José Williams ríe con el precio de las billeteras que regaló a congresistas: “Es bien austero, 240 soles”

José Williams se pronunció por la entrega de lujosas billeteras a congresistas por el Día de la Madre. Canal N

El presidente del Congreso, José Williams (Avanza País), ironizó este viernes con el precio de las billeteras Renzo Costa que regaló por el Día de la Madre a 36 legisladoras, incluido a quienes enfrentan una investigación fiscal por recortar el sueldo de sus trabajadores.

“No, no somos despilfarradores. Es una decisión que me tocó como el presidente de la Mesa Directiva y siempre habrá un problema. Qué culpa tienen las demás mamás. Además, ellas están en calidad de investigadas. [...] Y no digo el precio porque es bien austero, 240 soles”, comentó entre risas durante una rueda de prensa.

Williams también bromeó con un eventual presente para los parlamentarios el tercer domingo de junio. “No, a los papás se les da un abrazo y punto. De repente, una correa, pero la mamá es diferente, la mamá es sublime. A nosotros generalmente nos dan un abrazo y se acabó el asunto”, siguió.

En la víspera, Williams organizó un homenaje a las parlamentarias por “su incansable labor, pero, sobre todo, por su noble labor como madre”.

“Ese valeroso sacrificio que a diario hace para sacar adelante a su familia y trabajar por el Perú es digno de aplaudir y de admirar”, se lee en una invitación difundida por el periodista Martín Hidalgo.

El agasajo fue distinto al que recibió las trabajadoras del Congreso. Infobae Perú conoció que el día anterior el Área de Desarrollo y Bienestar había sorteado para ellas dos polos, un hemograma básico de la Clínica Internacional, un pantalón y cinco premios de 100 soles cada uno a cargo de la Cooperativa La Portuaria.

Una merienda, una presentación artística a cargo de las trabajadoras del Congreso, declamaciones y la presencia de charros fueron también parte del evento.

José Williams rechazó los actos de violencia contra los congresistas.

En diálogo con los medios, José Williams también remarcó el papel de la prensa en medio de la expectativa de un proyecto de ley, pendiente en segunda votación, que apunta a elevar las penas con cárcel efectiva para los periodistas y personas que cometan delitos contra el honor y difamación a través de medios de comunicación y redes sociales.

“La prensa es valiosa, detecta y la información sirve para el análisis. Estoy absolutamente seguro que, sin libertar de prensa, no hubiera caído Pedro Castillo. Como falta una segunda votación, vamos a esperar que deban ahí”, señaló.

Respaldo

Alejandro Cavero, de la misma tienda política, consideró que “no es algo condenable” el homenaje adelantado por el Día de la Madre, y atribuyó los cuestionamientos a una campaña para desprestigiar esta institución ya desaprobada por ocho de diez peruanos.

“Estoy convencido de que si les hubiésemos regalado un ramito de flores que valdría cinco soles, la prensa igual hubiera criticado, porque la finalidad acá no es si costó un sol, dos o tres soles, sino dañar la imagen del Parlamento”, dijo.

Alejandro Cavero justificó entrega de billeteras a mamás congresistas

Asimismo, pidió evitar la generalización: “Que haya congresistas que cometan el delito de recortar el sueldo a sus trabajadores no quiere decir que todos sean ‘mocha sueldo’”.

Sobre el regalo concedido por el titular del Congreso, Cavero indicó que “el Parlamento tiene un presupuesto para esto” destinado desde hace “muchísimo tiempo”.

“El Congreso tiene el 0.5 % del presupuesto de la República. Así se use todo el presupuesto, ni siquiera es una décima parte de cualquier programa social. Esa afirmación (de que hay muchas gollerías para los parlamentarios) es demagógica y populista”, comentó.