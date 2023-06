Lucciana Pérez vs. Alina Korneeva: fecha y horario de la gran final del Roland Garros Junior

Lucciana Pérez enfrentará a la rusa Alina Korneeva en a final de Roland Garros Junior.

Todos los peruanos empezamos el día con la mejor noticia que se pudo recibir: Lucciana Pérez clasificó a la final del Roland Garros Junior en Paris. La tenista se metió a la historia logrando un triunfo sobre Anastasiia Gureva por 7-6 y 7-5 en las semifinales de la competición y dejó el nombre del Perú en alto. La raqueta nacional es tendencia en redes sociales, ya que no solo se convirtió en la primera deportista peruana en lograr meterse en la última instancia, sino que sería la primer sudamericana que podría salir campeona desde la argentina Patricia Tarabini en 1986.

El tenis paralizó al país en las últimas semanas, primero fue Juan Pablo Varillas, quien logró conquistar el Roland Garros llegando hasta octavos de final, algo no se conseguía desde 1994, cuando Jaime Yzaga lo hizo en Roland Garros y en el US Open.. Lamentablemente, el popular ‘Juanpi’ no pudo con Novak Djokovic y cayó por 3-0 en la cuarta ronda del torneo internacional 2023. Igual fue aplaudido por todos y muchos le agradecieron por las alegrías que dio al país.

¿Cuándo es la final entre Lucciana Pérez vs. Alina Korneeva?

La tenista peruana no tuvo mucho tiempo para celebrar su pase a la final, pues tendrá que concentrarse en su próximo rival para seguir haciendo historia en el tenis mundial. Lucciana Pérez se enfrentará a la rusa Alina Korneeva este sábado 10 de junio a las 4:00 horas (Perú) en la cancha del Court Simonne Mathieu de Paris. Todos prenderán sus alarmas y madrugarán para apoyar a la peruana, así como se hizo con Juan Pablo Varillas cuando se midió con Djokovic.

Este encuentro será televisado de manera exclusiva a través de la plataforma de streaming Star Plus, desde cualquier parte del mundo. Esta señal requiere de un pago mensual de S/. 44.90 soles para poder seguir los diferentes torneos del deporte mundial.

Lucciana Pérez está en el puesto 9 en el ránking ITF.

¿Quién es Alina Korneeva?

No será nada fácil para Lucciana Pérez, pues tendrá que enfrentar a la tenista rusa que cuenta con una gran experiencia y un nivel de juego superlativo. A sus 15 años, se ubica en el tercer lugar ITF y llegó a liderar dicho ranking el mes pasado. También se adueñó del Australian Open Juvenil 2023 al salir campeona después de superar a la gran favorita, su compatriota Mirra Andreeva, en un gran encuentro que duró más de tres horas. El resultado final fue de 6-7 (2) 6-4 7-5 y pudo ser historia en el tenis mundial.

Su camino hacia la gran final del Roland Garros Junior fue similar a la peruana, solo perdió un set de los 11 que jugó en el torneo. Primero derrotó a la alemana Ella Seidel por 2-1 con sets de 3-6, 7-6 y 7-5. Luego se impuso a la francesa Jenny Lim en segunda ronda, después a la australiana Emerson Jones en tercera ronda. Y en las instacias decisivas celebró su pase a la semifinal frente a la japonesa Mayu Crossley, y cerró su boleto a la final frente su compatriota Alisa Oktiabreva.

Alina Korneeva tiene nueve títulos ganados y espera conquistar una más contra la peruana Pérez este sábado 10 de junio a las 4:00 horas (Perú).

Alina Korneeva es campeona del Open de Australia Junior 2023. (Getty Images)

Top 10 del ranking ITF

1. Clervie Ngounoue (Estados Unidos): 9 torneos / 2159.25 puntos

2. Sara Saito (Japón): 24 torneos / 2159.25 puntos

3. Alina Korneeva (Rusia): 12 torneos / 2014.25 puntos

4. Mirra Andreeva (Rusia): 10 torneos / 1954.75 puntos

5. Kaitlin Quevedo (Estados Unidos): 34 torneos / 1824.75 puntos

6. Sayaka Ishii (Japón): 22 torneos / 1805 puntos

7. Mayu Crossley (Japón): 27 torneos / 1804 puntos

8. Renata Jamrichova (Eslovaquia): 23 torneos / 1786.75

9. Lucciana Pérez Alarcón (Perú): 35 torneos / 1781.75 puntos

10. Iva Jovic (Estados Unidos): 22 torneos / 1740.5 puntos