¿Christian Cueva debe ser titular ante César Vallejo? El debate en ‘Al Ángulo’ sobre el jugador de Alianza Lima

El atacante ‘blanquiazul’ podría volver a sumar minutos por Liga 1 luego superar fecha de suspensión.

Alianza Lima chocará hoy jueves ante César Vallejo por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2023. Dicho duelo será clave para que los dirigidos por Guillermo Salas permanezcan en lo más alto de la tabla y continúen en la lucha por el título nacional.

Te puede interesar: Alianza Lima vs César Vallejo: nueva fecha, hora y canal del partido pendiente del Torneo Apertura de la Liga 1

Uno de los jugadores que podría reaparecer ante el elenco trujillano sería Christian Cueva, que no pudo estar la jornada pasada ante Carlos A. Mannucci debido a que se encontraba suspendido por la roja que recibió luego de insultar al árbitro Diego Haro en los minutos finales del encuentro frente a Unión Comercio en Tarapoto.

En ese sentido, los panelistas del programa deportivo ‘Al Ángulo’ debatieron sobre la posibilidad de que ‘Aladino’ inicie acciones ante los ‘poetas’, considerando que desde su llegada al campeonato peruano no ha podido jugar un partido completo.

Te puede interesar: Entradas de Alianza Lima vs César Vallejo: precios y venta para partido de la Liga 1

“Hay algo que se ha ensayado poco, pero que tendría mucho sentido. Que Andrade acompañe a Ballón y Cueva ocupe la posición en la que viene jugando Andrade. Sé que se ha entrenado y podría ser una posibilidad ante Vallejo”, sostuvo en un inicio Michael Succar.

Con respecto a la posibilidad de que el ‘10′ juegue 90 minutos, Diego Rebagliati dijo lo siguiente: “Yo creo que Cueva podría jugar 90 minutos depende cómo se vaya dando el partido. Si es como contra Mannucci, sí podría hacerlo porque se terminó resolviendo a los 20 minutos, entonces eso te da el aire que otros rivales no te dan”.

Te puede interesar: Alianza Lima vs César Vallejo: Sebastián Abreu minimizó inhabilitación de la tribuna sur de Matute

No obstante, Jose Chávarri señaló que lo más indicado sería que Cueva juegue lo necesario para que no termine con alguna dolencia. “De pronto sería bueno que juegue solo 60 minutos y al 100%, para no asumir ningún riesgo. Si el partido está asegurado, no vería la necesidad de que juegue los 90″.

Christian Cueva debutó con Alianza Lima en Piura.

Por otro lado, Rebagliati volvió a intervenir y afirmó que el cuadro ‘íntimo’ tiene el triunfo casi asegurado ante el equipo del ‘Loco’ Abreu. “Fuera del tema Cueva, creo que Alianza tiene el partido contra Vallejo al 99% ganado”.

Sin embargo, uno de sus compañeros se mostró en desacuerdo y recordó cómo fueron los minutos previos al primer gol ante el conjunto ‘carlista’. “Va a depender mucho de lo que pueda hacer Vallejo y de cuánto aguante el cero, porque contra Mannuci cuando Alianza hizo el primer gol se disparó”.

Finalmente, Horacio Zimmerman resaltó lo importante que sería que el futbolista de 32 años empiece a tener rodaje en el torneo local, para que así, pueda sumar minutos por Libertadores. “Para mí no es un ensayo poner a Cueva, sino una obligación. Es una obligación utilizar al mejor jugador de Alianza. ¿Qué le dirían a Chicho Salas si juega sin Cueva y no llega a octavos de final de la Copa Libertadores?”.

¿Qué dijo Juan Reynoso sobre el presente de Christian Cueva?

Juan Reynoso, entrenador de la selección peruana, continúa dando detalles sobre el plantel de cara al inicio de las Eliminatorias al Mundial 2026, el cual se llevará a cabo por primera vez en su historia en tres países diferentes: Estados Unidos, Canadá y México.

Siguiendo esa misma línea, el DT de la ‘bicolor’ no dudó en referirse al momento que atraviesa Christian Cueva en Alianza Lima. “Preocupa el presente de Christian Cueva, pero también ilusiona que lo ves llegando temprano a hacer terapias y a entrenar, está más delgado”, expresó en diálogo con GOLPERU.

“Va saliendo de todo lo que le ha costado estos meses sin jugar. Lo siento bien. Todos los jugadores saben que, si rinden en sus equipos, pueden ser llamados a la selección”, añadió el estratega nacional.

El combinado nacional deberá afrontar dos partidos amistosos por la fecha FIFA programada en junio. Los rivales a enfrentar serán Corea del Sur (16/06) y Japón (20/06), respectivamente.