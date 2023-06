Salatiel Marrufo complica situación de Mauricio Fernandini: confirmó citas en la casa del periodista

Mauricio Fernandini se reunió hasta en cuatro ocasiones con Salatiel Marrufo, según el implicado. (Composición: Infobae)

La investigación por el caso Marka Group, por presuntos actos de corrupción en el Ministerio de Vivienda, continúa avanzando y cada vez involucra a más personas. Este miércoles, el exjefe del gabinete de asesores de la cartera mencionada, Salatiel Marrufo, se presentó ante la Comisión de Fiscalización y brindó más detalle sobre la participación del periodista Mauricio Fernandini, información que podría complicar su situación legal.

Cada vez son más las pruebas que evidenciarían la existencia de una supuesta red criminal en el Fondo Mi Vivienda que habría operado durante el Gobierno de Pedro Castillo. Como parte de las indagaciones, Marrufo respondió a las preguntas de la comisión del Congreso de la República. El interrogatorio estuvo a cargo de Héctor Ventura, titular del grupo de trabajo.

En la sesión, el exfuncionario se refirió a su vínculo con Mauricio Fernandini y aseguró que lo conoce hace mucho tiempo. El periodista está acusado de recibir S/ 15 mil al mes por el alquiler de su departamento para que la empresada Sada Goray y Salatiel Marrufo puedan reunirse. Sin embargo, el exjefe negó esta versión ante el Parlamento. “Nunca entregué dinero a funcionarios públicos en la casa de Mauricio Fernandini. Eso no es cierto”, precisó.

Salatiel Marrufo, una pieza clave en la investigación por presuntos actos de corrupción en el Ministerio de Vivienda durante el Gobierno de Pedro Castillo. (Composición: Infobae)

Actualmente, el reportero se encuentra investigado por el Ministerio Público y se ha acogido a una confesión sincera ante el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder. Ante la entidad afirmó que fue su prima Pilar Tijero quien le solicitó que contactara a alguien del Ministerio de Vivienda para apoyar a la propietaria y gerente de Marka Group.

“Conocí [a Salatiel Marrufo] porque Geiner Alvarado [exministro de Vivienda] me contactó con él. Y el 3 de agosto de 2021, Marrufo me invitó al restaurante Choza Náutica, ubicado en la cuadra 6 de la avenida Aramburú [San Isidro]. Me contacto con él porque la señora Pilar Tijero Martino, que es mi prima, desde el 29 de julio de 2021 me pedía con insistencia que la ayude con algún contacto en el Ministerio de Vivienda”, declaró ante los fiscales.

“Entre el 20 y 30 de agosto de 2021, mi prima [Pilar Tijero] me llamó y me dijo que quería hacer una reunión en mi departamento con Salatiel Marrufo y que Sada Goray quería reunirse en mi casa, precisando de manera incómoda que cuál es la necesidad que yo participé [...] ndicándome que ‘no sea malagradecido’ por los S/10 mil que venía recibiendo, pidiéndome que me quedara a almorzar junto con ellos. Aceptando la propuesta para que sea almuerzo en mi casa”, agregó.

Vínculos

Salatiel Marrufo fue cuestionado sobre su relación con el también investigado Geiner Alvarado. El exministro de Vivienda, quien permanece cumpliendo una orden de prisión preventiva en el centro penitenciario Ancon II por presuntamente integrar una organización criminal encabezada por Pedro Castillo, habría coordinado con el exfuncionario quiénes serían las personas que integrarían el directorio del Fondo Mi Vivienda. Esto fue confirmado por Marrufo, pues indicó que “era su función como jefe de gabinete de asesores”.

Mauricio Fernandini reveló que contactó a Geiner Alvarado y alquiló su vivienda para reuniones entre Sada Goray y Salatiel Marrufo

De acuerdo a versiones pasadas del exjefe del Gabinete de Asesores del portafolio de Vivienda, Sada Goray le pagó más de S/ 9 millones en coimas para viabilizar sus proyectos inmobiliarios. Marrufo reveló ante la fiscalía que le entregó dinero en efectivo al expresidente Pedro Castillo y a sus hermanos.

El acusado también se refirió a Luis Mesones Odar, exesposo de Sada Goray, con quien compartió el directorio de Sedapal y a quien elogió. “[Sí] conozco [a Mesones Odar]. Es un caballero, No recuerdo exactamente desde cuándo lo conozco, pero tengo muy buenas referencias del señor Mesones Odar”, señaló.

Para Marrufo, este tenía un perfil profesional tan bueno que decidió recomendarlo para trabajar junto a él. “Fue mi persona quien le solicitó al señor Mesones Odar que aceptara ser miembro del directorio de Sedapal. Conozco su trayectoria profesional, me había reunido con él algunas oportunidades, era viceministro de produccion, tenía mucha visión en cuanto al sector. Por eso le pedí que me acompañara cuando fui propuesto”, dijo.