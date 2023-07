Alexandra Grande y su meta dorada: la ambición de ser tricampeona panamericana en Santiago 2023

Alexandra Grande buscará consagrarse en Santiago 2023 (IPD)

Alexandra Grande se vuelve a ilusionar con el trono. La karateca peruana, ya con 33 años encima, mantiene la misma ambición de siempre y, otra vez, buscará flamear la bandera nacional en lo más alto del podio en unos Juegos Panamericanos. Ya a menos de tres meses para la inauguración de Santiago 2023, el objetivo es bastante claro para ella: la presea dorada.

Te puede interesar: Joao Grimaldo y Brenner Marlos protagonizaron discusión previo al Cristal vs Emelec y tuvieron que separarlos

Su amplia experiencia en este tipo de eventos multideportivos será su principal refugio de cara a la competencia que se avecina en Chile. De esto, se vale la representante para extender sus hazañas sobre el tatami. Ya mostró de lo que está hecha previamente y ahora solo espera repetir la historia.

“Serán mis cuartos Panamericanos, y voy decidida a volver a ser la mejor de América. Si bien gané la medalla de oro en Toronto 2015 y Lima 2019, y la de plata en Guadalajara 2011, ahora me encuentro más madura y con las cosas siempre claras para conseguir mis metas”, expresó en una nota con el Instituto Peruano del Deporte (IPD).

Te puede interesar: Gabriel Leyes no pudo fichar por Binacional y busca equipo por Twitter

Hay que recordar que en sus primeros Juegos Panamericanos (Guadalajara 2011), Alexandra ya anunciaba un futuro bastante prometedor: llegó a la final de su disciplina, pero perdió ante la mexicana Bertha Gutiérrez después de un reñido duelo. Aquel entonces se tuvo que conformar con la medalla de plata; sin embargo, tuvo su gran revancha en las dos ediciones siguientes.

En Toronto 2015, la karateka nacional llegó nuevamente a la final y esa vez sí pudo quedarse con el oro, tras vencer a la dominicana Karina Díaz. Cuatro años más tarde, le tocó ser anfitriona y favorita en Lima 2019, donde revalidó su primer lugar, tras imponerse en la final a la venezolana Claudymar Garcés.

Alexandra Grande logró la medalla de oro en Toronto 2015 y Lima 2019 (Lima 2019)

Con esa última conquista, Alexandra Grande hizo historia e inscribió su nombre en las páginas más gloriosas del deporte peruano, tras convertirse en una de las únicas dos peruanas -junto a esquiadora acuática Natalia Cuglievan- con dos medallas de oro en los Juegos Panamericanos. Ahora, su nuevo propósito es convertirse en la primera tricampeona panamericana de nuestro país.

Te puede interesar: Washington Corozo reconoció que “faltó el gol” ante Emelec y realizó pedido a hinchada de Sporting Cristal

“Mi entrenador me inculcó hace años la mentalidad de que pensar en la medalla es una presión que no suma. Es por eso que iré a Chile para demostrar todo lo que he aprendido en mis entrenamientos. Estoy muy tranquila y con ganas de que ya inicie el torneo para vivir otra vez esa emoción de representar a mi país en un evento internacional tan importante. Serán mis cuartos Juegos, y espero que no sean los últimos, así que con fe”, señaló en declaraciones al IPD.

Su preparación

Alexandra Grande sabe que conseguir el tricampeonato panamericano en Santiago 2023 no será nada fácil. Nunca lo fue. Por eso, todos estos días que restan antes de la ceremonia de inauguración, la karateca peruana se esforzará mucho para afrontar el evento de la mejor forma posible. Su preparación la tuvo que dividir en dos fases.

“La primera la cerré en Japón tras participar en una Premier League en junio, que me sirvió para sumar puntos en el ranking del mundo. Tomé una semana de descanso y arranqué la segunda etapa donde planeo tener una base de entrenamiento en el extranjero, que podría ser Estados Unidos o Turquía”, explicó.

”También tendré dos eventos importantes, como una Premier League en setiembre (Irlanda) y el Mundial de octubre (Hungría), para seguir sumando puntos en el ranking. Luego de ambos quedaré lista para los Panamericanos, donde el karate será del 3 al 5 de noviembre”, agregó.

Alexandra Grande se prepara para afrontar Santiago 2023 (IPD)

Cabe señalar que Alexandra Grande hoy por hoy es número 18 del mundo. En el ránking oficial de la Federación Mundial de Karate (WKF, por sus siglas en inglés), solo le superan dos contendientes a nivel panamericano en su categoría (kumite -61kg): la canadiense Haya Jumaa (5°) y la ecuatoriana Jacqueline Factos (11°).

Ambas serán los rivales a vencer para la karateca peruana. La competencia será durísima. Pero Grande ya sabe lidiar con la presión y diversas dificultades que se le presenten. Además, ya sabe lo que es saborear el triunfo en el tatami contra las dos.