Natalia Málaga recreó cheesecake con el que perdió en ‘El Gran Chef Famosos’: “Sin plástico”

Natalia Málaga volvió a la televisión siendo parte del programa concurso de cocina ‘El Gran Chef Famosos’. La voleibolista se convirtió en una de las favoritas para llevarse el triunfo, pero en su ausencia su compañera Leyla Chihuán tomó su lugar y terminó siendo eliminada. Pese a ello, tuvo la oportunidad de volver a la competencia en una ronda de repechaje, en ese tiempo vivió un momento que hasta el día de hoy no olvida.

Durante una semana, seis participantes eliminados de la primera temporada se enfrentaron para conseguir un cupo y cada noche acumulaban puntaje para que al final quien tuviera el más alto se quedara en el programa.

Ya en la competencia, uno de los retos era preparar el plato con el que fueron eliminados y esta vez Natalia Málaga tenía que preparar un cheesecake con el que le dijeron adiós a Leyla Chihuán. Pese a nunca haber visto la receta, todo parecía muy fácil para la exentrenadora de la selección de voley.

Al terminar con el reto y llevarlo a los jurados, tuvo grandes comentarios por el sabor que tenía su postre. Pero solo unos instantes más adelante tuvo una dura crítica porque el jurado Giacomo Bocchio halló un pedazo de plástico en la preparación que no sabía de donde había aparecido. La reacción de la voleibolista se hizo viral, pues perdió los papeles y prefirió salir de escena al desconocer el origen de ese pedazo de plástico. Por ende, en ese capítulo el puntaje total para ella fue de cero.

Natalia Málaga recreó el famoso cheesecake

Luego de haber tenido este impase en el postre, los usuarios le pedían que lo vuelva a preparar, pues con los comentarios del sabor se quedaron un poco descontentos con el hecho de que no haya conseguido ningún punto.

Tras esta situación, Natalia Málaga decidió hacer lo propio en su cuenta de Instagram. Por ello, se animó a volver a prepararlo, esta vez cuidando de no tener ningún plástico o algún ingrediente que no debería ir.

“Este si es un cheesecake sin plástico. Me han hecho bullying, pero se le va a caer los dientes a la gente que va a comer esto”, comenta en forma divertida al inicio. “Todo el mundo me ha rogado para que prepare mi cheesecake, conseguido. Después haré mi enrollado sin palito. Ahora es mi cheesecake que me estoy sacando el clavo y los plásticos”, menciona en el video de su preparación.

Por otro lado, en su publicación de Instagram, también hizo un divertido comentario e incluso aseguró que su postre iba a convertirse en el ganador. “Me saqué el plástico …. digo el clavo, hoy les presentaré el cheesecake que debió ganar”, agregó.

Usuarios destacaron la preparación de Málaga

Al ver este nuevo cheesecake en Instagram, los usuarios no dejaron de elogiar a la exparticipante de ‘El Gran Chef Famosos’. En redes sociales, sus seguidores aseguraron que tenía muy buena pinta y que incluso se les antojaba comer un poco de ese postre. Más de uno señaló que Natalia Málaga pudo haber conseguido el triunfo total si es que ese plástico nunca hubiera aparecido en la preparación.

“Por los plásticos y los palitos jajaja”, “Guárdame un poquito. Ya tengo mi cuchara lista”, “Necesitamos la dulcería de Natalia, mazamorra morada y cheesecake”, “Claro que sí, tú hubieras estado en la final, pero así son las cosas”, “Fácilmente pudiste ser la ganadora!! Qué ricoo cheesecake”, “Se aprende porque se aprende”, “Ese capítulo lo fue todo”, “Te queremos Natalia, eres lo máximo”, “Receta por favor”. fueron algunos de los comentarios.

