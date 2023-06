Cita de Tinder habría llevado a la muerte a ingeniero: se vio con mujer casada y nunca más se supo más de él

Ingeniero se encontró con mujer y desapareció sin dejar rastro | ATV: Día D

Desaparición, misterio, y un cuerpo no hallado es el caso de Felipe Gómez, un ingeniero que en el 2022 desapareció tras reunirse con una mujer casada en el distrito de La Molina. Presuntamente, este sujeto y la mujer mantenían una relación a escondidas, pues ella tenía un compromiso con el padre de sus dos hijos. Ambos se conocieron por Tinder y fue esa aplicación quien lo habría llevado a su tumba.

Te puede interesar: Integrantes de familia desaparecida en tramo carretero México-Acapulco aparecieron esposados en un video

“Él fue a este lugar sin saber que quizás se dirigía a sus últimos momentos de vida para morir o para que lo maten”, expresó la hermana del desaparecido ingeniero, Karol Gómez.

Según las primeras investigaciones que se realizaron el año pasado, se pudo descubrir que en la geolocalización se ubicaba un departamento en el distrito de La Molina y que en la cocina de este lugar se había hecho una limpieza exhaustiva utilizando elementos químicos. Además, se muestra varios registros de números de teléfono en lo que el ingeniero se habría comunicado con esta mujer de nombre Cindy Hinojosa, quien según la pesquisa policial esta dama era seguida y acosada por su esposo.

Te puede interesar: Padres de desaparecidos: sus desgarradoras historias e incansable temple por encontrar a sus hijos

Hasta el momento los familiares de Gómez no saben exactamente qué fue lo que pasó con el ingeniero y qué fue lo que sucedió dentro de este departamento de Las Viñas, en la Molina. Hay que tener en cuenta que el cuerpo del desaparecido aún no ha sido hallado por las autoridades, por lo que este caso sigue sin resolver y sigue siendo un misterio; no solo para la Policía Nacional del Perú, sino para sus allegados, sobre todo para sus familiares directos.

“Problemas laborales, no tenía sabíamos que Felipe tenía una relación de más de 3 años con su enamorada, la cual llevó varias veces a la casa de Cañete”, expresó su hermana al programa Día D, quien llegó a Lima con una maleta cargada de los expedientes desde la desaparición de su querido hermano.

Ingeniero lleva desaparecido más de un año y medio y no hay rastros de él | ATV: Día D

Un amor de tres

El 29 de abril del 2022 el ingeniero Felipe Gómez llegó hasta el distrito de Ate, donde convivía con su enamorada de 3 años, a la cual ya le había propuesto matrimonio. Ese día Felipe le comentó a su pareja que se sentía cansado luego de hacer los quehaceres de la casa, sin embargo, minutos después recibe un mensaje de texto en su celular donde anuncia que es “invitado a una reunión por el día del trabajador”. Esto fue la excusa para que se viera con la mujer de manera clandestina.

Te puede interesar: La misteriosa desaparición de una familia sobre la carretera México-Acapulco

“No lo noté nervioso, pero sí algo extraño. Yo no le di mucha importancia porque confiaba en él” aseguró la pareja del desaparecido ingeniero.

Según las investigaciones que han realizado los agentes policiales, se determinó que Felipe conoció a una mujer a través de la aplicación Tinder. Esta mujer indicó ante la policía que del 30 de abril al 1 de mayo se ven por tercera vez como parte de las citas que tenían a través de esta aplicación. La mujer asegura que es la primera vez que lo citó en su departamento y que incluso ella le tiró la llave desde un tercer piso para que él pudiera ingresar.

Candy Hijonosa, es la mujer con quien el ingeniero habría tenido un romance clandestino.

Cabe resaltar que Hinojosa en anterior ocasión había denunciado al padre de sus hijos, y esposo, identificado como Jaime Aldo Rodríguez Cabrera, de 37 años, por maltrato físico y psicológico. También le hace una denuncia por la violación a la intimidad, ya que el padre de sus pequeños instaló una cámara oculta en su domicilio sin el consentimiento de ella.

Pese a que ella indicó que llevaba separado del esposo hace varios meses, el trabajador y administrador de estos departamentos, contó a la policía que este sujeto, esposo de Hinojosa, se había mudado al primer piso del esta vivienda, mientras ella vivía en el tercero.

Detalles de la desaparición

Algo que llamó mucho la atención de las autoridades es que Cindy Hinojosa elimina las conversaciones que había mantenido con el ingeniero y también con su esposo, justo el mismo día en donde presuntamente habría ocurrido algo en contra del ingeniero. Según relató la mujer, Felipe Gómez, se fue de su departamento a las 2:30 de la mañana, pese a que ella le pidió que se quedara.

Otro punto clave que sucedió ese día, es que a las 3 de la mañana la pareja del ingeniero Felipe Gómez le escribe a su celular porque no había llegado a casa. Sin embargo, el texto sale como si hubiera sido leído el mensaje, pero jamás hubo respuesta alguna. Incluso hubo mensajes hasta las 7 de la mañana, fue ahí qué angustiada da aviso a la familia de Gómez.

La extraña desaparición de un ingeniero luego de tener una cita con mujer en La Molina | ATV: Día D

Luego de estos mensajes, 43 minutos después, le responden a la novia del ingeniero llamada “Elita”, supuestamente Gómez le escribe diciendo que le han robado y que está yendo a la comisaría y que luego se comunicaría con ella porque su celular no tenía batería. Pese a ello, la hermana de este ingeniero no cree que haya sido él quien haya respondido, pues si hubiera estado en peligro no hubiera dudado en llamar a sus familiares cercanos, en este caso a ella, que era su hermana con la que más confianza tenía.

Entre lágrimas y muy desconcertada, la novia del ingeniero, Elizabeth Céspedes, asegura que le volvió a escribir a su pareja diciéndole cómo estaba porque ya habían pasado muchas horas y no sabía de él. Además, le indica que si puede pasar por él a la comisaría y así ayudarlo, pero este jamás respondió hasta el día de hoy.

“Todo esto es muy angustiante, sobre todo porque no sabemos nada de él y más porque hay una familia que sufre”, contó par Día D.

Novia escribe a ingeniero para preguntarle por su paradero.

Llamadas misteriosas

Durante los meses y las investigaciones que la policía ha venido realizando en este caso, se ha podido concluir que el ingeniero Gómez en varias ocasiones se contactó con Candy Hinojosa, la mujer que era casada y que presuntamente habría tenido un acercamiento de manera sentimental. Pese a que Candy explicó a las autoridades que el ingeniero se había retirado de su vivienda a las 2:30 de la mañana, según los rastros de geolocalización del teléfono móvil del desaparecido, aún se hallaba dentro de la vivienda de la mujer e incluso hasta 24 horas después de su desaparición, así lo confirmaron las pesquisas de la policía tecnológica.

De acuerdo al perito digital de la PNP, Andrés Loyola, los puntos en donde se encuentra el teléfono móvil de Gómez es muy cercano, no más de 300 metros y 500 metros de distancia con respecto al punto donde, según testigos, se indica haber visto a Felipe salir a la medianoche y se encuentra en la avenida Las Cascadas.

Especialista de la PNP da detalles de la geolocalización.

Cámaras de seguridad

Cuando llegó la policía para investigar sobre este caso se pudo ver que las cámaras de seguridad que estaban instaladas al ingreso de este departamento donde en el primer piso vivía el esposo de Candy Hinojosa, mientras ella habitaba el tercero, estos aparatos digitales ya estaban desinstalados, curiosamente días antes de los hechos, por eso no podían saber qué es lo que habría ocurrido con el ingeniero.

Cindy, la mujer que se había encontrado con el ingeniero en la madrugada, indicó ante la policía que su hijo observó que en la cochera, en el carro de su padre Jaime Rodríguez, tenía un portaequipaje, días después de la desaparición del sujeto.

Tras esta revelación del menor, la policía decide inspeccionar el apartamento, detectando manchas de sangre humana y superficies extremadamente limpias con olor a detergente fresco.

Ante esto, Jaime refirió que desde hace semanas ya no vivía en aquel departamento, pese a ello los peritos detallaron que encontraron trapeadores húmedos. Además, un trapo de cocina de color amarillo absorbente, lo cual contradice su versión, pues si no habitaba la casa desde hace días como estos implementos podían estar mojados.

Por su parte, Jaime desmintió a su hijo y aseguró que es falso de que haya encontrado una porta maleta en su vehículo y que no transportaba. Pese a los esfuerzos de las autoridades, las manchas de sangre que se encontraron en aquel lugar tenían poca posibilidad de hallarse ADN, por lo que no se sabe de quién podría haber sido.

Ingeniero Felipe Gómez lleva desaparecido más de año y medio tras cita clandestina con mujer casada.

Sospechoso queda libre

Sin embargo, todo cambió en diciembre del 2022, pues el hecho de que el teléfono del ingeniero haya sido ubicado en el departamento del esposo de Cindy Hinojosa fue relevante para la detención de Jaime Rodríguez.

Semanas después de su detención, el Poder Judicial dejó libre a este sujeto por no hallar más vinculación directa en este caso. El programa Día D decide llamar a este sujeto para conversar sobre esta misteriosa desaparición. Sin embargo, el implicado decide cortar la llamada sin responder en lo absoluto.

Hermana busca desesperado a ingeniero que desapareció hace año y medio tras cita con mujer casada.

Año y medio ha transcurrido desde que el ingeniero Felipe Gómez desapareció envuelto en un confuso triángulo sentimental en donde una familia espera respuestas, pero sobre todo darle una cristiana sepultura si es que se hallaran sus restos. El esposo de Candy Hinojosa sigue apareciendo como imputado y tiene impedimento de salida del país por un plazo de 9 meses.

Las autoridades siguen trabajando bajo el eslogan “sin cuerpo no hay delito”, mientras hay una familia que espera respuestas, justicia y acciones rápidas por parte de las autoridades.