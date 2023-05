Arquero Franco Saravia evitó gol con sensacional reacción en el Alianza Lima vs César Vallejo por Liga 1

El portero volvió a salvar el arco de los 'blanquiazules' frente a los 'poetas'. (Video: Liga 1 Max).

En los segundos finales del primer tiempo, Carlos Ascues estuvo a punto de anotar en lo que pudo haber sido el primer gol de los ‘poetas’ en el partido pendiente de Alianza Lima vs César Vallejo por la fecha 6 del Torneo Apertura. En el minuto 45+3, el defensa de Vallejo buscó rematar con la pelota tres veces después de un tiro de esquina que se ejecutó, pateó abajo, pero el arquero ‘íntimo’, Franco Saravia, nuevamente se lanzó a la cancha para abrazar el balón y tapar una vez más lo que pudo haber sido un gol claro del club trujillano.

La acción inició cuando Yorleys Mena le ganó la posición al futbolista ‘blanquiazul’, Pablo Míguez, pero este no dejó que el balón entrara, ni tampoco el arquero de La Victoria que desde su posición bien ubicado no se movió de su lugar por lo que Mena no pudo terminar de definir y el balón acabó fuera de la cancha.

Con dos atajadas seguidas, Saravia se convirtió en la razón por la que no se pudo romper la igualdad durante el primer tiempo. El arquero de Alianza Lima, ha jugado siete partidos de titular los 90 minutos ante Sport Boys, Universitario, UTC, Cusco FC, Sport Huancayo, Unión Comercio y Carlos A. Mannucci, donde solo cayó en Huancayo.

César Vallejo que no perdía desde el 31 de marzo, hoy cayó en ‘Matute’ ante Alianza Lima, luego que en el minuto 60 del segundo tiempo Bryan Reyna abrió el marcador y en el minuto 82, Aldair Rodríguez fue también el que estuvo a cargo de terminar de concretar en partido.

Alianza Lima en la Liga 1

El club ‘blanquiazul’ recuperó el liderato en la Tabla de Posiciones luego del partido en el que triunfó ante Carlos Mannucci por 3-0 en el estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’, sin embargo, ahora se encuentra a cinco puntos de ventaja del segundo lugar, Universitario de Deportes. El conjunto ‘íntimo’ cuenta con 33 puntos actualmente.

Alianza Lima ha jugado trece partidos, ha conseguido once victorias y solo dos derrotas. Una por ‘walkover’ y la otra derrota fue en la fecha nueve ante Huancayo, donde el ‘Rojo matador’ los derrotó por 2-1.

Sus triunfos han sido ante César Vallejo por 2-0, Carlos Mannucci por 3-0, Cienciano por 2-0 de local, Alianza Atlético de visita por 1-0 y Cantolao de local por 3-0, Atlético Grau por 2-1 y Sport Boys 2-0 de local. Venció de visita 2-1 a Universitario de Deportes, en el clásico peruano que se jugó en el Monumental, a UTC de Cajamarca 1-0, Cusco FC 2-0 de local y a Unión Comercio 3-1 de visita en la fecha 13.

Con estos resultados, han logrado obtener 33 puntos, mientras que Universitario de Deportes tiene 28 puntos, Cusco FC 26, Carlos Manucci 23, César Vallejo con 22, Cienciano con 20 y Sporting Cristal con 19 puntos. Ahora les toca enfrentar a Deportivo Municipal el lunes 15 de mayo a las 20:00 horas por el partido pendiente de la fecha 2 nuevamente de locales.

En Copa Libertadores, Alianza Lima enfrentará a Libertad de Paraguay en el estadio Alejandro Villanueva, luego que en la última fecha cayó ante Atlético Mineiro por 2-0.

Sin embargo, debido a su empate en la primera fecha donde logró empatar 0-0 ante el conjunto brasileño, Atlético Paranaense, que terminó quedándose con uno menos debido a la expulsión de Thiago Heleno en el minuto 78 y su victoria en la segunda fecha ante Libertad en Defensores del Chaco en Paraguay por 2-1, se ubica en el segundo lugar del grupo G.