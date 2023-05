Rodrigo González envió mensaje de aliento a Christian Thorsen: “Hay que resistir y mucha fuerza”

Rodrigo González se pronuncia sobre el cáncer de Christian Thorsen. (Willax TV)

Rodrigo González no fue ajeno al revuelo que ha causado Christian Thorsen al revelar que padece de cáncer de próstata que hizo metástasis en huesos y pulmón desde junio de 2022. Hace algunos días, el actor dejó a más de uno sorprendido al aparecer en un vídeo contando sobre su enfermedad y cómo la está enfrentando.

Te puede interesar: Christian Thorsen tras revelar que padece de cáncer: “Nunca me asusté, mis amigos han estado ahí”

“Fui diagnosticado en junio del 2022 con un cáncer de próstata que hizo metástasis en hueso y pulmón. El primer doctor que me vio, el oncólogo de la clínica, me dijo que tenía que tomar unas pastillas, hacerme la quimio y que tenía entre 12 y 36 meses de vida. El último oncólogo me dijo sobre unas inyecciones para bajar la testosterona y tomar las pastillas, pero que ya no era necesaria la quimio, que no iba a servir de nada”, contó el artista.

Rápidamente, sus fieles seguidores no dudaron en expresar su sentir en las redes sociales. Cientos de usuarios le brindaron su apoyo y enviaron sus mejores deseos para una pronta recuperación. Asimismo, le pidieron que no se rinda y sigue luchando por eliminar las células cancerígenas de su cuerpo.

Te puede interesar: Efraín Aguilar envía fuerzas a Christian Thorsen en su lucha contra el cáncer: “Saldrá de esta, es un luchador”

Este 10 de mayo, el programa ‘Amor y Fuego’ hizo un repaso por la trayectoria de Christian Thorsen y Rodrigo González le dedicó unas palabras. El periodista resaltó la buena actitud y el optimismo que viene mostrando el actor en medio de su tratamiento para superar el cáncer. Además, recalcó la importancia de no rendirse y rodearse de personas que aumenten el ánimo.

“Para él y para todos los que están pasando un revés parecido de salud, toda la resiliencia y fuerza. Hay que resistir, nunca desistir, salir adelante, busca el mejor tratamiento que nos haga bien a cada uno y rodearnos de gente que nos haga sentir querido, que nos hagan reír y nosotros a ellos”, acotó.

Rodrigo González se solidariza con Christian Thorsen. (Captura)

¿Por qué Christian Thorsen no tiene hijos?

En el 2016, Christian Thorsen concedió una entrevista al semanario “Hildebrandt en sus trece”, donde habló sobre sus inicios en la TV, su rencilla con Efraín Aguilar y sobre su vida amorosa, la cual ha preferido mantener en privado. Fue allí donde se le consultó por qué no tenía parejas ni hijos, pese a su gran popularidad entre el público.

Te puede interesar: Christian Thorsen fue diagnosticado con cáncer de próstata y lucha por recuperarse

El popular ‘Platanazo’ de “Al Fondo Hay Sitio” contó que todo se remonta a la relación que tuvo con sus padres. “Yo vivía enamorado de mi papá, siempre lo buscaba, pero él era un tipo muy frío, indiferente. Mi mamá, por otro lado, siempre se preocupaba por mí y porque todos estemos bien, pero como de chica nunca le habían demostrado afecto, ella tampoco lo hizo con mi hermano ni conmigo. De niño necesitaba que me abrazaran, y era bien besucón”.

Según Christian Thorsen, esta falta de afecto hizo que siguiera el mismo patrón, lo que “afectó sus relaciones amorosas”. “Por eso sigo soltero”, manifestó. En esa misma entrevista, recordó su fallido matrimonio con Marina Tejada, de quien se separó en el 2010.

“Marina es una gran mujer, pero yo sentía que no podía corresponderle, me sentía incapaz. Tuvieron mucho que ver los traumas de mi niñez. Pero fue maravilloso estar con ella. Fue una gran bocanada de aire para mí en un momento en que lo necesitaba. No descarto casarme de nuevo algún día, muero por tener una hijita”, acotó.