Natalia Málaga lanza lisura al jurado después de encontrar plástico en su cheesecake: memes y reacciones no se hicieron esperar

Natalia Málaga regresó a ‘El Gran Chef Famosos’ para demostrar que merece ganar el concurso de cocina. Sin embargo, no todo salió como esperaba. La participante se presentó ante el jurado con un cheesecake, el cual fue bastante halagado por cada uno de los miembros. Segundos después, Nelly Rossinelli sorprendió al sacarse un plástico de la boca, seguido de Giacomo Bocchio.

Bastante molesto, Giacomo Bocchio indicó que este tipo de situaciones no pueden pasar. Natalia Málaga no podía creer lo que estaba sucediendo. “Corten esa mier**, permiso mi querido jurado”, respondió enojada la concursante, quien tras decir esto se paró y se fue.

“Ya váyanse a la mier***. No me pude quedar ahí, estaba caliente, molesta. En qué momento cayó esa hueva** no me pregunten porque estoy bien amarga”, dijo la exvoleybolista en el detrás de cámaras.

Por su parte, los entrenadores de ‘El Gran Chef Famosos’ lamentaron lo que había ocurrido, pues fue uno de los postres que más resaltaron en la competencoa. “Pucha, para mí, como se lo dije al comienzo, era lo mejor que había comido en la noche, pero con el plástico, ni hablar”, dijo Giacomo a sus compañeros.

De pronto, se escucha el grito de Javier Masías, quien sacándose un plástico en la boca dijo: “Ay, tienes razón”. “Yo le voy a poner un puntaje como para que a nadie le vuelta a pasar esto”, dijo un enojado Bocchio. “Le estaba tirando puras flores y mira”, acotó.

“Qué pena”, remató Nelly Rossinelli bastante mortificada.

Natalia Málaga tuvo puntaje cero y llama Topo Gigio a conductor

Ya en el estudio con los participantes, José Peláez indicó que era el momento de saber quién tuvo el mejor y peor puntaje. Por esta ocasión, el conductor de ‘El Gran Chef Famosos’ resaltó que empezaría con la calificación más baja, que correspondía a cero puntos.

De inmediato, Natalia Málaga se mostró aludida e indicó que expliqué por qué se le había dado ese puntaje. “Yo no he venido a humillar a nadie, como siempre les digo, solo soy el mensajero”, dijo el animador.

“Se hace sordo Topo Gigio, con tremendas orejas”, respondió fastidiada Málaga, desatando la risa y sorpresa de los presentes. “Y yo qué culpa tengo que la participante Málaga tenga cero”, respondió Peláez.

Además, aclaró que el jurado indicó que el postre de Natalia fue el mejor de la gala, sin embargo, el plástico que encontraron la desmereció totalmente. “Ha sido mi mejor cheesecake, qué tanto problema hacen, chúpate los dedos y sácate el plástico y punto. Cero ya, cero, está bien. He volteado partidos de cero”, dijo fastidiada.

Usuarios tomaron con gracia reacción de Natalia Málaga

Los seguidores de ‘El Gran Chef Famosos’ reaccionaron a través de las redes sociales al ver la reacción de Natalia Málaga. Los usuarios tomaron con humor la escena donde el jurado encontró plástico en el postre que preparó la exvoleybolista. Los memes tampoco faltaron, todos relacionados a la inesperada salida de la participante y su frase: chúpate los dedos y sácate el plástico y punto.

