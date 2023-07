Amy Gutiérrez cuenta detallas ocultos de su triunfo en ‘La Voz Kids’: “No podía decir que había ganado”

Amy Gutiérrez cuenta detallas ocultos de su triunfo en La Voz Kids. (YouTube)

Amy Gutiérrez estuvo como invitada en el canal de YouTube de Alonso Acuña y recordó su paso por La Voz Kids, programa donde se consagró como la flamante ganadora en 2014. La cantante de salsa contó detalles pocos conocidos acerca de su triunfo, como que mantuvo escondido su trofeo por varios meses y que no podía contarle a nadie que había obtenido el primer lugar.

Como se recuerda, la joven artista se hizo conocida cuando formó parte de la primera temporada del reality de canto de Latina Televisión. En aquel entonces tenía 14 años y dejó a los miembros del jurado impactados con su voz. Eva Ayllón, Ana Carina Copello y Kalimba eran los entrenadores en aquel entonces, y fue el mexicano el encargado de ser su coach durante todo el concurso.

“Muchas gracias a toda la gente que me acompañó, a mi familia, a todas las personas que siempre confiaron en mí y, sobre todo, a Kalimba”, fueron las primeras palabras de Amy Gutiérrez tras ser la ganadora de la competencia, donde no solo firmó contrato con la compañía discográfica Universal Music Group para lanzar su primer sencillo, sino también fue beneficiado con una beca de estudios.

La salsera comenzó señalando que haber ganado La Voz Kids fue su primer gran triunfo. Asimismo, recordó que el programa fue emitido mucho después de las grabaciones, por lo que no podía contarle a nadie que ella había obtenido el primer lugar. Y es que, también hubo un contrato de por medio que se lo impedía.

“El programa fue grabado. Lo lanzaron un año después. En enero o febrero del siguiente año (2014) lo lanzaron. Creo que grabamos la primera semana de julio o agosto (de 2013). Yo tenía mi premio guardado. Guardé, no sé como cuantos meses que yo era la ganadora de La Voz Kids. (¿Te dijeron que no digas nada) No, había un contrato y todo”, reveló.

Asimismo, Amy Gutiérrez contó que luego de que el reality de canto saliera al aire, sus compañeros del colegio le preguntaban constantemente si sabía quién había ganado. Incluso, tuvo que mentirles afirmando que el programa era en vivo. “Yo tenía el premio en mi casa y me sentaba a ver, decía ‘Ah, qué bonito’ (...) Mis papás nomás sabían y los del concurso. No habíamos dicho nada en mi colegio”, señaló.

Después de que se supo que ella era la ganadora, la artista recuerda que sus vecinos del Callao la sorprendieron, colocando un parlante en la calle y pancartas. “Eran un montón afuera, literal como un público de un show. Me esperaban con carteles. Yo estaba muy feliz y no me lo esperaba”, sentenció.

Le gustaría ser entrenadora de La Voz Kids

En conversación con Infobae Perú, Amy Gutiérrez recordó la vez que asistió a La Voz Perú como coentrenadora al lado de Christian Yaipén. En ese momento, la cantante reveló que uno de sus objetivos es ser jurado en el espacio de Latina TV que la vio crecer.

“La Voz Kids fue una etapa maravillosa de mi vida, no la voy a olvidar jamás. Creo es la etapa que más marcó al público que me sigue porque siempre que me ven lo recuerdan, cuando me vieron cantar en el programa. Siempre agradecida y deseándoles lo mejor. Que vengan nuevos talentos, las nuevas generaciones están que la rompen. Como peruana, hay que apoyar el talento joven y el adulto”, sostuvo.

“Fue una experiencia linda. Me encantaría ser entrenadora en algún momento. Estar detrás o al frente del escenario es una responsabilidad muy grande, pero bonita. Te ayuda a experimentar desde el otro lado, y a tomar todo con mucha motivación. Es maravilloso ver a pequeños con un corazón tan grande”, añadió.