‘El español’: Poder Judicial reduce impedimento de salida del país de 36 a 24 meses a Jorge Hernández

Jorge Hernández Fernández, exaliado de Pedro Castillo conocido como ‘El español’, continuará bajo una orden de impedimento de salida del país luego que la Quinta Sala Penal de Apelaciones confirmara una resolución en su contra, emitida por el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria, que le ordena cumplir dicha medida.

El fallo contemplaba un periodo de 36 meses, sin embargo, la instancia judicial revocó este extremo y redujo el plazo a 24 meses.

A través de un pronunciamiento, el Colegiado consideró “que no se va a requerir del plazo máximo legal para mantener con impedimento de salida del país al investigado”.

“[La instancia judicial] Recuerda que la Fiscalía informó al tribunal que en un mes se emitiría la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria; etapa que, con el avance de los actos indagatorios, no necesitará de un total de tres años para concluir la investigación”, explicó.

Hernández Fernández es investigado por el Ministerio Público por los presuntos delitos de Organización Criminal, Tráfico de Influencias, Conspiración y ofrecimiento para el delito de Sicariato, así como obstrucción a la Justicia. En este sentido, ha sido calificado como el supuesto exbrazo derecho del expresidente Castillo.

En la audiencia de apelación para revocar su impedimento de viaje, a pedido de su defensa legal, el investigado pidió una medida menos gravosa y expresó su intención de trasladarse a España en caso su madre, con presuntos problemas médicos, requiriese una visita de su parte.

“Yo le indiqué [al fiscal del caso] que mi mamá está sola, en España, tiene un problema de salud. No es muy grave, pero Dios no quiera el día de mañana le suceda algo a mi señora madre y tenga que viajar (…) o ir a un entierro y no pueda. Le dije ‘Yo me allano, no tengo ningún problema, pero no me vas a pedir 36 meses’. [El fiscal me dijo] ‘No te preocupes, no hay problema con ese tema’. Yo confié en la palabra del Sr. Fiscal”, afirmó.

Posteriormente, aseguró que “las únicas personas que han roto el convenio entre la Fiscalía y mi persona [son los fiscales]”.

Pedro Castillo permanece recluido en el penal de Barbadillo, en Ate, tras el golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre del año pasado.

“A mí, cuando vienen y me detienen sorpresivamente, […] cuando mis abogados se apersonan, indican que la cabeza en este caso de la organización era Sergio Castellanos […] cambia mi rol a medida en que las personas van declarando. Pero en el tema del acuerdo [de colaboración], que se hizo con el fiscal Martínez, él me indicó que iba a pedir una medida que no sea tan abusiva como 36 meses”, afirmó el último16 de mayo.

Según la hipótesis fiscal, Hernández formó parte de una presunta red criminal liderada por el hoy encarcelado Castillo Terrones. Además, sostiene que alias ‘El español’ se encargó de coordinar atentados contra la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides; el agente especial Harvey Colchado; y la fiscal Marita Barreto, coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder.

Además, se le ha involucrado en los casos ‘Ascensos irregulares’ al interior de la Policía Nacional (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF.AA.); ‘Anguía’; Petroperú; ‘Asesores en la sombra’, entre otros.

“Se tiene que Pedro Castillo Terrones habría designado al investigado Hernández Fernández y a Henry Shimanbukuro Guevara, para que formen el grupo de inteligencia paralela a la DINI [Dirección Nacional de Inteligencia] y DIGIMIN [Dirección General de Inteligencia], así como para financiar y encubrir las adquisiciones de equipos tecnológicos de interceptaciones telefónicas”, apuntan las autoridades.