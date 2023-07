Tiago Nunes y su sarcástica respuesta a Mario Viera sobre polémica del VAR en Sporting Cristal vs Mannucci

El sábado 15 de julio, Sporting Cristal se enfrentó a Carlos Mannucci por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2023 en el estadio Alberto Gallardo y los rimenses se quedaron con una victoria por 3-2 que los mantiene como punteros del certamen junto a Universitario de Deportes. No obstante, el entrenador de la visita, el uruguayo Mario Viera, se mostró disconforme ante la actuación del videoarbitraje durante la contienda.

Una vez culminado el encuentro entre ‘celestes’ y trujillanos, el estratega brindó una conferencia de prensa e hizo una fuerte crítica al VAR, afirmando que pese a la tecnología, los árbitros se siguen inclinando hacia los equipos de mayor renombre y que los clubes pequeños siguen siendo perjudicados.

“El VAR parece que aquí no ha llegado (al Perú). Seguimos viviendo las mismas situaciones que siempre se vuelcan para el lado que pesa más. (…) Toda la tecnología está, pero el tema es que si los que están detrás de esa tecnología no la utilizan bien, vamos a ser perjudicados siempre los mismos de siempre. Tal vez el árbitro está mal parado, ¡pero está el VAR! ¿Para qué M está el VAR? Ósea lo utilizas para un lado y para otro lado no. (…) Yo soy defensor del VAR, pero aquí parece que todavía no lo estamos utilizando de la mejor forma o seguimos con la misma mentalidad”, mencionó ante la prensa.

Una vez culminada la alocución del ‘charrúa’ fue el turno de su colega Tiago Nunes de ingresar a la sala. El director técnico brasileño fue consultado por los dichos del ex Alianza Atlético, a lo que tuvo una sorpresiva respuesta, mencionado que si el videoarbitraje no brindó justicia, los ‘bajopontinos’ consiguieron el triunfo por intervención “divina”, ya que bajo su criterio tuvieron un mejor rendimiento que los ‘carlistas’ en la cancha.

“No puedo comentar la declaración del profesor Mario, a quien le tengo mucho respeto. Yo soy el primero en renegar cuando las cosas no salen bien con el arbitraje, es un tema complejo para opinar. Yo tengo la convicción que nuestro equipo hizo un partido para ganar. Generamos mínimo siete u ocho ocasiones de gol y sufrimos dos goles de otro partido. Totalmente fuera del contexto de juego que se presentó. Si no hubo justicia del VAR, hubo justicia divina que es lo más importante”.

Entrenador de Carlos Mannucci arremetió contra la tecnología tras derrota frente a Sporting Cristal por el Torneo Clausura.

Tiago Nunes destacó mejora de su equipo

Cristal llegaba al choque por Liga 1 con dudas tras la derrota en la ida de los play off de Copa Sudamericana contra Emelec, pero consiguió el resultado deseado de manera agónica. Ello fue resaltado por Tiago Nunes, quien expresó su satisfacción por el accionar desplegado por sus dirigidos ante un oponente con características similares a los ecuatorianos.

“Me quedó con una buena sensación de nuestro equipo hoy, porque a diferencia con Emelec, donde no hemos controlado la posesión, que no hicimos daño al rival y no rematamos al arco en el primer tiempo y en el segundo también nos costó. Hoy, conectamos la posesión con situaciones generales, que es el escenario ideal. Ganar al último minuto también genera confianza. Nos encontramos con un equipo (Mannucci) con una estructura similar a Emelec”.

Finalmente, el profesional de 43 años destacó el aporte ofensivo de sus nuevas contrataciones, los laterales Nicolás Pasquini y Franco Medina, ya que ambos fueron parte clave en la remontada ‘cervecera’, pues brindaron pases de gol.

“Tuvimos dos asistencias y eso es importante. Mi opinión es que Pasquini tuvo una situación clara de gol, una asistencia para el gol de Washington Corozo. Medina también llegó, entró para aportar en la parte ofensiva y al final de partido consiguió asistir a Brenner en un golazo. Me quedo con sensaciones positivas”.