Paloma Fiuza y la inesperada reacción tras la eliminación de su novio Tomi Narbono en EEG

El uruguayo Tomi Narbondo agradeció por la oportunidad a EEG y dedicó algunas palabras a su pareja y al público peruano. (EEG/ América TV)

Lo impensado. El último 11 de julio se vivió una nueva noche de eliminación en el reality de competencia ‘Esto es Guerra’ y el desafortunado de la velada sería la nueva pareja de la modelo Paloma Fiuza, el uruguayo Tomi Narbondo. Como se sabe, la parejita anunció el inicio de una relación ante sus seguidores con una publicación en su cuenta de Instagram.

Todo esto, luego que el ‘ojiverde’ no lograra superar en la competencia al modelo Israel Dreyfus. Sin embargo, la producción decidió que ambos participantes se paren al frente de las cámaras y cada uno de sus compañeros votaría por el mejor. Todo iba a empate, pero el voto del competidor Mario Irivarren fue el decisivo.

Al ser anunciado como el eliminado de la noche, Tomi recibió el abrazo fuerte de la brasileña; aunque, su rostro demostraba un semblante serio en todo momento y confuso. Por su parte, el uruguayo no dudó en agradecer la oportunidad al reality de Pachacamac, a su pareja y le dedicó unas breves palabras al público peruano.

Tomi Narbondo lanzará canción para Paloma Fiuza. (Instagram)

“Primero quiero agradecer a la gente que siempre me trata increíble, es un placer estar aquí en Perú (..) Me llevo lo mejor de la gente, de EEG y me quedo con Paloma”, dijo el modelo, quien era abrazado por los conductores Renzo Shuller y Johanna San Miguel. Ambos destacaron la buena labor que fomentaba en la competencia.

¿Quién es la nueva pareja de Paloma Fiuza, Tomi Narbondo?

El modelo uruguayo Tomi Narbondo tiene 29 años y desde que tuvo uso de razón mostró su gran fascinación por el balompié y la música. Ya en su adolescencia, tomó el futbol que era como parte de una carrera profesional para dejarlo para dedicarse por completo a tocar instrumentos musicales.“Empecé a estudiar Educación Física en 2015 y al segundo mes vi que Rombai podía llegar a ser algo importante. Me la jugué y dejé el fútbol porque los partidos eran los fines de semana”, comentó.

Según Narbondo, cuando se inició en un grupo uruguayo, tuvo la función de tocar la batería. “Nadie sabía tocar, uno dijo que se encargaba del teclado y yo dije la batería, porque acompañaba a Fer cuando cantaba en otra banda y me llamaba la atención. Después fui aprendiendo”, confesó. Ya ganada una popularidad, decidió dar un paso al costado en el 2015 debido a fuertes diferencias con Fer Vázquez, líder de la banda.

Es ahí, donde el actual novio de Paloma Fiuza decide incursionar en el modelaje, siendo contratado por diferentes marcas y agencias de modelaje. En el año 2017 se animó a volver a los escenarios y lo hizo de la mano de la agrupación Dame 5. Luego la suerte lo convocó para integrar ‘Esto es Guerra’, reforzando al equipo de los ‘guerreros’. Lamentablemente, se quedó poco tiempo en este reality debido a su condición migratorio, y su regreso a su país antes de que se venciera su visa.

Tomi Narbondo en EEG.

Paloma Fiuza y Tomi Narbondo oficializan

Gran revuelo causó el anunció que hicieron la modelo brasileña Paloma Fiuza con el modelo Tomi Narbondo en Instagram tras confirmar su relación en redes sociales. Ambos compartieron una tierna publicación que dejó muy alegre a los fanáticos de la garota.

“Haberte encontrado en este momento ha sido perfecto. Solo nosotros sabemos cuánto nos divertimos y las cosas que pasamos juntos. Todos opinarán, pero esta aventura que estoy viviendo me encanta”, escribió.