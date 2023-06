Milett Figueroa regresa a ‘El Gran Chef Famosos’ tras reciente eliminación: actriz estará en la ronda final

Para alegría de muchos, Milett Figueroa regresa a la competencia, donde será parte de la ronda final. Así se pudo ver en el avance de ‘El Gran Chef Famosos’, el cual fue emitido este sábado de 17 de junio, minutos después de la eliminación de Korina Rivadeneira.

Como se sabe, ‘El Gran Chef Famosos’ ya se encuentra en los programas finales, donde la competencia se hace cada vez más fuerte. El jurado es mucho más exigente y pide platos más elaborados, complicando aún más a los concursantes.

En esta oportunidad, Milett Figueroa regresa para ser parte del programa del lunes 19 de junio. En el adelanto se puede ver a la actriz haciendo su gran entrada, mientras una emocionada Karina Calmet grita muy sorprendida.

Recordemos que Milett dijo adiós al espacio de Latina TV tras quedar sentenciado con Korina Rivadeneira y Andrés Vílchez. En aquella ocasión, el actor no pudo contener las lágrimas mientras la actriz lo consolaba, pidiéndole que no lloré. “Es una competencia”, eras sus palabras.

La salida de Milett Figueroa y las lágrimas de Andrés Vílchez. El sábado 10 de junio, El Gran Chef famosos presentó su noche de elominaciones. Latina TV

Esta actitud entre ambos generaron revuelo en las redes sociales. Los usuarios resaltaron la gran amistad que se tenían. En aquella ocasión, el jurado conformado por Nelly Rossinelli, Javier Masías y Giacomo Bocchio, le dedicó unas emotivas palabras, resaltando la alegría que mostraba en todo lo que hacía.

La participación de Milett Figueroa caló en el corazón del público, tanto es así que no había día que no fuera tendencia. Incluso, se le tejió un romance con uno de los miembros calificadores, Giacomo Bocchio. Especulación que fue descartada de inmediato.

Milett Figueroa regresa a la competencia. Latina TV

Korina Rivadeneira fue eliminada de ‘El Gran Chef Famosos’

Este sábado 17 de junio, la modelo y actriz Korina Rivadeneira fue eliminada de la competencia, pese a realizar un platillo que gustó mucho al jurado. Sin embargo, según explicaron, no siguió las reglas de lo pedido. Nelly Rossinelli indicó que la decisión fue muy difícil.

“Eso no era una parihuela”, acotó Javier Masías, bastante apenado.

“Tengo sentimientos encontrados, no me quiero ir, pero ya está hecho. Hasta aquí llegué, y me voy feliz. He aprendido muchísimo, voy a mi casa feliz, pero con esa espinita chiquitita de que pude haber logrado más”, dijo una emotiva Korina Rivadeneira.

Korina Rivadeneira se despide de El Gran Chef Famosos. La modelo señaló que se va con la espinita de que pudo haber dado más. Latina TV

La despedida de la actriz fue muy penosa también para sus compañeros. Karina Calmet fue una de las que lloró desconsoladamente, pues conoce a la esposa de Mario Hart desde hace muchos años. Andrés Vílchez también lamentó lo sucedido.

“Conozco a Kori hace más de 10 años. Mi Kori, te quiero mucho… ¡Eres una chica espectacular! Nunca pierdas esa alegría y ese brillo”, escribió en su cuenta de Twitter Karina Calmet, a manera de despedida.

Karina Calmet y su despedida hacia Korina Rivadeneira. Twitter.

¿Cuándo inicia ‘El Gran Chef Famosos 2′?

La primera temporada culminará el miércoles 21 de junio, mientras que la segunda edición comenzará un día después, el 22 de junio. Latina Televisión ya confirmó quiénes serán los 12 participantes de estas fechas.

Se trata de Mr. Peet, Alessandra Fuller, Jimmy Santi, Mónica Torres, Junior Silva, Laura Spoya, Jesús Neyra, Mauricio Mesones, Antonio Pavón, Belén Estévez y Natalia Salas.

Como se recuerda, se especuló en un principio que Sheyla Rojas sería parte del programa. Sin embargo, ella misma se encargó de desmentir este rumor.

Nelly Rossinelli, Javier Masías y Giacomo Bocchio, quien recientemente aclaró que no mantiene un romance con Milett Figueroa, seguirán siendo el jurado de esta nueva temporada.