‘Robotín’ terminó su romance con ‘Robotina cajamarquina’: “Lo que empieza mal termina mal”. | Magaly TV La Firme.

Hace unos días, el popular ‘Robotín’ presentaba ante las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ a su nueva pareja, una joven de nombre Yeni Medina, quien se presentaba junto a él en las discotecas con el apodo de ‘Robotina cajamarquina’.

Ella le aseguró al programa de Magaly Medina que, a diferencia de las anteriores parejas que tuvo el artista de la calle, su sinceridad era lo que más destacaba, por lo que sería incapaz de serle infiel a Alan Castillo.

Cuando todo parecía ir viento en popa, ‘Robotín’ se comunicó con un reportero de ‘Magaly TV La Firme’ para pedir que ya no lo vinculen con la ‘Robotina cajamarquina’, pues la confianza que existía entre ambos se rompió cuando ella le mintió.

Robotín encontró el amor.

“Pasa que me he enterado de cositas, claro, después de grabar, de empezar a trabajar juntos. Me enteré de algunas cosas que no van y prefiero dejarlo ahí. Lo que empieza mal termina mal (…). Conversamos con cámara, le pregunté si estaba sola, me dijo que sí. Ella no se dio cuenta de que enfocó al espejo y fue donde yo vi a una persona ahí con ella. Puede ser cualquier persona, un amigo o familiar. Lo que me molesta es que dijo estar sola cuando yo ya vi, no va una mentira así”, comentó.

Tras las confesiones de ‘Robotín’, la ‘Robotina cajamarquina’ fue entrevistada por Magaly Medina. La ‘Urraca’ le consultó sobre este suceso y ella señaló que el actor cómico había malinterpretado las cosas, y es que, según ella, sí le había avisado que sus amigos estarían en su casa, solo que ellos no quisieron salir en la grabación.

“Yo le dije que tenía una reunión con mis amigos y amigas en mi departamento. Ese día él me hizo videollamada y estábamos cenando, entonces yo enfoqué a los chicos y ellos no quisieron salir”, indicó.

Robotín se refirió a la nueva relación de su expareja Robotina. | "Magaly Tv, la firme"

Asimismo, Yeni Medina sostuvo que luego de este problema, ellos tuvieron la oportunidad de volver a hablar para dejar las cosas en claro, pues no quería quedar como si ella hubiera hecho las cosas mal en ese momento.

“Yo hablé con él personalmente y me dijo que había hablado para las cámaras con cólera, entonces tuvimos una pequeña discusión, pero luego solucionamos todo porque le expliqué lo que sucedió en aquella ocasión”, indicó.

Asegura que está soltera

En otro momento, explicó que nunca mintió cuando dijo que está soletera, indicando que las fotos y videos publicados en un Facebook que no es de su propiedad, son antiguas.

“Desde hace seis meses estoy soltera y al mismo Robotín se lo he dicho, pero a él le han enviado información desde un Facebook falso. Esa foto que se muestra es de hace un año atrás y él es mi expareja, de mi pasado ya no me acuerdo nada”, añadió.

"Robotín" señala que no quiere opinar sobre más sobre la nueva relación de "Robotina". | 'Magaly Tv, la firme'

Finalmente, la ‘Robotina cajamarquina’ dio a conocer que en la última comunicación que tuvo con ‘Robotín’ ellos aclararon sus sentimientos y llegaron al acuerdo de solo ser amigos. “Hemos decidido trabajar como Robotines, ya no relación de pareja de momento, pero luego si funciona con el tiempo lo intentaremos, si no seremos amigos nada más”, sentenció.