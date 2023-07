Magaly Medina reaparece bailando y riendo tras fiscalización de Sunafil a ATV: “Me voy a poner una cinta scotch en la boca”

En la reciente edición del 12 de julio de Magaly TV La Firme, su conductora Magaly Medina se puso en opción ‘muda’ ante la fiscalización de Sunafil a su casa televisora ATV. Todo esto, luego que varios de los extrabajadores del programa de la ‘urraca’ hicieran su denuncia ante la entidad por falta de estar en planilla laboral.

Como se recuerda, la tarde de hoy el ente del Ministerio de Trabajo visitó las instalaciones de las instalaciones de Arequipa y se reunieron para fiscalizar las condiciones laborales en la que se encuentran sujetos los trabajadores del programa ‘Magaly TV La Firme’ tras la denuncia pública.

Tras la intervención, La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) advirtió que durante la inspección a las instalaciones de ATV se constató que los empleados de Magaly Medina no han recibido ningún tipo de beneficio laboral. Incluso, dichos trabajadores del canal de Arequipa han facturado para cinco empresas distintas.

Magaly Medina no habló

Sin embargo, la figura de ATV Magaly Medina reapareció en su programa bailando la canción “Mi forma de ser” y eso fue todo lo que hizo, pues prefirió no ahondar en el tema. Eso sí, se mandaba algunas indirectas entre los colaboradores de su set y hasta con su exproductor, Ney Guerrero, quien ahora el Gerente televisivo de ATV.

La periodista entró muy sonriente y vestida de un sensual vestido color negro con brillos dorados. “Bueno, iniciemos este programa antes que yo mate a algunos, pero empecemos... Ya bailé, esa es mi respuesta”, fue la primera declaración de la periodista en su programa.

“No te alteres Ney (Guerrero). Él acaba de pasar por un procedimiento médico. No te preocupes. Me voy a poner una cinta scotch en la boca. ¡Respiremos y meditemos!”, agregó entre risas.

Magaly TV La Firme.

¿Por qué Sunafil hizo fiscalización en ATV?

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) se presentó en los estudios de ATV, el pasado 12 de julio, a las 8:30 horas, con la intención de fiscalizar y regular la situación laboral de los trabajadores del programa de espectáculos ‘Magaly TV La Firme’, el show de Magaly Medina, luego que recibieran denuncias de excolaboradores.

Al parecer, la entidad del Ministerio de Trabajo, los colaboradores de Magaly Medina, entre reporteros, camarógrafos e investigadores, habrían facturado a cinco empresas distintas en los últimos cuatro años: Televisión continental S.A.C. (2019), Mo & Ja producciones S.A.C (2020), LV & MV producciones S.A.C. (2021), TD & CD producciones S.A.C. (2022) y actualmente para JC & LC Producciones S.A.C. (2023).

Según la Sunafil con dicha información, los actuales empleados no cuentan con un contrato formal con el canal de Arequipa, por lo que no estarían en planilla y no gozarían de beneficios laborales, pese a que el espacio de la ‘Urraca‘ sea el programa con más rating del canal de San Isidro.

Sunafil Magaly Medina

Magaly Medina respondió a Infobae

Ante ello, Infobae Perú fue en búsqueda de las declaraciones de Magaly Medina para obetener su reacción y afirmó que ella no tendría nada que ver con el asunto, pues ella no se encarga de la contratación de ninguno de los trabajadores de ‘Magaly TV La Firme’, por lo que los directivos de ATV son los que tienen que pronunciarse sobre las irregularidades en su situación laboral.

“Tienen que pedirle su versión al canal. Hace muchos años era mi empresa la que contrataba a los trabajadores y hace muchos años que yo ya no lo hago, sino el canal. Yo solo me encargo de la parte periodística. Supongo que en todos lados hay trabajadores inconformes y ellos mismos son los que llaman a las entidades laborales. A mí no me pueden involucrar”, nos dijo.