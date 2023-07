Rafael López Aliaga asegura que hay “orden absoluto” en el Centro de Lima y periodista lo invita a que pasee más por la zona

Rafael López Aliaga que existen "orden absoluto" en el Centro de Lima

El Centro Histórico de Lima es un lugar con un valor turístico incalculable, pero también afronta problemas como el del comercio ambulatorio que pone en riesgo la seguridad de todos aquellos que transitan por dicha zona. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha intentado reubicar a los vendedores, pero sus intentos han sido en vano. Sin embargo, este considera que en su jurisdicción existe “orden absoluto”.

“En estos momentos, si tú vas (al Centro de Lima), y te invitaría, por favor, a mandar a tus camarógrafos, vas a ver orden absoluto en Mesa Redonda y Mercado Central. Canal N creo que está cubriendo el orden absoluto que hay en estos momentos”, dijo el representante de Renovación Popular, en conversación Mario Ghibelini. Este no cuestionó la información compartida por el burgomaestre, sino su reportero que se encontraba en el Parlamento.

Marco Calderón, periodista del mencionado medio, no dudó en contrastar lo dicho por López Aliaga con la realidad que acababa de evidenciar. “Cuando nos dirigíamos nosotros al Congreso de la República pasamos por el jirón Andahuaylas con Áncash y encontramos más ambulantes”, recalcó para así señalar que el alcalde de la capital no tenía conocimiento del estado en que se encuentran las calles que tiene a su cargo.

Ambulantes de Mesa Redonda y el Mercado Central se encuentran descontentos con la reubicación dispuesta por el alcal de Lima, Rafael López Aliaga. (Composición Infobae: RPP/La República)

“Hay que pasear un poco por el Centro de Lima para ver en qué lugar están los ambulantes”, recalcó el reportero a modo de invitación a Rafael López Aliaga, figura quien durante la campaña del 2022 prometió ordenar las calles de la capital. “Solo es una información que le alcanzo al alcalde de Lima que entre jirón Andahuaylas y jirón Áncash continúan ambulantes con carretillas y megáfonos que invaden justamente esa intersección”, agregó.

Como se recuerda, los ambulantes fueron ubicados en el campo ferial La Huerta Encontrada ubicada en la cuadra 7 del jirón Amazonas. Sin embargo, ante la falta de interesados en comprar sus productos, estos ha optado por regresar a los alrededores de Mesa Redonda y Mercado Central. Representantes de los ambulantes aseguraron que nunca dejaron de vender en la zona por la falta de condiciones en el área asignada.

Se sienten burlados

La reubicación de comerciantes ambulantes de Mesa Redonda y el Mercado Central ha sido un fracaso, según los propios vendedores. A pocos días de la apertura de puertas de la llamada ‘Huerta Encontrada’, los presuntos beneficiarios denunciaron falta de afluencia y pérdidas en sus ventas. Además, calificaron de “peligros y poco empresarial” el área al que habían sido trasladados por la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Vecinos de Barrios Altos se quejan por la intempestiva reubicación de ambulantes de Mesa Redonda y Mercado Central en una loza recreativa del jirón Amazonas.

“Yo no estoy de acuerdo, es una zona que es peligrosa. Nos dijeron que nosotros podíamos innovar y hacer mercado, pero acá no, porque esta es un fracaso. No es accesible para nosotros. Tampoco queremos una zona céntrica, pero al menos una zona donde la gente pueda entrar tranquila a comprar”, declaró una vendedora para Canal N. Estos declararon que tienen deseos de formalizarse para seguir laborando.

Otro comerciante denunció que la zona a la que habían sido trasladados es una loza deportiva pernada para niños. “Yo creo que el alcalde se está equivocando. Acá juegan los niños, mi papá y hasta mis abuelos, desde hace más de 30 años. La gente de la Municipalidad de Lima nos ha engañado, diciendo que estaban arreglando la cancha para el beneficio de los niños y la gente de la zona”, expresó.