Carlos Wiesse: PJ ordenó nueve meses de prisión preventiva contra abogado que abrió fuego en San Isidro

El Poder Judicial revocó este miércoles la comparecencia con restricciones que recaía sobre el abogado Carlos Wiesse y declaró fundada la apelación del Ministerio Público, que solicitó nueve meses de prisión preventiva por un caso ocurrido en mayo pasado, cuando el imputado vandalizó un vehículo y abrió fuego contra el departamento de uno de sus vecinos en San Isidro.

Te puede interesar: 10 libros de Jorge Basadre Grohmann: una guía para conocer las obras del ‘Historiador de la República’

La Quinta Sala Penal de Apelaciones de la Corte de Lima ordenó la medida “por el presunto delito de fabricación, o tenencia ilegal de armas o material peligrosos y otros”, con lo cual Wiesse debe ser detenido y puesto a disposición del Juzgado de Investigación Preparatoria.

La representante de Fiscalía expuso que el abogado no cuenta con arraigo familiar ni laboral, lo que “permite concluir la alta probabilidad de que intentará eludir la administración de justicia”. Además, mecionó que “podría intimidar a aquellos agraviados y testigos de quienes faltaría su declaración” y que, en rigor, representa un “peligro” para la sociedad y el agraviado directo, Renán Mantilla.

La defensa de Wiesse, quien se hizo conocido en 2020 por emitir insultos racistas contra policías que vigilaban la cuarentena en la primera etapa de la pandemia, señaló que “ha cumplido todas las reglas de conducta impuestas, entregó el pasaporte, pagó la caución de los 25.000 soles y viene cumpliendo un tratamiento psiquiátrico en privado”. Sin embargo, sus argumentos fueron desestimados.

Te puede interesar: Niña es utilizada para robar más de 10 mil soles de una tienda en el Mercado Central de Lima

El ataque del abogado quedó registrado en cámaras de videovigilancia y produjo su detención a fines de mayo. En las imágenes se le ve descender de su camioneta, sacar un objeto contundente de la maletera y luego arremeter contra un auto estacionado en el sótano del edificio.

Posteriormente, descargó por lo menos siete balazos contra la puerta y la pared del frontis del departamento, según registros policiales. Luego de ser detenido, Wiesse fue derivado al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Miraflores y la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) canceló definitivamente su licencia.

“Me siento totalmente arrepentido porque estaba alcoholizado. Viendo los videos, me he sorprendido de cómo he actuado. Estoy dispuesto a pagar los daños materiales. Yo no tengo antecedentes penales, no he lesionado a alguien con mi arma de fuego. Nunca he tenido ningún tipo de pelea con el agraviado, no lo conocía”, dijo el abogado en una audiencia pasada.

Te puede interesar: Movilizarse de la casa al trabajo cuesta el doble que hace 10 años: ¿cuánto gasta el peruano en pasajes?

En desarrollo.