La posible alianza entre Perú Libre y Fuerza Popular para la Mesa Directiva, ¿será respaldada por exintegrantes de la bancada izquierdista?

La elección de la Mesa Directiva será el próximo 26 de julio.

El último jueves, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), secretarios generales y congresistas Perú Libre acordó que la bancada participará en la elección de la Mesa Directiva y que su candidato a la presidencia será Waldemar Cerrón, hermano del líder del partido político. Aunque la decisión no es una sorpresa, pues ya habían adelantado que era su primera opción, sí es un misterio los demás legisladores y agrupaciones parlamentarias con los que se postulará en la lista.

Te puede interesar: Bancadas de derecha le abren camino a Waldemar Cerrón para integrar la Mesa Directiva del Congreso

Mientras el exvocero del grupo parlamentario ha mostrado ligeras intenciones de presentarse junto a Fuerza Popular (FP), asegurando ante la prensa que “no habría ningún problema” —pese a que inicialmente eran principales opositores y críticos—, algunos integrantes y el actual portavoz, Flavio Cruz, han ratificado su total rechazo a la idea.

“En lo personal, sí, me incomodaría porque somos contrarios. Acá no hay unidad de contrarios con Fuerza Popular. Recuerden que estamos en un gobierno prácticamente fujimorista, un gobierno autoritario que le ha hecho mucho daño a Puno”, indicó el congresista a RPP Noticias.

Quienes no se han mostrado tan disconformes son algunas de las caras más representativas del partido fujimorista. Patricia Juárez, Hernando Guerra García, Tania Ramírez y Arturo Alegría que no solo han tenido palabras de reconocimiento hacia el hermano de Vladimir Cerrón, sino que no han descartado entablar conversaciones con ánimos de presidir y dirigir los debates del Pleno, Comisión Permanente y Consejo Directivo.

Desde Fuerza Popular no se ha descartado integrar Mesa Directiva junto a Perú Libre.

Dado que, independiente a las opiniones personales, los perulibristas suelen votar según acuerdos internos, Infobae Perú acudió a los exintegrantes, quienes fueron renunciando y distanciándose de la agrupación política con la que consiguieron un escaño para sumarse —o crear— otras bancadas con personas con las que coincidían de mejor forma.

Te puede interesar: Vladimir Cerrón anuncia asamblea nacional para definir si Perú Libre postulará a la Mesa Directiva del Congreso

Si bien el congresista y expremier Guido Bellido (Perú Bicentenario) se mostró cauto y no quiso referirse a un hecho que está en el supuesto —aún—, Óscar Zea, ahora integrante del Bloque Magisterial y extitular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) durante el gobierno de Pedro Castillo, fue más decidido y confesó que estaría de acuerdo, dependiendo de los nombres.

“Dialogar no tiene nada de malo. No sé a qué nivel han estado conversando, pero nosotros vamos a ver en el momento de votar quiénes son los candidatos. […] Yo no me hago problema con que haya una lista entre Fuerza Popular y Perú Libre, pero depende de quiénes sean los referidos”, declaró.

Quien sí sentó una postura totalmente en contra fue el vocero de Perú Bicentenario, Víctor Cutipa. Aunque indicó que en la interna varios de sus excompañeros le comentaron que no era cierta esta posible lista entre ambos, de serlo, “no considero que sea beneficioso para ninguno, ni siquiera para que logren la Mesa Directiva, al contrario. Le traerá más perjuicios desde el punto de vista político y del electorado”.

Vocero de Perú Bicentenario descartó apoyo a Fuerza Popular para la Mesa Directiva.

En ese sentido, adelantó que no es una alternativa que se baraje apoyar. “Nosotros, como grupo Perú Bicentenario, estamos definiendo cómo es que vamos a participar. No tenemos definido si hablaremos con otros bloques y presentaremos una lista, pero si le soy sincero, no está en mis alternativas votar por ninguna donde esté Fuerza Popular”, detalló.

“Todos sabemos que esta Mesa Directiva ha sido dirigida por el fujimorismo, al igual que las anteriores. Es necesario darle un nuevo aire a la directiva para que sea más democrática, para que tengan un trato similar al de los demás”, agregó.

Aunque parece haber sido una total sorpresa la eventual postulación de Fuerza Popular y Perú Libre, lo cierto es que han coincidido en muchas ocasiones, sobre todo en votaciones claves, como la confianza al gabinete de Mirtha Vásquez y elección del defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, la cual se dio en solo media hora y sin debate en el Pleno.

Josué Gutiérrez asumió la Defensoría del Pueblo pese a cuestionamientos sobre su falta de idoneidad y experiencia para el puesto.

Además del apoyo al dictamen que debilitó la autonomía de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) —al incluir a representantes de universidades en el consejo directivo de esa institución—, ambos apoyaron la suspensión de las elecciones primarias, y la selección de los seis nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, la cual también se dio sin debate y en una sesión acelerada.

Te puede interesar: Cambios políticos sacuden la Mesa Directiva: Fujimorismo e izquierda se unen, derecha se desintegra

Infobae Perú intentó comunicarse con más congresistas de Perú Libre y Fuerza Popular; mientras algunos se excusaron por su recargada agenda, otros prefirieron el silencio.