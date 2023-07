Canal Tv del Alianza Lima vs Sporting Cristal: clásico de la fecha 3 del Torneo Clausura

Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentarán por primera vez en cancha en la Liga 1 2023.

Alianza Lima y Sporting Cristal protagonizarán la fecha 3 con el clásico más esperado de la temporada. Ambos se enfrentarán por primera vez en la cancha y eso genera mucho expectativa, pues el primer partido programado en el Torneo Apertura no se definió en el campo debido a que los ‘celestes’ ganaron por ‘walk over’ porque los ‘blanquiazules’ decidieron no presentarse como un acto de protesta por los conflictos de derechos de televisión.

Te puede interesar: Programación de la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2023

Y esa pugna es la que generó cierta incertidumbre entre los hinchas de ambos equipos, quienes no sabían dónde se iba a transmitir el vibrante choque ya que quedó sin efecto la medida cautelar que prohibía al Consorcio Fútbol Perú llevar a cabo el cotejo en vivo. GOLPERU informaba que llevaría las incidencias a través de su señal hasta el último, pero eso no se llevará a cabo.

Los ‘íntimos’ respondieron la carta enviada por la Federación Peruana de Fútbol donde pedía que le confirme el ingreso de las móviles de 1190 Sports, empresa autorizada por el máximo ente que preside Agustín Lozano para transmitir los partidos de la Liga 1. A lo que el cuadro victoriano garantizó el acceso de toda la logística del nuevo operador en el estadio Alejandro Villanueva sin problemas.

Te puede interesar: Alianza Lima vs Sporting Cristal: sorpresivos regresos en el equipo de Guillermo Salas para duelo por Torneo Clausura

Eso terminó por confirmar que el cotejo será televisado por Liga 1 Max este sábado 8 de julio a las 19:00 horas en Matute, canal oficial del campeonato nacional, despejando todas las dudas de los fanáticos del fútbol. Además, la plataforma de streaming Liga 1 Play también llevará a cabo los detalles del clásico, para acceder se deberá afectuar el pago mensual de S/. 59.90 soles, y podrá ser vista en diferentes lugares del mundo.

Infobae Perú es otra opción donde encontrarás toda la previa, minuto a minuto, jugadas polémicas, declaraciones de los protagonistas, y mucho más.

Alianza Lima confirmó en un documento que el duelo ante Sporting Cristal será transmitido por Liga 1 Max. (Liga de Fútbol Profesional)

Bajas sensibles del Alianza Lima vs Sporting Cristal

Tanto ‘blanquiazules’ y ‘celestes’ llegarán al clásico con ausencias de jugadores importantes. Alianza Lima no podrá contar con cuatro piezas claves: Christian Cueva, Gino Peruzzi, Santiago García y Andrés Andrade. ‘Aladino’ quedó fuera de la lista de concentrados debido a la indisciplina que tuvo consecuencia el impedimiento de participar de los entrenamientos de la semana. El volante acudió a las instalaciones del Bentín en Lurín, pero no pudo estar en los trabajos por decisión técnica.

Te puede interesar: Alianza Lima vs Sporting Cristal: fecha y horario del clásico por la fecha 3 del Torneo Clausura

Peruzzi, García y Andrade vivirán el clásico desde las tribunas porque no superaron sus lesiones. El lateral argentino no pudo recuperarse del todo de la tendinitis que lo aqueja, el central no mejoró después de una mala barrida con Deportivo Municipal el último fin de semana, y el ‘Rifle’ sigue en la última etapa de recuperación.

Mientras que Sporting Cristal sufrirá ausencia de Yoshimar Yotún, el capitán ‘celeste’ fue expulsado en una jugada polémica contra Unión Comercio. El volante se fue a los camerinos por una agresión contra el jugador del ‘rojo matador’ Christian Neira: al tratar de quitarse la marca golpeó con el codo al rival, pero sin intención. Igual, el juez decidió cambiar la amarilla por la roja, una determinación que fue punto de críticas.

Christian Cueva y Yoshimar Yotún serán bajas en el Alianza Lima vs Sporting Cristal.

Alianza Lima vs Sporting Cristal: último enfrentamiento en Matute

El recuerdo del último clásico que se jugó en el estadio Alejandro Villanueva es algo que Sporting Cristal recuerda con alegría ya que fue el ganador. Los ‘celestes’ celebraron triunfazo en Matute con el marcador a favor de 1-0 con gol de Alejandro Hohberg de penal, en marzo del 2022. Se aplicó la ‘ley de ex’ tras un fuerte falta dentro del área por parte de Pablo Míguez en contra de Christofer Gonzáles. El ‘Enano’ gritó su gol con todo pulmón dejando callados a todos los hinchas de los ‘blanquiazules’.