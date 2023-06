Jessica Newton anuncia que el ‘Miss Grand Perú' será en 'Esto es Guerra' y usuarios la critican: “Ojalá no dure 20 minutos”

Jessica Newton anuncia que Miss Grand Perú será en Esto es Guerra | Instagram

El ‘Miss Grand Perú' está a pocos días de realizarse y así coronar a la nueva soberana de la belleza que nos representará en el certamen internacional. La expectativa es grande y según se ha dado a conocer, son 12 participantes las que lucharán por esta corona en un evento que espera sorprender al público.

Entre la lista de aspirantes, se encuentra Luciana Fuster, la chica reality e integrante de ‘Esto es Guerra’ se perfila como una de las favoritas a llevarse el triunfo. Sin embargo, el resultado final se conocerá en los próximos días.

Es por ello que, a través de sus redes sociales, Jessica Newton compartió el video promocional del evento. En la publicación detalló el día y el horario de la coronación, afirmando que una vez más el evento se realizará en ‘Esto es Guerra.

“Qué maravilloso es el Perú y qué orgullosos nos sentimos de poder mostrarlo al mundo entero por la plataforma de Miss Grand Internacional y desde EEG en Perú. Este 22 de junio, Janeth Leiva entregará su corona a la próxima reina dorada que nos representará en octubre en Vietnam”. escribió en la descripción de su video.

Jessica Newton comparte promoción del Miss Grand Perú. (Instagram)

Usuarios inconformes con la organización

Luego de anunciar este evento, las críticas no se hicieron esperar. Los usuarios expresaron su rechazo con que el certamen de belleza que pone a una mujer como representante de nuestro país se ejecute en el programa de competencia. Lo primero que señalaron es que esperan que se les dé un tiempo prudente a todas las candidatas para hacer su presentación de la mejor manera, sin tener que correr contra el reloj, como pasó en el Miss Perú Universo.

“Ojalá y no sea en 20 min como el Miss Perú”, “Solo espero que la producción de EEG borré lo qué pasó con el Miss Perú y nos den un certamen del nivel de un Miss Grand”, “EEG no es el lugar indicado para un certamen de belleza”, “El Miss Perú es un show fantástico, por ende necesita su propio espacio y que no se realice dentro de programas como EEG”, “15 minutos para darle la corona”, fueron algunas de las críticas.

¿Qué pasó en el ‘Miss Perú Universo’?

El jueves 18 de mayo se realizó la coronación de la nueva Miss Perú que nos representará en el certamen ‘Miss Universo’ con las esperanzas de llevarnos el triunfo. Sin embargo, el proceso para coronar a la reina, no fue el mejor,

El evento se presentó en el programa ‘Esto es Guerra’, pero lo que lamentaron los usuarios en redes sociales fue que tenga una duración mínima que incluso ni las propias candidatas pudieron lucirse en pasarela. El show inició a las 20:00 horas y en tan solo 40 minutos presentaron a las 20 candidatas, luego pasaron al top 10 e iniciaron los desfiles en traje de baño y traje de gala, pero como nunca se había visto, lo hicieron de a dos.

Finalmente, luego de mencionar al top 5, las candidatas pasaron a responder brevemente una pregunta del jurado, pero a los segundos que la última candidata hablara, los presentadores ya tenían el sobre con el nombre de la ganadora. Camila Escribens se llevó el triunfo, sin embargo, el certamen se llevó todas las críticas.

“Esa pasarela del Miss Perú duró menos que Meche Araoz como presidenta”, “Concurso Miss Perú Versión Flash”, “Mala organización del Miss Perú, todo horrible”, “¿Cómo van a hacer que en el Miss Perú tengan que desfilar en pares? ¿Qué les pasa?”, “¿Están apurados? ¿Por qué está yendo tan rápido el certamen?”, “Antes duraba 3 horas y era emocionante, ahora en 30 minutos ya va a acabar”, escribieron algunos usuarios.

