Jessica Newton se une a los ataques contra Magaly Medina: “La ignorancia es atrevida, no veo su programa”

Jessica Newton contestó a Magaly Medina por las críticas que le hizo a Camila Escribens.

Magaly Medina ha tenido una semana atareada debido a los ataques en su contra por parte de ‘Cuto’ Guadalupe y Paolo Hurtado, quienes terminaron sus respectivas relaciones amorosas por culpa de un ampay. Ahora Jessica Newton se suma a la lista, pues no está para nada contenta con las fuertes declaraciones de la ‘Urraca’ sobre la nueva Miss Perú, Camila Escribens.

El pasado jueves 25 de mayo, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ cuestionó el paso de la reina de belleza por el Festival de Cannes. Además de informar que viajó en un avión privado y en compañía del magnate Simone Luca, Magaly Medina dio a entender que Camila Escribens sería una nueva “embajadora” en el país europeo.

“¿Qué hace en Cannes? No sabemos, pero sí sabemos que la dejaron pasar por una más. Pasó por la afolmbra donde, donde estaba Georgina Rodríguez y muchas celebridades conocidas, pero a ella nadie la conoce (...) ¿Cómo llegó? Que nosotros sepamos, no es una top model como para que diga que la llevaron. Ella no tiene ningún nombre ganado en el mundo del modelaje”, expresó.

Magaly Medina criticó a Camila Escribens por su paso por el Festival de Cannes. Magaly TV La Firme / ATV

Jessica Newton respondió a Magaly Medina

La organizadora del Miss Perú conversó con Trome sobre las acusaciones que hizo Magaly Medina contra Camila Escribens, su nueva reina. Aseguró que la conductora de TV está mintiendo, pues la modelo asistió al Festival de Cannes gracias a una invitación que le llegó por parte de una compañía de modelaje.

“La verdad que no veo su programa, pero esto parece un narrador de cuentos. (Sobre si es falso lo que dijo) Por favor, la ignorancia es atrevida. Es falso lo que dijo. La invitación de Camila Escribens la recibimos a través de la agencia ‘Elite Miami’, con quien trabaja ella en Estados Unidos. Se coordinaron las presentaciones y el Miss Perú autorizó el viaje”, resaltó.

Jessica Newton y las artistas a las que no quiere en su certamen de belleza. (Instagram)

Jessica Newton dio a entender que la figura de ATV está intentando manchar la imagen de la Miss Perú 2023. “¿Ustedes qué creen? La gente no es tonta. Ya hablé con Camila, acaba de llegar a Mónaco y hoy (viernes) estará en la carrera más importante del mundo. Y, como le dije, qué lástima que su familia tenga que estar sufriendo este tipo de ataques”.

“(Sobre demandar a Magaly Medina) ¿Para qué? Es una pérdida de tiempo. Si yo le voy a responder a cada loco que sale a decir una mentira, no tendría tiempo para trabajar. Yo estoy tranquila, tengo una familia feliz, todo lo que aparece en mis redes es verdad, no tengo que mentirle a nadie para aparentar ser feliz”, sentenció.

¿Por qué se pelearon Jessica Newton y Magaly Medina?

Jesisca Newton y Magaly Medina eran amigas cercanas hasta inicios del 2022. Su amistad llegó a su fin porque, según un comunicado que emitió Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco, la periodista de espectáculos difundió una conversación íntima del cumbiambero en su programa ‘Magaly TV La Firme’, donde hablaba sobre el nacimiento de su bebé recién nacido.

Jessica Newton y Magaly Medina no son más amigas. Su distanciamiento se dio a inicios de 2022.

“Magaly está tan expuesta a su trabajo que no encuentra el límite entre lo que está bien y está mal, entre ser amigo y periodista. Los amigos se cuentan siempre dos veces: en las buenas para saber cuántos son... y en las malas para saber cuántos quedan”, señaló la organizadora del certamen nacional sobre la polémica.

Por su parte, Magaly Medina indicó que emitió las imágenes porque la pareja le prometió la exclusiva ese mismo día y porque ambos sabían que ella estaba grabando la videollamada. “¿Por qué al día siguiente no me escribieron o no llamaron en ese mismo momento que terminó el programa para decirme que traicioné su confianza, que los ofendí, que los hice molestar? ¿Por qué esperaron tres meses?”, cuestionó.