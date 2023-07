Waldir Sáenz a Julinho: “Viniste de mantequilla al Perú”, le dijo en acalorada discusión en vivo

La fuerte discusión que protagonizaron Julinho y Waldir Sáenz | A presión

Un momento tenso protagonizaron Julinho y Waldir Sáenz en un programa de Youtube y se volvió tendencia en las redes sociales. El ídolo de Sporting Cristal y el de Alianza Lima sostuvieron una fuerte discusión. El enfrentamiento empezó cuando el panel estaba debatiendo sobre las polémicas declaraciones del mediocampista Pablo Lavandeira en las que indicó que hace tiempo no se sentía tan bien en un plantel como ahora en Melgar tras abandonar Alianza Lima a finales de junio pasado.

El exjugador ‘celeste’ estaba contando un momento que le tocó vivir durante su carrera futbolística, y es ahí donde el goleador histórico de los ‘blanquiazules’ puso en tela de juicio lo que esta comentando llamándolo mentiroso. Eso fue lo que desencadenó la molestia de Julinho, quien no dejó que le pongan ese calificativo.

“No creo nada de lo que hiciste en tu carrera. Compara la tuya. Viniste de Brasil de mantequilla al Perú. ¿Cuándo hiciste prueba en Perú? Viniste mantequilla al Perú y te la pegas que todo lo sabes”, dijo un acalorado Sáenz en el medio digital ‘A presión’.

El rimense no toleró que le diga eso, y le respondió con todo. “¿Mantequilla? Jugué en Flamengo, en la selección brasileña. A mí me nacionalizaron, yo era titular y tú eras suplente, me vienes a decir que era mantequilla. Un mantequilla que vino de Brasil y te puso en banca, en Cristal y en la selección. Y me dices mantequilla por favor. Respeta a la gente, no puedes llamar a tu compañero de mesa mentiroso en vivo”.

A lo que ‘Wally’ le recriminó que se la daba de sabelotodo. “Cuando yo estaba en Cristal, tú no estabas. Jamás he hablado mal de la institución donde he estado, y Cristal me trató de la mejor manera. No la pego de santo, ni la pego de que sé todo”.

Finalmente, el brasileño volvió recalcarle que lo mandó a ser suplente. “Te metiste con la persona equivocada, no vas a venir a decirme que vine de Brasil de mantequilla. A ti no te gusta que un extranjero esté en la selección, y este mantequilla te puso en banca, te sentaste ahí todos los días, no diré más”.

Así empezó la fuerte discusión entre Julinho y Waldir Sáenz | A presión

La discusión calentó el clásico entre Alianza Lima vs Sporting Cristal

El acalorado momento que vivieron Julinho y Waldir Sáenz fue uno de los momentos más comentados en redes sociales en la previa del crucial encuentro entre Alianza Lima y Sporting Cristal del sábado 8 de julio a las 19:00 horas en el estadio Alejandro Villanueva. Los ídolos de ambos equipos calentaron el clásico y se trasladó en Twitter. Los hinchas ‘blanquiazules’ y ‘celestes’ se enfrentaron con comentarios, cada uno defendiendo a su ídolo.

Los fanáticos repasaron las carreras de ambos exfutbolistas y las compararon. Los ‘cerveceros’ recordaron que su referente fue parte del equipo ‘celeste’ que llegó a la final de la Copa Libertadores en 1997, y atacaron a ‘Wally’ por no haber conseguido algún logro importante en el ámbito internacional.

Mientras que los de seguidores victorianos resaltaron que Sáenz es el goleador histórico del club de La Victoria. Además, se burlaron de que el exjugador rimense lleva varios años en el Perú y todavía no habla bien el español.

El referente de Alianza defendió la camiseta de Cristal a mediados del 2000. Regresó al Perú después de su paso por Unión de Santa Fe de Argentina. Jugó 22 partidos con los del Rímac y festejó 7 goles. Además, quedó como subcampeón del Torneo Clausura de aquella temporada. Luego de eso regresó a Matute en su tercera etapa por cinco temporadas consecutivas.