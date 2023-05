Sin camas en hospitales y colapso: dengue deja 82 muertes y más de 76 mil casos en uno de los peores brotes de los últimos años

Casos de dengue ya superan a la cifra del 2017. (Andina)

El Perú no ha vivido una ola tan grave de dengue en al menos los últimos cinco años, ni siquiera cuando ocurrió el Fenómeno El Niño del 2017, año en el que se identificaron 76 mil casos en todo el año, debido a la propagación del insecto transmisor del virus ante las fuertes inundaciones. En cambio, actualmente solo en los primeros cinco meses del 2023 ya se alcanzó 76 863 reportes de la enfermedad infecciosa, según las cifras oficiales del Centro Nacional de Epidemiología y Control de Enfermedades (CDC) del Ministerio de Salud (Minsa). Es decir, en menos de la mitad del año ya se ha superado a una de las estadísticas más altas en al menos los últimos 10 años, pues este número puede seguir creciendo.

Esto debido a que en el 2017 el CDC calificaba a la estadística anual del dengue como la más alta de los últimos cinco años anteriores a esa fecha.

Hasta el 15 de mayo, el mayor número casos de dengue se concentra en Piura con 21.253. Esta situación se da debido a la mala gestión y la respuesta lenta tras las inundaciones que asolaron a la región hace un par de semanas. Mientras que la mayor cantidad de muertes ya asciende a 82, entre las que se hallan los decesos de niños y adolescentes.

La Defensoría del Pueblo ha realizado un llamado a los gobiernos regionales, a fin de que estos refuercen las acciones de prevención y atención a través de campañas, diagnóstico y tratamiento oportuno. Esto con el objetivo de controlar el incremento de casos y evitar la pérdida de más vidas.

Fuertes inundaciones y falta de gestión para retirar aguas estancadas han provocado una crisis sanitaria por dengue. (EFE/Elías Agustín)

Hospitales colapsados

En medio del brote de dengue, se oyen clamores de las familias de pacientes afectados y con síntomas fuertes. Por ejemplo, el de un médico del Hospital Regional Cayetano Heredia de EsSalud, quien solicitaba camas pediátricas en el área de cuidados intensivos. “Tengo dos niños en espera con dengue, con señales de alarma y no tenemos dónde ponerlos. No hay UCI pediátrica”, señaló.

También en Piura, otra niña presentaba signos de alarma de dengue grave y necesitaba una UCI pediátrica, sus padres están luchando por encontrar una o trasladar a su pequeña a Lima, pero no lo han logrado y mientras tanto la menor está internada en el Hospital de Apoyo II de Sullana, que no cuenta con ventilador mecánico pediátrico disponible.

En un escenario muy parecido al que dejó la emergencia sanitaria por la COVID-19, hoy los hospitales adolecen de camas hospitalarias debido a que tras el final de la crisis se desmantelaron muchas áreas ya instaladas. El Hospital de Santa Rosa II de Piura optó por instalar módulos en un excampo ferial, ante la alta demanda de atención por parte de los pacientes. Otros eran atendidos en sus vehículos. Sin embargo, la demanda siguió creciendo y el nosocomio anunció que suspendía atención en consultorios externos para abocarse a los casos críticos en el área de emergencias.

“Para nadie es ajeno las grandes brechas en el sector salud. En ese escenario, estamos intensificando el trabajo, y el trabajo no es de ahorita, es de hace dos meses intensos. En 2017, los focos eran en cinco regiones, no teníamos la misma temperatura, no teníamos un ciclón Yaku. Hoy, sumada a las altas temperaturas, hemos hecho una masiva búsqueda de personas febriles”, señaló la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez en una entrevista con Cuarto Poder.

El especialista en salud pública, Dr. Julio Barrena Dioses, estima que Piura necesita alrededor de mil camas más. “Si se hubieran dejado camas en los centros médicos , sabiendo que el dengue aquí es un problema endémico, hubiéramos tenido cómo atender a los pacientes. El problema es que solo se plantean soluciones temporales y se necesitan soluciones permanentes”, explicó en el medio regional Cutivalú.

Brote de dengue es uno de los más graves de los últimos años. (CDC/Minsa)

Piden usar presupuesto para atender emergencia de dengue

Ante el estado crítico que vive el Perú debido al dengue, la Defensoría del Pueblo ha llamado la atención sobre el avance de ejecución presupuestal del Decreto Supremo n.° 002-2023-SA que declara en emergencia sanitaria por brote de dengue en 59 distritos de los departamentos de Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Piura, San Martín y Ucayali. La entidad detalla que aunque actualmente hay un nivel de certificación de 87,6 %, a nivel de devengados es de 38.8 %, de acuerdo a lo informado por el Minsa hasta el 5 de mayo.

“Cabe indicar, que el presupuesto asignado debe ejecutarse de acuerdo con lo establecido en el «Plan de Acción Emergencia Sanitaria por Brote de Dengue en 13 Departamentos y 59 distritos”, el mismo que establece las actividades que debe ejecutar cada gobierno regional, así como sus metas en el periodo de la emergencia sanitaria, cuyo periodo fue declarado por 90 días y culmina el 24 de mayo”, señala la institución.