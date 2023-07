‘Puchungo’ Yáñez y su frase visceral sobre acto racista en Universitario y su dura postura en el caso Alfonso Barco

El exfutbolista se refirió al caso de discriminación que sufrió el cuadro 'crema' por su preparación físico, así como del volante nacional. (Audio: Radio Ovación / Foto: Violeta Ayasta)

Universitario de Deportes ha vivido una semana bastante complicada fuera de los terrenos de juego. Y es que el preparador físico, Sebastián Avellino, fue arrestado de manera provisional por un gesto racista contra los hinchas de Corinthians que lo ha mantenido hasta el momento en Brasil. Además, Alfonso Barco se ha perdido los últimos duelos por constantes amenazas. En ese sentido, Alfonso Yáñez dejó contundentes declaraciones sobre ambos temas.

Te puede interesar: Gonzalo Núñez reveló que Alfonso Barco no volverá a jugar en Universitario por amenazas de muerte

“Me dejó un sinsabor el tema de si faltas el respeto al rival, el racismo. El fútbol es otra cosa, racismo es que no dejen entrar a alguien a una tienda, que te boten de un lugar por tu color o por el tema social. Pero en el fútbol vivimos de eso toda la vida, nos han insultado. Qué tendríamos que hacer con los jugadores brasileños que nos insultan y nos dicen indios, que nos tiran un sol y te dicen muerto de hambre”, comentó en entrevista para Radio Ovación.

De la misma manera, ‘Puchungo’ se mostró asombrado con la reacción del club brasileño por dicho acto discriminatorio. “Me sorprende que la misma gente de Corinthians no salga a defender este tema y a decir que esto es fútbol y hay que seguir como tal. Entiendo el racismo pero nosotros, dentro del fútbol, hemos vivido cosas que para ahora serían cadena perpetua. Con todos estos temas están mariconeando mucho al fútbol”, dijo.

Salió a la luz imágenes del preparador físico de Universitario realizando gestos racistas contra hinchas de Corinthians.

Evidentemente, Yáñez quiso poner paños fríos al momento pidiendo al hincha que aliente sin violencia, pero reveló detalles que se viven en una cancha de fútbol. “Que la gente vaya a alentar. No conozco al preparador físico, creo que no hizo bien pero también sería bueno preguntarle qué le han gritado los hinchas. Me encantaría que los jugadores brasileños que tanto se quejan, que jueguen con un micrófono, a ver si dicen ‘tonto’, son insultos peores. Tampoco me gustaría que la gente vaya al estadio a agredir a los rivales, siempre se han insultado, es parte del espectáculo, pero no estoy de acuerdo con las agresiones”, señaló.

Te puede interesar: ‘Fonchi’ Barco y la jugada clave que terminó en gol de Corinthians y provocó la ira de Andy Polo por Copa Sudamericana

Los fanáticos del ‘Timao’ que estaban ubicados en la zona de occidente del estadio Neo Química Arena acusaron al preparador físico de la ‘U’ contra la policía local por simular a un mono. Apenas acabó el partido por la Copa Sudamericana, fue encarcelado y tratado como un delincuente. Desde el club peruano trataron de ampararlo, pero ninguna medida ha sido exitosa, en gran parte, porque el racismo es condenado fuertemente en Brasil.

Todo el plantel y trabajadores del primer equipo de Universitario le envió un mensaje de apoyo a Sebastián Avellino. (Universitario)

Caso Alfonso Barco

Otro tema que también fue abordado por ‘Puchungo’ fue la separación que Alfonso Barco ha tenido del primer equipo de Universitario. A raíz de su error en el gol de Corinthians en Brasil, el volante recibió innumerables críticas y amenazas que lo apartaron de los últimos partidos.

Te puede interesar: Alfonso Barco, afectado por amenazas, quedó fuera de la lista del Universitario vs Unión Comercio por Liga 1

“Me parece una barbaridad el caso de Alfonso Barco, que tengan que cubrirlo y decir que porque lo están insultado y amenazando no lo van a poner. No es lo correcto, debería seguir jugando porque es la única manera de voltear eso”, sostuvo.

Eso no fue todo, ya que el exfutbolista de Universitario y Alianza Lima citó el caso de ‘Balán’ Gonzales, quien vivió casos similares. “‘Balán’ lo sufrió, un día lo silbó todo el estadio pero se sobrepuso a eso, todos lo apoyamos y terminó siendo ídolo de la ‘U’. A él y a muchos jugadores de Alianza les hacían como monos, salía un barrista de la ‘U’ con un gorila amarrado, el de Alianza con una gallina o con un chancho con camiseta de la ‘U’. Eso es fútbol, es parte de la idiosincrasia nuestra, de las tradiciones”, precisó.

El mensaje de Alfonso Barco denunciando amenazas en Universitario. (Instagram Fonchi Barco)

Para complementar, Alfonso Yáñez dijo que el fútbol es todo lo que comentó y no debe perderse. “El fútbol es el arte de mentir al rival para poder ganarle. Desde que decimos que hay que culturizar el fútbol, no podríamos jugar porque para ganarle al rival hay que engañarlo. Están haciendo cosas que para mí le hacen mal al fútbol y eso de quejarse por insultos que se dan dentro de un campo de juego, pienso que nos hacen mucho daño”, concluyó.