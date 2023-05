Perdió a su esposa y el respeto de su club: la situación de Paolo Hurtado tras su infidelidad con Jossmery Toledo

Paolo Hurtado no hace más noticias por sus goles, sino por su divorcio de Rosa Fuentes y su separación de Jossmery Toledo.

Fue uno de los más importantes jugadores que llevó a Perú al Mundial de Rusia 2018 después de 36 años de derrotas. Paolo Hurtado, el popular ‘Caballito’ que defendió con garra la camiseta de la selección peruana, hoy atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Su esposa Rosa Fuentes quiere el divorcio y el club Cienciano está evaluando sacarlo. Y todo por dos ampays.

Pero todo esto se veía venir desde octubre de 2022, cuando empezaron a circular rumores de una relación clandestina entre el futbolista y Jossmery Toledo. En esas fechas, Rosa Fuentes recibió extraños mensajes que le aseguraban, o mejor dicho, vaticinaban que su esposo le estaba siendo infiel con la exsuboficial de tercera de la PNP.

Y aunque Rosa tenía sus sospechas, las mismas que la llevaron a comunicarse con Rodrigo González para preguntarle si esto era cierto, terminó confiando en la palabra de su esposo. Creyó ciegamente en el hombre que le prometió amor y fidelidad ante Dios, por allá en el 2013, cuando se casaron por religioso.

Paolo Hurtado y Rosa Fuentes tenían 14 años juntos. Fruto de su romance, nacieron dos de sus hijos. Hay un tercero en camino. (Instagram)

Mientras Paolo Hurtado respiraba aliviado, Magaly Medina estaba tras sus pasos. El equipo de investigadores de la presentadora de espectáculos empezaron a revisar las publicaciones de Instagram de Jossmery Toledo. Se dieron con la sorpresa de que la exchica reality viajaba constantemente a Cusco y que presumía un galán en su vida, cuyo rostro jamás mostraba al público. La razón se descubriría pronto.

El martes 21 de marzo, Magaly Medina lanzó la bomba en ‘Magaly TV La Firme’. Había captado a Paolo Hurtado y a Jossmery Toledo besándose en tierras cusqueñas. La modelo había viajado a la Ciudad Imperial para permanecer dos días en un inmueble junto al ‘Caballito’, quien usó su anillo de casado en todo momento.

Ese fue el principio del escándalo mediático para el aclamado mundialista de Rusia 2018.

Así anunciaba 'Magaly TV, La Firme' su último destape. (ATV)

Aunque muchos creían que Paolo Hurtado había aprendido la lección, volvió a ser ampayado con la excompetidora de ‘Esto es Guerra’ un mes después. Se fueron juntos a Santa Eulalia, pero esta vez en compañía de la familia del futbolista.

Paolo Hurtado se divorcia de Rosa Fuentes

Apenas salió el primer ampay de Paolo Hurtado, una valiente Rosa Fuentes usó sus redes sociales para informar que se divorciaba del deportista. No iba a perdonarlo, principalmente porque la engañó a pocos días de cumplir 10 años de matrimonio. Además, reveló que se encontraba embarazada del tercer hijo del jugador.

“Me siento dañada, decepcionada y con el corazón partido en mil pedazos. En dos días mi vida cambió, mis planes y mi proyecto de vida de casi 14 años se fueron al tacho. A Paolo Hurtado solo me queda desearle suerte y decirle que no se puede ser tan miserable en la vida”, escribió en una desgarradora publicación, la cual compartió antes de marcharse a Estados Unidos con sus pequeños.

Jossmery Toledo y Paolo Hurtado son captados besándose durante reunión. | Amor y Fuego.

Desde allá, le exigió a Paolo Hurtado que se preocupara por sus hijos, pues aseguraba que el futbolista no se hacía cargo económicamente de ellos desde que Magaly Medina emitió las imágenes de su infidelidad. Para sorpresa, el futbolista respondió con el siguiente mensaje: “Que empiece la guerra, vamos con todo ahora, que gane el mejor”, lo que le valió una lluvia de críticas.

Pero el mediocentro ofensivo reaccionó rápido, probablemente por el escrutinio del público, y se comunicó con Rosa Fuentes para sellar el fin de su matrimonio. Además, para ponerse de acuerdo en la tenencia de los niños y en la repartición de bienes que adquirieron en la década que estuvieron juntos. La empresaria regresó a Lima de inmediato.

El lunes 8 de mayo, Rosa Fuentes y Paolo Hurtado se vieron las caras nuevamente. Llegaron a un acuerdo por el bienestar de sus hijos y se dijeron adiós como dos perfectos desconocidos. Pronto, su divorcio se hará oficial. Solo queda esperar la documentación.

Fuentes está segura que no volverá con el futbolista, pese a sus intentos por recuperarla al inicio. Según Magaly Medina, Paolo le envió cien rosas para pedirle perdón. Ella no dio su brazo a torcer: “Él sabe perfectamente lo que yo he decidido y si tiene alguna intención o algo, la verdad, que en estos momentos es por demás. No tengo la intención de arreglar el tema de pareja”.

Rosa Fuentes regresó a Lima para divorciarse de Paolo Hurtado y, además, para promocionar su emprendimiento. "Hay que facturar", dijo.

Acabó su ‘affair’ con Jossmery Toledo

Aunque muchos creían que Paolo Hurtado acabaría emparejado con Jossmery Toledo, pues se los vio muy cariñosos en el segundo destape; esto no fue así. Y no porque el futbolista no quisiera. Según la exchica reality, fue ella quien decidió terminar esa controversial relación, pues también se sintió engañada.

“Yo no sé si fue una relación la verdad, porque fue todo mentira. Yo estoy soltera desde hace un buen tiempo, feliz, contenta, enfocada en lo mío. Yo por mis valores estoy soltera, las mentiras tienen patas cortas”, dijo la exchica reality para las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

No dijo más sobre el escándalo de infidelidad, pero sí pidió perdón por lo sucedido. “La gente no sabe en realidad cómo sucedieron las cosas. No me gusta hablar de mi vida privada, amorosa y nada, pedir disculpas a todos por lo sucedido, no lo supe manejar”, acotó.

Jossmery Toledo declara sobre su vínculo con Paolo Hurtado: “Por mis valores estoy soltera”. | Amor y Fuego.

Sus palabras no han sido del agrado de los usuarios, ni de personalidades como Rodrigo González y Magaly Medina, quienes le recordaron que salió con el futbolista cuando era más que evidente que estaba casado.

“Porque no me vas a decir que por tus valores ibas toda encapuchada a meterte al hotel donde él se hospedaba en Cusco. Y que encapuchada salías a dar paseos turísticos por la ciudad. ¿Esos son valores? Esos no son valores. Eso es que tu categoría de valores están en el piso”, manifestó la ‘urraca’.

Jossmery Toledo anunció su soltería. No está más con Paolo Hurtado. (Instagram/@jossmerytol)

Cienciano no renovaría su contrato

Su escapada romántica con Jossmery Toledo a Santa Eulalia le costó caro a Paolo Hurtado. Para muchos, resultó extraño que el futbolista haya participado de una fiesta familiar, aprovechando sus días libres luego de haber sido expulsado durante el encuentro deportivo entre Cienciano y Melgar.

“Yo no creo que eso pueda ser posible, no creo que exista alguien que esté tan entregado al pecado, a la oscuridad, para que haya planificado una expulsión para un fin de semana familiar con orquesta y bungalows. Es que armar una fiesta es toda una logística que se arma en semanas…pero no creo, ¿no?”, refirió Paco Bazán, con evidente sarcasmo.

Paolo Hurtado y Jossmery Toledo participaron de una íntima reunión familiar. (ATV)

Pronto, el club Cienciano emitió un comunicado para informar que abrió un proceso disciplinario contra el futbolista.

“A raíz de las imágenes propaladas en un programa de televisión la noche del lunes 17 de abril, el club Cienciano ha iniciado un proceso disciplinario al futbolista Paolo Hurtado. El club Cienciano pide disculpas a la afición por estos sucesos extrafutbolísticos que mellan la imagen del único equipo peruano campeón de dos torneos internacionales”, señalaron en la misiva.

Todo parece indicar que el futbolista dejará de pertenecer al elenco cusqueño, al igual que Jean Deza, otro de los futbolistas ampayados por Magaly Medina.