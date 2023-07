Tercera Toma de Lima: Hasta 15 mil personas podrían llegar a la capital para manifestarse en contra del gobierno

El procurador público adjunto del Ministerio del Interior manifestó que llegarían entre 2.500 a más de 12 mil personas para la Tercera Toma de Lima. Video: Canal N

Estamos a pocos días de que se desarrolle la marcha denominada la tercera Toma de Lima y hay gran preocupación por parte de la ciudadanía debido a los estragos que ocasionaron las protestas anteriores.

En este marco, el procurador público adjunto del Ministerio del Interior (Mininter), Luis Alberto Casaverde, declaró en entrevista con Canal N que se estima la llegada de máximo 15 mil personas a la capital con motivo de las marchas.

“En el menor de los casos, unas 2,000 a 2,500 personas podrían trasladarse (a Lima) y en el peor de los casos, estamos hablando de cerca de 12 mil a 15 mil”, aseguró, destacando que es una cifra bastante alta que requiere intervención por parte de todos los actores involucrados.

Precisó que estas cifras responden a la información que se ha recabado de regiones como Apurímac, Lambayeque, Ayacucho, Madre de Dios de Dios, Puno, entre otras; donde se han registrado movilizaciones, por lo cual se ha solicitado a la Fiscalía establecer acciones preventivas. Al ser consultado sobre la naturaleza de la protesta, precisó que esta es “variada”, pero existen muchos intereses personales.

“Hay mucho interés particular, personal, en resaltar, en tener una suerte de caudillismo, pero también hay gente que se acopla (a la marcha) porque entiende que su reclamo es justo, que corresponde. Finalmente, es el derecho a manifestarse que tienen las personas”, agregó.

Policía mostró su fortaleza días antes de la convocatoria para la tercera 'Toma de Lima'. (Composición Infobae)

No obstante, aseguró que las acciones que se están tomando en articulación con la Policía Nacional de Perú y el Ministerio Público buscan que “ese derecho a manifestarse no salga de su cauce y termine deviniendo en hechos delictivos que muchas veces afectan a personas que no están involucradas en estas manifestaciones”.

Agregó que en las protestas anteriores hubo afectados en zonas como el Centro de Lima, donde convergen diariamente miles de ciudadanos para movilizarse a diversos distritos. En ese sentido, calificó la situación actual como “bastante delicada y que debe tomarse con seriedad”.

Existe un peligro latente de violencia

Foto de archivo de agentes de la policía de Perú en una protesta antigubernamental en Lima Febr 4, 2023. REUTERS/Alessandro Cinque

En otro momento, se refirió a la posibilidad de que existan acciones violentas durante esta nueva protesta asegurando que sí se prevé este escenario: “La posibilidad de que existan hechos delictivos es muy alta y latente por ello se realizan actividades preventivas”, complementó.

Subrayó que durante las manifestaciones previas se han registrado al menos 166 casos penales en Lima y aproximadamente 160 en provincia, además de una gran cantidad de detenidos e investigados, lo que ha requerido movilizar todo el aparato policial, Ministerio Público, fiscal y judicial. Debido a esto el procurador no descarta que situaciones de esta naturaleza puedan ocurrir nuevamente.

¿Cuándo será la tercera Toma de Lima?

Esta nueva convocatoria de protestas que busca la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, entre otros pedidos como la Asamblea Constituyente o el cierre del Congreso, se llevará a cabo el 19 de julio.

Tercera Toma de Lima empezaría el 19 de julio, según declaraciones de sus organizadores

En ella participarán todas las regiones del país y organizaciones como el Comité Nacional Unificado de Lucha en el Perú (Conulp), el Comando Unitario Nacional de Lucha (Cul) y el centro liberal de izquierdas y derechas. Cabe resaltar que algunas delegaciones pertenecientes a estos grupos empezarán su viaje hacia la capital a partir del 17 de julio.

Importantes estragos en el sector turismo

Desafortunadamente, uno de los rubros más golpeados por este tipo de protestas es el de turismo. Ante el anuncio de esta nueva marcha, trascendió que al menos el 50% de las reservas para viajes a nuestro país entre el 15 de julio y el 15 de agosto corren el riesgo de cancelarse.

Asimismo, el presidente de la Cámara de Comercio de Cusco, John Gonzáles, aseguró hace algunos días que muchas agencias internacionales ya no consideran a Perú como un destino turístico seguro para visitar.