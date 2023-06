Johanna San Miguel no soporta ver sus fotos junto a Katia Palma y las rompe en vivo. | América Televisión.

Johanna San Miguel desató una verdadera polémica tras revelar que no volvería a trabajar con Katia Palma. Según la actual conductora de ‘Esto es Guerra’, cuando ella ingresó a Latina, no fue bien recibida por la actriz, pues la veía como si fuera su competencia dentro de ‘Yo Soy’.

Te puede interesar: Johanna San Miguel y Katia Palma: qué pasó entre ambas actrices y cuál es la razón de su enemistad

Por este motivo, la popular ‘Mamá leona’ reveló que rompió su amistad con su excompañera de trabajo, y es que durante el tiempo que estuvieron juntas en este reality de imitación, ella no la trató del todo bien.

“A Katia Palma no la soporto, no la aguanto. Sí, fuimos amigas, pero ella no me trató de lo mejor cuando yo estuve en Latina. En realidad, yo no tengo nada en contra de ella, pero a mí no me trató bien, no me sentí cómoda”, comentó.

Johanna San Miguel revela por qué no se lleva bien con Katia Palma.

Asimismo, Johanna San Miguel aclaró que con la única que tuvo problemas fue Katia Palma, mientras que con sus otros compañeros todo terminó bien. “Maricarmen (Marín) sí, Christian (Rivero) sí y todos como que sí, ella (Katia Palma) no. Creo que sintió como si hubiera cierta competencia cuando no era así”, manifestó.

Te puede interesar: Johanna San Miguel dio más detalles de su enemistad con Katia Palma: “Nunca me había pasado esto”

A raíz de esta confesión, en las redes sociales hubo una opinión dividida sobre este tema, pues algunos apoyaron a la conductora del reality de América Televisión, y otros la empezaron a criticar, asegurando que estaba exagerando.

Sin embargo, un hecho bastante curioso sucedió en ‘Esto es Guerra’, cuando un nuevo personaje apareció, nos referimos al ‘Diablo’, quien se encargó de molestar a los competidores y hasta a los conductores del programa.

Johanna San Miguel rompe fotos de Katia Palma.

Johanna San Miguel no pudo escapar de las bromas de este personaje. Él le advirtió que debía de equivocarme menos al momento de formular sus preguntas, si no iba a ser reemplazada con otra conductora.

Te puede interesar: Katia Palma y sus indirectas a Johanna San Miguel: “Se te puede multiplicar lo que tú me deseas”

Para provocar la furia de la también actriz, el ‘Diablo’ sacó una fotografía de Katia Palma. Esta imagen mostraba cuando la conductora de ‘EEG’ era parte de ‘Yo Soy’ y sonreía al lado de su excompañera.

Al ver la imagen, de manera inmediata, la conductora se acercó a este personaje para quitarle las fotos que tenía, acto seguido, empezó a romperlas, especialmente en las que aparecía el rostro de quien en algún momento consideró su amiga.

Johanna San Miguel.

Tuvieron encuentro en EEG

Hace unas semanas, Katia Palma llegó junto a Saskia Bernaola y Patricia Portocarrero al set de ‘Esto es Guerra’ para promocionar su show de teatro. Las actrices aparecieron como sus personajes de las Monjas y se encontraron junto a Johanna San Miguel y Renzo Schuller, los conductores de este espacio de América Televisión.

Ante esta situación, la presentadora fue consultada sobre cómo sintió durante este encuentro. Ella señaló que como cualquier conductor hizo lo que tenía que hacer, que era recibir por todo lo alto a sus invitados, quienes llegaban a visitarlos, por lo que se comportó a la altura de la situación.

“Ella vino como invitada. Yo soy la conductora, tengo que presentarla correctamente y por todo lo alto porque es una artista y venía acá a visitarnos. Yo soy profesional y cuando estaba en Latina también lo era y hacía mis cosas como tenía que hacerla y me iba tranquila a mi casa”, afirmó.