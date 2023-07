El Puente de los Suspiros se ha convertido en el escenario perfecto para cientos de escolares que desean realizarse una sesión de fotos para su graduación. Sin embargo, el último fin de semana una promoción del Callao no la pasó nada bien luego de ser retirados por el personal de Fiscalización de la Municipalidad de Barranco.

Te puede interesar: Fiscalía llegó a Biblioteca Nacional para requerir libro de Dina Boluarte donde se detectó plagio

Las madres de familia denunciaron que fueron discriminadas por los fiscalizadores, cuando les preguntaron desde dónde vienen y procedieron a informarles que deben retirarse. Esto sucedió cuando los adolescentes habían iniciado a tomarse su fotografía para su anuario.

El distrito bohemio cuenta con varios lugares turísticos que son visitados por todos los ciudadanos, por lo que esta vez fue elegido por este colegio. Sin embargo, de acuerdo con el video que se difundió, las progenitoras piden una explicación.

Te puede interesar: Clima en Arequipa: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento para hoy

Ningún representante de la municipalidad de Barranco le contesta de manera específica. “Los robos son para la Policía. Serenazgo no se encarga”, dijo el personal. Asimismo, luego se escucha decir que estarían “impidiendo” el pase.

Barranco: denuncian discriminación a escolares del Callao que se tomaban fotos en el Puente de los Suspiros|Panamericana/Andina

Madres denuncian

Desde los exteriores de su colegio, una madre preció cómo sucedió todo. La sesión de fotos ya había comenzado, cuando se acercaron para ser interrogados. Ellos indican que caminaron un poco más allá, pero eran perseguidos.

“Se tomaron [fotos] unos cuantos chicos, vino uno de los serenos y dijo que se tenían que retirarse. Le preguntó a una de las mamitas de dónde venían y le dijo que somos del Callao. Por donde iba el grupo de la promoción los perseguía y les decía ‘aquí no pueden ponerse’”, señaló la señora Carmen.

Además, cuestionaron de que se promueve que turistas visitan este distrito, pero prohíben a los menores de edad. A su vez, aseguraron que no había muchos materiales que podrían incomodar a los transeúntes. “Solamente estaba el fotógrafo arrodillado en la escalera y las mamás que estaban sentadas en un murito. Los alumnos se iban acercando uno por uno, porque ya nos estaban hostigando”, agregó.

Te puede interesar: Clima en Iquitos: cuál será la temperatura máxima y mínima este 12 de julio

Asimismo, indicaron que el primer fiscalizador que los intercepta se fue ante los reclamos de las madres, pero luego se quedan dos personas del municipio. E incluso llamaron a un patrullero de la Policía de la Nación (PNP), pero se retiraron.

Barranco: madres denuncian hostigamiento de parte de los fiscalizadores|Panamericana

También contó que no eran la única institución que llegó hasta el Puente de Los Suspiros, hubo otros diez colegios aproximadamente para participar de su sesión de fotos. La madre sostuvo que le pidieron un “permiso” para estar en este espacio. “Nunca se ha solicitado autorización, en algunos distritos lo hacen, pero cuando van a grabar un video que es para otras utilidades”, acotó.

Este mal momento no solo lo vivieron los padres de familia, sino que también los adolescentes, quienes llegaron al lugar a las 9:00 a.m. y terminaron cerca de las 17:00 horas. Por su parte, manifestaron que no se acercaron a la municipalidad, pero esperan que se pronuncie por el hecho, desde donde hasta el momento no existe comunicado.