Seguidores de ‘Al Fondo Hay Sitio’ lamentan que July haya sido rechazada por Cristóbal y le confirme que ama a Laia

Al Fondo Hay Sitio: Cristóbal le dice a July que sabe de sus sentimientos hacia él. (América TV)

Los seguidores de la historia de amor entre Cristóbal Montalbán (Franco Pennano) y July Flores (Guadalupe Flores) de ‘Al Fondo Hay Sitio’, se encuentran bastante tristes porque el hijo de Diego Montalbán le aclaró sus sentimientos a la sobrina de ‘Charito’ Flores y le confirmó su amor por su novia Laia (Alex Bejar).

Atrás habría quedado la idea que en algún episodio que Cris y July podrían ser pareja, como fue el caso de Grace Gonzales y Nicolás de las Casas. Esto porque el joven Montalbán le comentó a su trabajadora del hogar que en un momento pensó que ella se estaba enamorando de él, ante lo cual la muchacha lo negó rotundamente.

Luego de conversar en la habitación de Cristóbal, July se fue a la casa de los Gonzales y se comenzó a llorar en el baño, siendo sorprendida por su tía Rosario. La joven enfermera no pudo más y le contó todo a la mamá de Joel y Jaimito.

Y es que al inicio, July se había ilusionado que el joven Cristóbal la haya llamado para conversar en su habitación, pensando que podría decirle que él también estaría enamorado de ella, pero era para aclararle sus sentimientos hacia ella.

Esto evidentemente afectó a la trabajadora del hogar, pero le aseguró a su tía que no dejara de trabajar en la casa de Francesca Maldini. La ex de Koki Reyes la consoló como un madre y le dijo que veces hay amores que no sucederán y es mejor así. “Hijita mía, hay amores que no van a suceder, y es mejor que no sucedan”, le mencionó la matriarca de los Gonzales.

Seguidores de 'AFHS' lamentan que July haya sido rechazada por Cristóbal y le confirme que ama a Laia. Twitter.

Usuarios lamentan porque lo que está pasando July Flores

Los fanáticos y usuarios en Twitter de inmediato crearon memes y escribieron lo que sentían del capítulo 86 de la décima temporada de la teleserie de ‘Al Fondo Hay Sitio’.

Por un lado, le dan ánimos a July, que es bueno llorar, no obstante después debe continuar con su vida y sus proyectos profesionales. Además, señalan que fue lo mejor que le pudo pasar porque fueron sinceros con ella.

“Así es July. Tú eres fuerte y desahógate todo lo que quieras. Libera ese peso, Quiero verte feliz, que vuelvas a sonreír”, “¿July está condenada a llorar siempre? Me gustaría que llore de felicidad o de humor. No quiero que sufra más”, publicaron algunos.

“Para adelante nomás July, espero pronto aparezca alguien que te quiera, tal cual eres, porque te lo mereces todo”, “Pobre July creo que Cristóbal en parte hizo bien en rechazarla, si le seguía el juego sería un aprovechado que solo la buscaría para otra cosa”, comentaron otros usuarios.

Algunos, no estuvieron de acuerdo la forma como reaccionó Cristóbal Montalbán. “Sigue sin agradarme sus reacciones”

Por otro lado, pidieron mayor empatía con July, una muchacha como cualquier otra que le acaba de romper el corazón y se lo dijo el hombre que ella ama. “¿Odian a July porque está llorando? Como se nota que nunca se han enamorado o nunca experimentaron el rechazo de la persona que te gusta”, “Le rompieron el corazón de July y aparte Cris le dijo que sabía que ella estaba enamorada de él”.

Asimismo, resaltan que ‘Charito’ haya consolado a July, ya que se mostró bastante afectada por todo lo que le dijo el hermano de Alessia Montalbán. “Gracias, Charito por consolar a nuestra July”, dijeron.

Cibernautas apoyan la reacción de Cristóbal Montalbán

Un usuario escribió en su cuenta en Twitter que Cris procedió mal, pero varios cibernautas dijeron que era lo mejor porque fue sincero con sus sentimientos y de lo contrario, la estaría ilusionando a July.

“Es mejor que se lo dijera, ya July estaba sufriendo demasiado e iba a sufrir mucho más si Cris no se lo decía ahora”, “No lo es, no le gusta de esa manera, lo sería si la ilusionara con una relación que no va a ocurrir”, “No lo es, él no tiene la obligación de enamorarse de ella”, “Hizo lo mejor”, escribieron.