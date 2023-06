Transformando realidades

‘Transformers, el despertar de las bestias’ estrenó en Perú.

A razón del reciente estreno de los Transformers 7, que muestra como escenarios Cusco y nuestra selva peruana, es inevitable como peruanos sentirnos orgullosos y emocionados al ver- en esta película- tan bellos paisajes del Perú. Nuestra emoción debe ser mayor, cuando caemos en cuenta que este film está siendo visto por millones de personas alrededor del mundo.

Que el Perú sea visto en esta película no es un golpe de suerte, ni solamente producto de unos meses de coordinaciones, mucho menos de la buena fortuna. Este es el resultado de un trabajo arduo y continuo a lo largo tiempo, que permitió que Paramount Pictures elija finalmente a Perú para grabar esta película.

Conversaba con un amigo español hace unos días y me comentaba que era curioso que el Perú no aproveche mucho más sus impresionantes paisajes. Nuestro país posee un sinnúmero de locaciones que tienen gran potencial para ser aprovechadas por cualquier producción importante, así como también por muy productoras locales y profesionales altamente calificados. Pero siempre hay un “pero”. Necesitamos trabajar por las condiciones adecuadas que debe ofrecer el país para ser realmente un destino atractivo de locaciones fílmicas, y que esto suceda de manera permanente y no ocasional.

Es cierto que desde el 2012, el Estado Peruano- a través de su agencia de promoción, y como parte de las estrategias de la Marca Perú- viene trabajando en la promoción del país como un destino de locaciones. También se ha trabajado en la normativa que regula la producción cinematográfica y audiovisual internacional en territorio nacional. No obstante, ha llegado el momento de tomar acciones más concretas.

Hay que remarcar que las películas, series o producciones audiovisuales son una herramienta muy importante para promocionar diversos destinos. Aquí se han realizado cientos de ellas, pero no con el apoyo que hoy en día ha recibido Transformers.

Dos ejemplos resaltantes de lo que escribo son: el del Señor de los Anillos y El Hobbit. Ambas entregas se rodaron en Nueva Zelanda y allí el turismo aumentó un 40%. De ese porcentaje, el 87% de turistas viajaban con pleno conocimiento que las películas habían sido rodadas en el país y tenían la intención de conocer las locaciones.

A más visitantes e ingresos, más empleos

El boom Transformers no es solo una excelente oportunidad para promocionar el turismo y las inversiones en nuestro país, justo en momentos de recuperación económica, sino también para demostrar que somos una plaza segura, hermosa y única para la realización de este tipo de mega producciones. Según información reciente de Mincetur, se estima que Transformers 7 aumentará en un 25% el turismo receptivo.

Sabiendo que la industria audiovisual es muy potente, es momento de tomar una decisión importante desde el Estado y crear “Perú Film Commission”, es decir, una comisión dedicada exclusivamente a las filmaciones. La tienen: Colombia, México, República Dominicana, Chile, Francia, Japón, entre otros países.

Esta comisión tendría como principal función, promocionar al país como destino de locaciones, dar apoyo logístico y operativo a las producciones, y ser el nexo entre la productora y la región donde se vaya a filmar, buscando el beneficio común. También puede contribuir a desarrollar la industria audiovisual nacional, generando más puestos de trabajo, y mayores divisas para el país.

Finalmente, con más producciones en nuestro país, se contribuirá a la promoción de nuestros destinos turísticos y por ende llegarán más turistas. Esto generará que nos sigamos sintiendo orgullosos de ser peruanos al ver un pedacito de nuestro país y de nuestra gente en las pantallas gigantes a nivel internacional.