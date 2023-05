Padre de la niña que murió por ‘reto del clonazepam’ indignado porque le piden S/ 1.600 para retirar cuerpo

Los padres de la menor de 11 años que murió luego de ingerir pastillas en el colegio Imperio del Tahuantinsuyo en el distrito de Independencia atraviesa un calvario de nunca acabar.

En comunicación con su representante legal, el abogado Mario Arribas, el padre de la niña manifestó que en el Hospital Cayetano Heredia, donde estuvo internada la escolar desde la tarde del lunes 29 de mayo, le están solicitando una suma de S/ 1.600 para retirar el cuerpo y puedan seguir con los trámites correspondientes.

“Estoy esperando que me den respuesta. A la directora (del colegio), la llame temprano, y me dijo que se está haciendo cargo la UGEL y hasta ahora no hay respuesta”, expresó indignado en ATV Noticias.

Por su parte, el abogado sostuvo que Victoria Huaylinos Gonzáles, directora de la institución educativa, se comprometió a asumir parte de los costos de las recetas médicas, “pero no les he dado nada”.

Cabe indicar que el cuerpo de la menor debe ser sometido a las pericias como parte del proceso de investigación para determinar la sustancias que la llevaron a la muerte.

En tanto, la representante de la UGEL 02, Marleny Lázaro, llegó hasta el Hospital Cayetano Heredia y se comprometió a brindar el apoyo emocional que necesitan los padres de la niña. “Todo (las investigaciones) está en manos de la Fiscalía”, declaró a los medios de comunicación.

Niña habría sido víctima de bullying

Marielly Hernández, tía de la menor, sostuvo que la niña de 11 años sufría de bullying por parte de sus compañeros de clase. “Le cortaron el pelo, porque lo tenía malo le cortaron las puntitas”, sostuvo en diálogo con Exitosa Noticias. Asimismo, reiteró el pedido de su familia de que se haga justicia por la muerte de la escolar en circunstancias que aún son materia de investigación.