fecha del Torneo Clausura. En ese juego, se quedó en el banco de suplentes. El resultado final fue un 1-1 con goles de Bernardo Cuesta (11′) para los ‘rojinegros’ y Joao Grimaldo para el conjunto ‘rimense’.