Fuerza Popular presentó moción de interpelación contra el ministro de Energía y Minas por no informar sobre sanciones

Magaly Medina critica a Jossmery Toledo: “No me vas a decir que por tus valores ibas encapuchada a Cusco”

La conductora de "Magaly Tv, la firme" también criticó que la modelo se muestre como víctima. "No te vengas a hacer la ofendida, ni la víctima porque no lo eres en absoluto y no te mereces la lástima de nadie", dijo.