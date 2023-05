Gabriela Herrera responde a Arturo Chumbe por tildarla de ‘insoportable’: “Me da mucha risa”

Gabriela Herrera responde a Arturo Chumbe. (Instagram)

Gabriela Herrera le respondió a Arturo Chumbe, quien la tildó de ‘insoportable’ y criticó su técnica de baile. El coreógrafo peruano dejó a más de uno sorprendido al contar que ha tenido problemas con ella por su personalidad, la cual se ha destacado por ser frontal y no quedarse callada ante ningún comentario en su contra.

Te puede interesar: Arturo Chumbe lanza fuertes críticas contra Gabriela Herrera: “Es insoportable como Karen Dejo”

Asimismo, señaló que la joven bailarina todavía tiene la oportunidad de mejorar su actitud, en comparación a Karen Dejo que “no va a cambiar por la edad”. Ante sus fuertes declaraciones, Infobae Perú se comunicó con la integrante de ‘Esto es Guerra’ para conocer su versión acerca de las diferencias que ha tenido con Arturo Chumbe.

Gabriela Herrera no pasó desapercibido sus palabras y fiel a su estilo contestó al director artístico. La bailarina, que está próxima a lanzar su primera canción, considera que el profesional de la danza está confundido. Además, señaló que durante toda su trayectoria en el mundo del arte es la primera vez que un coreógrafo tiene opiniones negativas sobre ella.

“Yo creo que está confundido, creo que tantos años de carrera lo tienen confundido. Mira, yo respeto su opinión y los años que tenga de carrera. Si bien es cierto yo soy joven y estoy en este mundo desde los 5 años, a lo largo de todo este tiempo he trabajado con diferentes y varios coreógrafos y la verdad es que no tienen esa opinión, lo cual me parece bastante raro”, dijo Herrera a nuestro medio.

Arturo Chumbe señaló que Gabriela Herrera es insoportable.

Al ser consultada sobre lo que siente al escuchar las palabras de Arturo Chumbe, con quien está trabajando en el reality ‘Baila conmigo’ del reality de América TV, pues es el encargado de crear cada coreografía, Gabriela Herrera indicó que le genera mucha risa y que prefiere que le digan las cosas en su cara. Sin embargo, respeta lo que piensa y no tiene nada en contra del él.

Te puede interesar: Patricio Parodi lanzó dardos contra Gabriela Herrera: “Su contrato es pelearse con todo el mundo”

“Imagino que debe estar tenso por tantas coreografías que tiene en su cabeza. Me da mucha risa. A veces la gente te sonríe y te dice algo y no te dice las cosas en la cara. Yo prefiero que me lo digas a mí, a que lo tenga guardado. En realidad yo respeto su opinión, lo respeto como coreógrafo y nada, todo bien con él, si tiene su opinión, pues se respeta. No tengo nada que decirle”, sentenció.

Cabe mencionar que, Gabriela Herrera se encuentra trabajando arduamente para el lanzamiento de su próximo tema y prefiere dejar los escándalos de lado. La joven de 22 años juntará sus dos pasiones, el baile y canto, en este nuevo proyecto que la tiene muy emocionada.

¿Qué dijo Arturo Chumbe de Gabriela Herrera?

En diálogo con un medio local, Arturo Chumbe relató que Gabriela Herrera ha tenido varios desencuentros con sus coreógrafos en reality ‘Baila conmigo’ y ‘Esto es guerra’. “Cuando empezó el reality pensé que era el personaje de Gabriela lo que veía en televisión, pero no es así. Ya tuvo momentos con mis coreógrafos un poco intensos, se pone un poco histérica. Ella se altera, pero a las horas pide disculpas”, dijo a Trome.

Te puede interesar: Gabriela Herrera respondió a las críticas de Patricio Parodi: “No soy hipócrita como tú”

Asimismo, la comparó con Karen Dejo. “Como es joven puede aprender todavía, yo no podría decirle eso a Karen Dejo que también es insoportable. Gabriela es una chica que baila, pero los especialistas en la danza diríamos que tiene algunos problemas de técnica, gira mal, mala postura en algunos momentos... ella viene y dice: “Yo quiero esto, quiero el otro”, que dejamos que ella opine, la dejamos ser, pero hay formas de hablar. Estamos tratando de manejarla porque es talentosa, pero si sigue así va a ser insoportable para todo mi equipo”.

Finalmente, indicó que le ha sorprendido el físico de Paloma Fiuza, pues pese a ser mayor que Gabriela Herrera, tiene mucha más energía. Además, es más responsable. Respecto a los demás concursantes del reality, resaltó que no tiene problema con ellos, al contrario, han demostrado su profesionalismo.