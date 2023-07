La historia de ‘Pompo’ Cordero: compartió once ideal con Ronaldinho, sobrevivió jugando ‘pichangas’ y se convirtió en DT de fútbol femenino

La historia de Luis 'Pompo' Cordero: compartió once ideal con Ronaldinho, recibió oferta millonaria de Bayern Leverkusen y sobrevivió jugando 'estafas'.

Cada país sudamericano destaca por una característica específica en el fútbol. En Ecuador, por ejemplo, está el rigor físico. A Uruguay lo conocemos por la garra. Mientras que en Perú, probablemente sea igual que en Brasil, el talento. Por nuestro país desfilaron grandes futbolistas, aunque no todos tomaron buenas decisiones a lo largo de sus carreras. Sobre lo segundo podemos mencionar casos como Christian Cueva, Jean Deza, Reimond Manco y otros nombres más.

Retrocediendo un poco el tiempo, a finales de los noventas, nos podemos topar con Luis Cordero: un chorrillano que la rompió en las divisiones menores de la selección peruana al extremo de conformar el equipo ideal del Sudamericano Sub 20 junto a Ronaldinho y Aimar. Tal fue su momento, que recibió una jugosa oferta de Bayern Leverkusen de Alemania, pero un dirigente no lo dejó salir pensando que vendría una mejor oferta.

Nunca pasó. Al popular ‘Pompo’ no se le presentó una oportunidad más. De hecho, empezó a bajar su nivel y se vio envuelto en episodios polémicos fuera de los campos. Así fue como su carrera se vino a pique.

Sin embargo, el fútbol da revanchas. Cordero inició su recorrido como entrenador, pasando por clubes de Copa Perú y se instauró en un equipo de la Liga Femenina, Carlos A. Mannucci, con el cual en tres años viene logrando grandes objetivos: ser tercero y subcampeón.

En esa línea, Infobae Perú conversó con él, quien contó pasajes positivos y negativos en su etapa como jugador, entre los principales el Sudamericano Sub 20 en 1999 y las veces que sobrevivió gracias a las ‘estafas’. Asimismo, habló de su ascenso en el fútbol femenino y reveló su principal sueño en este deporte.

Sus anécdotas como futbolista

- Cuéntanos sobre tus inicios en el fútbol...

Mi familia era numerosa, no nos alcanzaba el dinero para costearme los pasajes, mi ropa de entrenamiento, entonces vendíamos tamales, le decía a mi mamá que prepare un poco más para vender, coger ese dinero e ir a entrenar. Vendía en mi barrio, Chorrillos, tocaba las puertas de las casas y me compraban. Aparte eran riquísimos.

- ¿Cómo llegas a la ‘U’?

Comencé a entrenar con el Dynamo, luego me fui a Sipesa, fui campeón de la Copa AFIM, hicimos un partido de práctica con la sub 15 del profe Bolaños (Luis) y me convocaron a la selección. Me fui a Francia, terminé como goleador del Mundialito con siete tantos, cuando regresé tenía la propuesta de Sporting Cristal y de Universitario, decidí irme a este último. Después, jugué el Bolivariano sub 17 en Arequipa y me promocionaron al primer equipo. Oswaldo Piazza me hizo debutar con 17 años en primera.

Luis Cordero debutó profesionalmente con la camiseta de Universitario en 1998 bajo la dirección de Osvaldo Piazza.

- Conformaste el once ideal del Sudamericano Sub 20 junto a grandes figuras..

Me fue bien en ese Sudamericano con el profesor Oblitas, lamentablemente no fuimos al Mundial. Nos tocó jugar con futbolistas importantes como Aimar, Ronaldinho, Cambiasso, Roque Santa Cruz, Fabián Carini, Javier Chevantón y otros más. Salí en el once ideal junto a Ronaldinho, Aimar y Cambiasso.

Luis Cordero se codeó con estrellas como Ronaldinho y Aimar en el Sudamericano Sub 20 en 1999, que terminó ganando la selección de Argentina.

- A raíz de tu buena participación, llegó una oferta de Alemania

Sí, me iban a vender, pero eso queda en recuerdos. Qué hubiera pasado si me iba a Alemania, en ese tiempo estaba en mi apogeo. La propuesta era para Mario Gómez y para mí. El Bayern Leverkusen ofreció dos millones por los dos. Alfredo González (dirigente) pensó que la cifra se podría multiplicar y nunca volví a tener otra oferta para salir. Él mismo dijo que se arrepintió de no haberme vendido. También tengo mucha culpa por no continuar en esa misma línea, me desvié y tomé malas decisiones.

- ¿Por qué se dio tu salida de Universitario?

La ‘U’ cayó en problemas económicos y entró un dirigente Javier Aspauza. Él me decía ‘ya no está tu papá Alfredo, ya no está tu padrino’, sentía un pequeño acoso de su parte, él era todo lo contrario a Alfredo, se tenían bronca, decidí renunciar a un dinero que me debía la ‘U’ e irme. Me fui a Sullana, una de las decisiones de las que más me arrepiento.

- ¿Por qué te arrepientes de ir a Alianza Atlético?

No hubo honestidad (por parte del entrenador Teddy Cardama), pero tuve mucha culpa, errores. De ahí comencé a pasar por muchos equipos.

- En Unión Huaral coincidiste con ‘Kukín’ Flores, ¿alguna anécdota con él?

Era un jugador bastante polémico, pero Carlos no iba a entrenar toda la semana, pero arrancaba o entraba en los partidos y era la figura. Era increíble, lo voy a recordar de la mejor manera, siempre voy a decir que tuve la suerte de jugar con un talentoso y ‘crack’ como él.

- A lo largo de tu carrera deportiva, tocaste fondo tras salir de Unión Huaral y dejaste el fútbol profesional por un año y medio...

Me acuerdo que un equipo me quería, pero me pagaba muy poco. Decidí no jugar, era rebelde, comencé a jugar ‘estafitas’ (partidos de fútbol de nivel amateur) por Comas y Collique. Luego dije quiero volver a jugar en la profesional, si tengo que empezar de abajo, lo voy a hacer y me llegó la oferta de Universidad César Vallejo. Ahí me quedé cuatro años y campeonamos.

- ¿Cuánto ganabas jugando las ‘estafas’?

Los domingos 1000 o 1200 soles, en ese tiempo, ahora pagan mucho más. Los días de semana me daban para el ‘bitute’. Me hacía 200 o 300 soles diarios. Si sumaba todo eso, me quedaba 7000 soles líquidos al mes. Todo eso generaba jugando.

Luis Cordero anotó el primer gol en el partido de Perú vs Paraguay por el Campeonato Sudamericano Sub 20.

Su etapa como DT

- ¿Cómo nace la idea de ser entrenador?

Me puse a estudiar porque sabía que en algún momento iba a dejar el fútbol, ya tenía experiencia con otros compañeros que dejaron el fútbol y se les hizo muy difícil, quería seguir vinculado a este deporte, pero nunca pensé que iba a ser tan rápido. Comencé como asistente y tuve la oportunidad de asumir el mando en un equipo de Copa Perú. Estuve en la sierra, me comenzó a gustar y me metí un poco más. Llegué a equipos más poderosos y avancé hasta una etapa nacional. Después vino el fútbol femenino y ya llevo tres años en Carlos A. Mannucci, donde quedé tercero y subcampeón.

- ¿Cómo fue esa transición del fútbol masculino al femenino?

Me invitaron a entrenar con unas chicas y acepté. Fui a verlas, me gustó cómo jugaban, me quedé con ellas, llegamos a la finalísima de Copa Perú, donde perdimos con la ‘U’, el año siguiente todo se profesionalizó, las chicas ahora se muestran más y están a la altura de lo equipos de Lima que son potencia.

- Días atrás hubo una polémica por el estadio donde juega tu equipo, Carlos A. Mannucci...

Me parece tonto porque ese estadio ha sido sede como seis o siete partidos anteriores, pero como el reclamo lo hizo la ‘U’ todo se escandalizó. Me parece que tiene que haber trato similar para todos. No es porque a la ‘U’ no le gusta, se debe cambiar. Hay equipos que se quejan y no les hacen caso. Me parece absurdo.

- Siendo un exjugador identificado con la ‘U’, ¿qué sentiste al ganarle a Alianza Lima como técnico?

Si nunca le hubiera ganado a Alianza, lo hubiera tomado como algo especial. Como jugador le he ganado como diez o no sé cuántas veces, me he cansado de ganarle, hemos dado la vuelta en Matute. Disfruto más de mis chicas, que ellas puedan competir y ganarle a equipos que se preparan para ser campeonas.

- ¿Un sueño por cumplir como entrenador?

Mi sueño es dirigir a la selección peruana de fútbol femenino. Sé que puedo dar mucho. Todo tiene su momento y hay que seguir trabajando para cuando se dé la oportunidad.