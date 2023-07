Christofer Gonzales reafirmó su amor por Sporting Cristal: “Encontré mi lugar, el sitio perfecto para mí”

'Canchita' se refirió a sus sentimientos por la entidad 'celeste', por encima de Universitario. (Video: ATV Deportes)

Sporting Cristal ha mostrado un crecimiento en su rendimiento durante los últimos meses. Esto lo ha llevado a seguir compitiendo a nivel internacional y con las chances intactas de luchar por la Liga 1. Sin embargo, con dos frentes por delante, urge la necesidad de reforzar el plantel. Nicolás Pasquini ya fue presentado, pero ahora suena el nombre de Christofer Gonzales. El propio volante se encuentra en el Perú y, en una entrevista, aprovechó para reafirmar su amor por la entidad ‘cervecera’.

Te puede interesar: Tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulada de Liga 1 Perú tras victorias de Universitario, Cristal y Alianza Lima

Esto se dio en un evento de su negocio, en donde acudió la prensa, hasta que le recordaron cuando Edison Flores se mostró incrédulo por el nuevo amor de ‘Canchita’, a lo que respondió para ATV Deportes: “Suele pasar en la vida, es normal. Sin desmerecer lo otro, que es el agradecimiento total a Universitario, que fue donde debuté y me hice conocer como profesional. Al final encontré mi lugar, el sitio perfecto para mí, que también me supieron valorar y eso es lo más importante. Donde me saben valorar, ahí es. Y en Cristal fue así”.

De la misma manera, dejó en claro que su retorno no depende de él. “Por mi lado siempre tengo las puertas abiertas para tomar la decisión en cualquier momento. No depende mucho de mí porque tengo un año más de contrato. Si no lo tuviera, sería diferente y las negociaciones se habrían hecho más rápido”, señaló.

Christofer Gonzales fue una de las figuras de Al Adalah de Arabia Saudita a pesar de que descendió. (RSL)

Evidentemente, el volante admitió que pretender volver al club de La Florida en alguna oportunidad, aunque se tienen que dar una serie de condiciones para ello. “Sí claro, en algún momento, ahora... Es un club donde la pasé muy lindo, con muchas emociones encontradas. Dije que en algún momento volvería, pero no depende mucho de mí. Si dependiera de mí, la situación fuera diferente”, comentó.

Te puede interesar: Melgar denunció trato desigual de Conar para acceder a audios del VAR y acusó a la FPF

Y es que Christofer Gonzales se forjó y debutó el 2012 en Primera División con Universitario. De hecho, coincidió con una camada de buenos jugadores como Raúl Ruidíaz, Edison Flores, Andy Polo y otros más. Por ello, se pensaba que estaba identificado con la ‘U’, aunque cambió desde que fichó por Sporting Cristal el 2019.

El mediocampista estuvo en el elenco ‘celeste’ hasta mediados del 2022, cuando firmó por Al Adalah de Arabia Saudita, aunque este perdió la categoría y está a la espera de definir su futuro, ya que su destacado rendimiento (cuatro goles y cinco asistencias en 27 cotejos) lo puso en ojos de otros equipos.

Christofer Gonzales fue parte del título nacional de Sporting Cristal el 2020. (Sporting Cristal)

Con la disputa del Torneo Clausura y con la Copa Sudamericana en el medio, Sporting Cristal necesita fichajes. Como se mencionó líneas arriba, Nicolás Pasquini fue el primero, pero Christofer Gonzales le daría un salto de calidad en la medular.

Postura de la dirección deportiva

Guido Bravo, director deportivo de la institución ‘celeste’, reconoció que habló con el jugador de 30 años para traerlo de cara al segundo semestre del 2023. “Hemos sostenido conversaciones con Christofer Gonzales y su agente. Hoy en la mañana fue la última. Hemos estado intentando hacer un esfuerzo para traerlo acá porque veíamos que podía ser importante al proyecto que tenemos. Es un jugador de la casa, identificado con el club. Siempre va a tener las puertas abiertas y lo sabe”, dijo en conferencia de prensa.

Te puede interesar: Tiago Nunes vs Guillermo Salas: la experiencia del técnico de Sporting Cristal contra la habilidad del DT de Alianza Lima

No obstante, tal y como lo reveló el propio jugador, la situación contractual impide que la operación sea sencilla. “Él también tiene toda la predisposición. Sin embargo, tenemos un gran condicionante, que es el tema de la liga por los tiempos de inscripción, además de que tiene un año más con su equipo que lo necesita. Tiene una cláusula bastante elevado para la realidad del fútbol peruano”, sostuvo.

Asimismo, el dirigente agregó que es poco posible que se pueda dar pese a la intención de ambas partes. “Quiero ser bastante cauto y no generar una expectativa muy alta, porque a pesar de que estamos haciendo el esfuerzo, es una posibilidad un poco remota”, declaró.