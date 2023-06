Crisis en el Minsa: Dina Boluarte no elige nuevo ministro pese a emergencia por dengue en el país

Han pasado 4 días desde la renuncia de Rosa Gutiérrez y aún Dina Boluarte no designa al nuevo titular del Minsa.

La enfermedad del dengue sigue azotando a varias ciudades del Perú, sobre todo a la costa norte. Hasta el momento son más de 150 mil casos que se registran a nivel nacional y la cifra parece seguir avanzando. Esta crisis crece aún más, porque hasta el momento no se ha elegido a un ministro que lleve las riendas del Minsa.

Te puede interesar: Dina Boluarte es negligente en su manejo para combatir el dengue, asegura el defensor del pueblo

Como se recuerda, el pasado 15 de junio, Rosa Gutiérrez, presentó su carta de renuncia al cargo de ministra de Salud. Ante el Congreso de la República, la funcionaria pidió disculpas por estimar que en 15 días las cifras de este virus iban a descender cuando, lamentablemente, sucedió todo lo contrario.

“Quiero trasladarle a la Mesa (Directiva) que he presentado mi renuncia al cargo de ministra de Salud. Solo espero que quienes escuchen estas palabras sin la pasión de los intereses políticos, vean en mí un pequeño ejemplo de dignidad, de honor, de coherencia, humildad y amor por el país”, señaló Gutiérrez al ponerle fin a su mandato.

Te puede interesar: Todas las polémicas de la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, que se vio obligada a renunciar ante el Congreso

“Mi autoexigencia y confianza en que el trabajo conjunto y por igualdad de todos los sectores, me hicieron pensarlo así”, agregó.

Por su parte, ese mismo día en horas de la noche, la presidenta Dina Boluarte informó que aceptó la renuncia de Rosa Gutiérrez mediante la cuenta oficial de la Presidencia de la República. Sin embargo, van cuatro días desde que sucedió este evento y son miles de peruanos que esperan respuestas inmediatas frente a los contagios del dengue que hasta el viernes 16 de junio superan los 152 543 casos, según la Sala Situacional del Minsa.

Todas las polémicas de la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, que se vio obligada a renunciar ante el Congreso. Foto: Andina/Composición Infobae

Situación del dengue en el Perú

Durante su alocución frente a los parlamentarios, la exministra de Salud, Rosa Gutiérrez, presentó un avance sobre cómo ha ido evolucionando la enfermedad del dengue, teniendo en cuenta que la ciudad de Piura ha sido la más afectada y la que menos recursos cuenta para enfrentar el virus.

Te puede interesar: Hernando Cevallos por la salida de Rosa Gutiérrez: "Es la búsqueda desesperada de Dina Boluarte de no chocar con el Congreso"

Gutiérrez informó que existe una reducción del 25.16% en los contagios del dengue. También detalló que, hasta la fecha, se han presentado 147 923 casos de hospitalización, donde el 0.13% fallecieron, teniendo en cuenta que esta data la presentó el pasado 15 de junio y que probablemente podrían existir ciertos cambios en los números.

Además, se informó que en Piura, una de las regiones más afectadas por el dengue, se ha observado una reducción del 30.27% en los casos, con una tendencia descendente en la curva epidemiológica.

“Hoy tenemos 2,738 casos (en Piura), pero seguimos trabajando. Estamos haciendo las fumigaciones masivas que antes eran focalizadas, de acuerdo a nuestro protocolo”, agregó.

Adicionalmente, se informó que se ha registrado una reducción del 40.76% de casos de dengue en Lambayeque, 15.74% en La Libertad, 41.66% en Ica y 18.88% en Lima Metropolitana. Estas cifras reflejan una disminución significativa de los casos de esta enfermedad en esas regiones.

Ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, renunció a su cargo cuando se presentaba ante el Congreso. Congreso TV

¿Qué opina el Colegio Médico del Perú por la renuncia de Rosa Gutiérrez?

En declaraciones para RPP Noticias, el decano del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo, señaló que la exministra Rosa Gutiérrez fue “mal asesorada” en el tema del dengue. Además, aclaró que como CMP no puede proponer un nombre para ser titular del Minsa, pero sí puede plantear un perfil.

“El ministro de Salud que venga, primero tiene que ser gestor. Segundo, que tenga experiencia en el campo clínico, que no vengan políticos que miran de afuera. Y, tercero, que tenga convocatoria y poder de liderazgo porque si no tiene esas condiciones, no escucha las sugerencias de los técnicos. Y que tenga buenos asesores”, dijo.

Raúl Urquizo señaló que la elección del nuevo ministro de Salud es una decisión política y expresó su deseo que la presidenta Dina Boluarte elija con “calma y con seriedad”.

El decano del Colegio Médico aseguró que prohibir fiestas y eventos por COVID-19 "sería un retroceso" y no se acatará. Foto: Manuel Arselles

“El ministro solo no va a cambiar todo el sistema de salud, el ministro tiene que tener un equipo y ese equipo significa tener los mejores en el ministerio y traer a algunos que realmente estén al servicio de la población, pero lo que sucede es que muchos no quieren trabajar en el Ministerio de Salud porque hay tantos cambios. Este sería el sexto ministro y realmente es preocupante. Entonces, viene ahorita el problema de El Niño y si no tiene ese equipo no va a poder enfrentar”, manifestó para RPP Noticias.

“El ministro que venga no debe tener problemas de corrupción, tenga liderazgo, tenga experiencia clínica y no sean de escritorio cuando de afuera quieren todo solucionar y no conocen la realidad. Otra cosa es estar en la cancha”, agregó Raúl Urquizo.

Tubos para pruebas de dengue sobre una mesa cerca de una enfermera que atiende a un paciente con dengue en el hospital Jorge Reátegui en Piura, Perú, el viernes 2 de junio de 2023. (AP Foto/Martín Mejia)

Distritos de Lima con mayores casos de dengue

- Chaclacayo

- Rímac

- Ancón

- Lurigancho

- Cieneguilla

- San Juan De Lurigancho

- Puente Piedra

- Ate

- Comas

- Villa María Del Triunfo

Las salas de hospitalización de los centros de salud de Piura están al tope de su capacidad.

31 menores en el Perú han perdido la vida por el dengue

Según la ONG Save the Children, al menos 31 menores de edad han perdido la vida a causa del dengue en Perú, y se estima que otros 45,900 han contraído la enfermedad en lo que va del año 2023. Esta organización ha descrito este incremento de casos como la peor epidemia de dengue en el país en más de una década. La situación plantea preocupaciones significativas sobre la salud y bienestar de los niños y destaca la importancia de tomar medidas urgentes para controlar la propagación de la enfermedad.

En un comunicado, Save the Children indicó que los menores de edad representan más del 30% de todos los casos en el último brote de dengue en Perú. Las regiones más afectadas son Piura y Lambayeque.

“Los niños, niñas y adolescentes de Perú son particularmente vulnerables al dengue y las altas tasas de casos son notablemente preocupantes. Perú necesita desesperadamente un liderazgo nacional más fuerte para poner en marcha políticas que prevengan y respondan a epidemias como esta”, indicó la directora de Save the Children Perú, Verónica Valdivieso, citada en el comunicado.