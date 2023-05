Cathy Sáenz revela su momento más duro en la televisión: “Me daba pánico salir a la calle”. | TikTok.

Cathy Sáenz fue una de las productoras más exitosas de la televisión peruana; sin embargo, hace algunos años decidió alejarse por completo para dedicarse al mundo digital, creando un canal de YouTube llamado ‘No Somos TV’, donde ofrece novedosos programas que no podrían salir en un canal de señal abierta.

En una entrevista con Diego Rivera, la ahora socia de Jorge Luna y Ricardo Mendoza se animó a revelar cuál fue el momento más duro de su carrera televisiva, recordando que durante una época tuvo miedo de salir a la calle porque sentía que la gente la iba a insultar.

De acuerdo a Cathy Sáenz, ciertos personajes de la televisión, entre los que destacan Magaly Medina y Rodrigo González, le hicieron creer a su público que ella era una persona mala, por lo que la empezaron a atacar en las redes sociales y la vía pública.

Cathy Saénz no regresaría a la televisión. (YouTube)

“Hubo mucho hate debido a que personas equis (Rodrigo González y Magaly Medina) generaron odio hacia mí y le hicieron creer a la gente que yo era diferente, le hicieron creer que yo era bruta, que era tonta, que era creída, me pusieron tantos apodos, me hicieron mie***, de verdad que sí”, comentó.

“Tuve que parar de hacer redes, casi cierro mi Instagram y TikTok, yo que estaba metida en esto de las redes. Me daba mucho pánico salir a la calle, porque la televisión es masiva, sentía que si salía la gente me iba a insultar. Además, me pasaba, que yo estaba en mi carro y alguien me veía y me ponía un insulto, fue durísimo”, añadió.

Asimismo, recordó los apodos que le puso ‘Peluchín’ en su momento, pero no solo a ella, sino también a sus excompañeras de televisión. Es por este motivo que Cathy Sáenz decidió entablar una demanda legal contra el conductor de Willax por violencia contra la mujer.

Cathy Sáenz denunció hace varios meses a Rodrigo González por violencia psicológica. (Foto: Instagram y ATV)

“Yo no quería que la gente me quiera, sino que me conozca de verdad y era muy difícil que me conozca por toda esta campaña de odio que se hizo para mí y mis compañeras (Mujeres al mando), donde nos pusieron apodos denigrantes. Hasta ahora siguen habiendo algunas cosas”, indicó.

Afortunadamente, con su salida de la televisión y con su ingreso al mundo digital, la exproductora de realities como ‘Esto es Guerra’ y ‘Combate’ logró que las personas las conozcan mejor y no solo se limiten a escuchar todo lo malo que difundieron otros personajes de la televisión.

“Felizmente, mi comunidad es hermosa actualmente, no tengo hate ni nada, ‘No Somos TV’ ha ayudado para que la gente me conozca como soy. El que me quiere increíble y el que no también, porque ahora soy así, ahora si siento que puedo hablar y decir las cosas como quiero”, precisó.

Cathy Sáenz contó cómo conoció a Jorge Luna y Ricardo Mendoza.

Se refirió a su salida de la televisión

Cathy Sáenz contó qué la motivó a abandonar la televisión. Según sus propias declaraciones, sentía que este medio de comunicación tenía muchas limitaciones, además de estar estancado en un círculo.

“Siento que no ha evolucionado. Yo recuerdo haber estado los últimos años en televisión buscando los mismos invitados desde cuando tenía 18 años, generando programas y contenidos que, si bien van evolucionando a nivel tecnológico y las ideas van migrando, todo es muy cíclico en la tele, estamos ahorita con los cómicos ambulantes, que a mí me encanta, pero es como ya algo que viene desde atrás”, señaló.

En ese sentido, la exproductora de televisión comentó que lamentablemente los canales hoy en día no se arriesgan con nuevos formatos, algo que sí puede hacer libremente en los canales digitales que hoy dirige en ‘No Somos TV’.

“Una de las decisiones por las que yo ya no quería hacer televisión era porque sentía que ya no podía ser más, entonces no sé si la palabra es que no ha evolucionado, porque no quiero que todos mis amigos productores se me vayan encima, pero creo que no se arriesgan tanto”, sentenció.