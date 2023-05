Padre de ‘Princesita Mily’ y su conmovedora despedida: “Le doy gracias a Dios, mi hija está descansando”

Padre de 'Princesita Mily' agardece a Dios porque su hija ya está descansando. TV Perú

El lunes 22 de mayo una terrible noticia conmocionó a los seguidores de la emblemática agrupación ‘Pintura Roja’ y de la Princesita Mily. La cantante peruana Milagros Soto Rivas falleció después de estar delicada de salud. Recordemos que Alejandro Zárate, líder de Pintura Roja, pidió en las redes sociales de la agrupación una oración por la artista.

Su padre, Jaime Soto, señaló que se encuentra triste pero también feliz, pues la Princesita Mily ya está descansando con Dios.

“Bueno, después de saludarlos, en este momento nos encontramos tristes y alegres. Tristes porque no la vamos a tener presente con nosotros como siempre, y alegres porque sé que está en presencia del señor, él ha querido llevarla. Todos tenemos un tiempo y el tiempo de mi hija, para el Señor estaba conforme, el Señor es dueño de los tiempos. Yo le doy gracias a Dios porque mi hija está descansando”, dijo a TV Perú.

El orgulloso padre no dejó de resaltar el talento de su hija, indicando que desde muy pequeña demostró todo su arte. “Desde chiquitita, desde el colegio era una artista, siempre presentaba sus baile y también salía a cantar hasta que fue creciendo y después llega hacer la música que fue hoy en día”, acotó.

En otro momento, contó que él y su familia vivieron en República Dominicana, lugar donde la cantante fue influenciada musicalmente. “Bueno, desde chiquito siempre me gustó la música, pero yo soy más salsero. Estuvimos en República Dominicana, pero no viajamos por música, sino por mi trabajo. Yo he trabajado cerca de 7 años y mis hijos estuvieron 4 años, estudiaron allá, y ya de allá vinieron con ese aire musical. Ella era más salsera que cumbia, hasta que acá se hizo de la cumbia”, relató.

'Princesita Mily' decidió alejarse de la música.

¿Cuándo serán enterrados los restos de la ‘Princesita Mily’?

‘Princesita Milly’ será velada hasta el miércoles 24 de mayo. Su entierro será el jueves en Puente Piedra, indicó Alejandro Zárate, líder de Pintura Roja.

Como se recuerda, hace unas semanas, el propio Alejandro Zárate, fundador de la agrupación de cumbia, hizo algunos comentarios sobre la condición de salud de ‘La Princesita Mily’. El productor musical solicitó a sus seguidores que oren por ella y su pronta recuperación. Sin embargo, en aquel momento, surgieron preguntas sobre la enfermedad específica que afectaba a la cantante.

En ese momento, RPP se comunicó con él, para saber más detalles del estado de salud de la cantante, pero él no quiso ahondar en detalles, por lo contrario, solo atinó a decir que ‘un milagro’ la podría salvar.

“Quiero comunicar a todos los amigos que nuestra ‘Princesita Mily’ en estos momentos está pasando por una crisis de salud muy difícil. Todo depende de un milagro. No quiere que nadie sepa del mal que la aqueja, por lo que me disculpo públicamente, ya que la maldita enfermedad no solo afectó su salud, sino también su economía”, señaló en aquel entonces.

Princesita Mily está siendo velada en el Ministerio de Cultura. Infobae/ Carlo Fernáandez

Velorio de la Princesita Mily: Sala Nasca del Ministerio de Cultura está abierta desde las 8 de la mañana. Infobae/ Carlo Fernáandez

A través de una entrevista para ‘América Hoy’, Alejandro Zárate recordó a la cantante e indicó que deja un gran legado musical. Como se sabe, Milagros Soto Rivas es considerada como una de las primeras y mejores voces femeninas de la cumbia peruana. Los restos de la artista vienen siendo velados en la Sala Nasca del Ministerio de Cultura.