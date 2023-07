Por qué Jefferson Farfán le debe dinero a Melissa Klug y a cuánto asciende la cifra

Melissa Klug y Jefferson Farfán enfrentan un juicio desde el 2016. La justicia está por darle la razón a la empresaria.

Según un documento al que tuvo acceso el equipo de ‘Magaly TV La Firme’, Jefferson Farfán estaría a punto de perder una de sus casas, ubicada en La Planicie, La Molina, debido a una demanda de “ejecución de acta conciliatoria” interpuesta por Melissa Klug, el pasado 13 de junio de 2018.

Te puede interesar: Embargaron mansión de Jefferson Farfán por demanda que Melissa Klug presentó en su contra

“Melissa inició un trámite judicial y el Juzgado le ha dado la razón porque (Jefferson) ha violado un convenio de conciliación. Le han puesto una medida de embargo. Si él no paga, le podrían embargar la casa, que vale muchísimo dinero”, comentó Magaly Medina en su programa de espectáculos.

La casa de Jefferson Farfán, ubicada en La Molina, cuenta con doble sala, un baño con jacuzzi, un amplio armario decorado con luces y un gimnasio personal.

¿Por qué Jefferson Farfán le debe a Melissa Klug?

Sucede que en el 2015, tras la separación de Melissa Klug y Jefferson Farfán, la ‘Blanca de Chucuito’ se presentó en el programa de Magaly Medina—cuando estaba en Latina TV—para denunciar públicamente que la ‘Foquita’ la estaba obligando a renunciar a sus derechos como conviviente a cambio de un dúplex que no superaba los 600 mil dólares, 8 mil dólares de pensión para cada hijo y 50 mil dólares para que inicie un negocio.

Te puede interesar: Magaly Medina y Jefferson Farfán: Nueva fecha para la lectura de sentencia en juicio contra la periodista

En ese entonces, Melissa Klug se negó tajantemente a dicha petición, pues aseguraba que merecía mucho más debido a los 11 años que convivieron juntos. Sin embargo, el ‘10 de la calle’ negó haber vivido con su expareja bajo el mismo techo. “Éramos enamorados, pero dos años juntos nunca tuvimos la misma dirección”, decía.

Melissa Klug conoció a Jefferson Farfán cuando tenía una relación con Abel Lobatón. Se separaron en el 2015.

Después de una larga batalla judicial, la actual pareja de Jesús Barco terminó aceptando las condiciones de Jefferson Farfán y renunció así a sus derechos como conviviente. No se dieron detalles sobre este acuerdo, pues ambos se comprometieron no decir nada a la prensa.

Te puede interesar: Jefferson Farfán y el pedido a Paolo Guerrero luego de su salida de Racing: “Quiero verte donde empezamos nuestros sueños”

Ahora, Magaly Medina tuvo acceso a documentos públicos de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, en donde se especificaba que Jefferson Farfán debía pagarle 500 mil dólares a Melissa Klug como parte del acuerdo de conciliación.

Sin embargo, la ‘Foquita’ solo pagó una parte en tres transferencias: 250 mil dólares, el 27 de mayo de 2016; 100 mil dólares, el 2 de noviembre de 2016; y 102 mil 250 dólares el 17 de febrero de 2017.

Detalles de la demanda interpuesta por Melissa Klug a Jefferson Farfán.

¿Cuánto dinero debe Jefferson Farfán?

De los 500 mil dólares que Jefferson Farfán se comprometió pagarle a Melissa Klug, solo ha depositado 452 mil 250 dólares. Es decir, debe aún 47 mil 750 dólares, por lo que el 15° Juzgado Civil le exige que lo haga lo antes posible.

Jefferson Farfán y Melissa Klug fueron pareja por 11 años. Su relación ha sido tensa desde que anunciaron su ruptura, pese a tener dos hijos juntos.

¿Por qué se separaron Melissa Klug y Jefferson Farfán?

En julio de 2015, Jefferson Farfán emitió un comunicado para dar por finalizada su relación de 11 años con Melissa Klug. Poco después, se vio al exdeportista en compañía de Yahaira Plasencia. Esto conllevó a que la ‘Blanca de Chucuito’ saliera en programas de TV a decir que la ‘Foquita’ la engañó con la salsera.

“Esa relación era vox populi. Yo hice sincronización con su teléfono y tengo mensajes desde que él estaba conmigo bien, ellos se texteaban. Tenían comunicación. Le prometía un montón de cosas. Ella le decía ‘tú eres casado, no me puedo meter contigo’. Y él, como todo hombre, ‘no estoy con ella, te voy a demostrar que no estamos juntos’. Eso pasó en junio”, manifestó en el programa de Magaly Medina.