Disney+ y Star+ se suman a la oferta de entretenimiento de Movistar TV en Perú

Disney+ ofrece a los suscriptores una gran gama de películas, series y otros contenidos a través de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic, incluyendo estrenos recientes como ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA y AVATAR: EL CAMINO DEL AGUA; series esperadas y aclamadas como “Star Wars: The Mandalorian” y “Sin Límites con Chris Hemsworth”; especiales como “Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (Backyard Sessions)” y producciones originales latinoamericanas como “Disney Entrelazados”, cuya segunda temporada ya está disponible, y “FreeKs”, que estrena globalmente el 28 de junio.