María del Carmen Alva, Lady Camones y Diego Bazán aprovecharon viaje a Europa para asistir a graduación de Rosangella Barbarán

Lady Camones, Diego Bazán y María del Carmen Alva acompañaron a Rosangella Barbarán en su graduación en España.

Uno de los cuestionamientos que se le hace al Congreso de la República, cuya desaprobación ciudadana bordea el 90% según las últimas encuestas, es que sus integrantes mal usan los viajes que realizan al extranjero. Un buen ejemplo es lo ocurrido con los parlamentarios Lady Camones (Alianza para el Progreso), Diego Bazán (Avanza País) y María del Carmen Alva (Acción Popular).

Los citados legisladores se trasladaron a Europa para participar como invitados de un evento organizado por la fundación privada Konrad Adenauer Stiftung en Alemania. Sin embargo, antes de llegar a su destino final, Camones, Bazán y Alva tuvieron una parada previa en España, donde acompañaron a la fujimorista Rosangella Barbarán (Fuerza Popular), quien se iba a graduar en su maestría en Ciencia Política y Gestión Pública de la Universidad Rey Juan Carlos con la IUNIT.

“Quería compartir mi felicidad porque nadie sabe lo que cuesta crecer con tantas dificultades. Les deseo lo mejor de lo mejor y seguiré trabajando para que todos los jóvenes puedan seguir creciendo. (Gracias Mari, Lady y Diego por el hermoso gesto que no olvidaré.)”, escribió Barbarán en sus redes sociales, donde omitió colocar la foto con sus colegas.

Sin embargo, la instantánea de ellos apareció en las historias de Instragram de Diego Bazán como se adjunta al inicio de esta nota.

La congresista Rosangella Barbarán omitió poner la foto con sus colegas Diego Bazán, María del Carmen Alva y Lady Camones.

“En la graduación de nuestra querida Rosangella Barbarán”, puso el titular de la Comisión de Defensa del Parlamento.

Según fuentes del diario La República, los congresistas viajeros retornarían mañana, viernes 14, tras culminar la semana de representación que siempre se da cada mes.

Otros viajeros

Hay que recordar que Alva, Bazán, Camones y Barbarán no son los únicos congresistas que viajaron al extranjero en plena crisis política. También se conoció que Karol Paredes, Silvia Monteza, Ilich López, Jorge Flores Ancachi (Acción Popular), Kelly Portalatino (Perú Libre) y Elizabeth Medina (Bloque Magisterial) se fueron 12 días a China.

A su llegada, varios de ellos brindaron insólitas justificaciones.

Parlamentarios asistieron a feria tecnológica con vuelos y viáticos pagados por una compañía del país asiático. (Al Estilo de Juliana)

Ilich López dijo, por ejemplo, que aceptó volar al país asiático después de leer el reglamento y que asumirá “cualquier tipo de responsabilidad” que decante del controversial viaje. “Me regalaron conocimiento. Si me tengo que ir a la cárcel por recibirlo, aquí estoy”, dijo.

Contó que visitaron el municipio de Longan, donde vieron “cámaras inteligentes”; y el puerto Tianjin, cuya “la tecnología se está trasladando” al Terminal Portuario Multipropósito de Chancay, que Cosco Shipping Ports, uno de los colosos empresariales del Estado chino, construye en este lugar, a 80 kilómetros al norte de Lima.

“Definitivamente, tenemos que rendir cuentas. Para eso estamos. Es más, el artículo 93 de la Constitución menciona que el parlamentario no está sujeto a mandato imperativo o a ser interpelado, pero yo con mucho gusto estoy siendo interpelado por la prensa”, agregó.

Por su parte, Silvia Monteza aseguró que que la Mesa Directiva, presidida por José Williams, y el oficial mayor Javier Ángeles sabían sobre el viaje; y que incluso cursaron un documento en el que solicitaron “licencias” para ausentarse del Parlamento para “representar al país”.

Silvia Monteza confirmó que viajó junto a otros cinco congresistas a China con los gastos pagados y que no recibieron ni un sol, ni dádivas. Aseguró que, antes de hacer el viaje, se pidieron todas las autorizaciones y permisos formales. | RPP

“¿Por qué no han cuestionado a congresistas de años anteriores que han hecho lo mismo, que han ido a China invitados por empresas privadas? Yo no tengo ningún proyecto de ley que vaya a beneficiar a empresas que han participado en ese evento. Lo hemos hecho por amor al país [...] pensando en esos peruanos que viven en la parte rural y que, hasta ahora, no tienen tecnología”, abundó.

Karol Paredes, titular de la Comisión de Ética y una de las viajeras beneficiadas, se le olvidó lo que comió en estos días y hasta el lugar donde se hospedó. “Realmente es un tema que a mí no me interesa. Si quieren saber, investíguenlo [...] han sido tantas comidas que ni me acuerdo lo que he comido, puedes creer”, replicó en una entrevista con Canal N.