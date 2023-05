Angie Jibaja asegura que no ha perdido la tenencia de sus hijos: “Jean Paul Santa María no me deja verlos”

Angie Jibaja tuvo una extensa entrevista con el programa ‘América Hoy’, donde habló sobre su recuperación tras haber dejado el mundo de las drogas. Además, también le consultaron sobre sus hijos, a quienes no puede ver desde hace varios años.

De acuerdo a la ‘Chica de los tatuajes’, si bien en estos momentos se encuentra alejada de sus pequeños, ella nunca perdió la tenencia, sino que la custodia se la entregaron a Jean Paul Santa María. En ese sentido, la modelo precisó que no puede mencionar a su familia porque un orden judicial se lo impide.

“O sea, no puedo mencionar, no sé si ustedes saben, a mi familia. No la puedo mencionar porque tengo una sentencia en la cual me impide mencionarlos. Más nada, ¿no? Pero hablando de la custodia, lo más importante es la tenencia y yo no la he perdido”, comentó.

Angie Jibaja asegura que dejó el mundo de las drogas.

Asimismo, Angie Jibaja señaló que Jean Paul Santa María no permite que ella se acerque a sus hijos, pese a que no existe una restricción para que se acerque a ellos o pueda pasar tiempo con sus pequeños.

“Tengo todos los derechos del mundo. Yo creo que bueno, existe la otra parte que no me deja y no me dejó comunicarme con ellos ni hablar con ellos ni nada”, indicó.

Tras escuchar las primeras declaraciones de la modelo, Janet Barboza aseguró que ella no tiene permitido ver a sus hijos porque existe una orden de alejamiento, a lo que la ‘Chica de los tatuajes’ la refutó y señaló que dicha información era totalmente falsa.

Angie Jibaja perdió la custodia completa de sus hijos en el 2020. Ahora los menores viven con Jean Paul Santa María y Romina Gachoy. (Foto: Composición)

“Esa es una información que es error, no es eso. Al contrario (...) voy a hablar en general porque en verdad ese juicio sí lo tengo. Es un juicio donde me han silenciado la boca para que no me queje, para que no habla, para que no haga pedidos como lo he hecho mucho tiempo por mis redes sociales”, indicó.

Angie Jibaja también contó que cuando se recuperó de su adicción a las drogas, intentó acercarse a sus hijos y buscó a Jean Paul Santa María para que permita que los vea; sin embargo, él al verla llamó a serenazgo y luego la denunció en una comisaría.

“Me deje acercarme, me deje hablarles aunque sea por teléfono. He hecho cien mil intentos, he ido a todas sus direcciones y bueno, la última vez que pude encontrarlo, yo fui con mi toxicológico, fui con todos mis documentos, con mi pericia psiquiátrica y psicológica, todo. Me acerqué y él llamó a serenazgo y me puso una denuncia”, comentó.

Niega que sus hijos no la quieran ver

En otro momento, Janet Barboza recordó que existe un documento en el que supuestamente los hijos de Angie Jibaja manifiestan que no la quieren ver, es por ese motivo que hasta el día de hoy Jean Paul Santa María no permite que ellos se acerquen a la modelo pese a sus pedidos.

Angie Jibaja busca ver a sus hijos. Foto: Instagram.

Según la misma ‘Chica de los tatuajes’, esta información no sería cierta, pues ellos han crecido con ella. “No puedo mostrar imágenes porque estoy lamentablemente impedida de hacerlo. Es imposible que ellos no quieran verme, han crecido conmigo”, comentó.

Finalmente, Angie Jibaja mencionó que se ha realizado un tratamiento psicológico y psiquiátrico, donde sus resultados mencionan que está totalmente bien, por lo que no existiría ninguna justificación para que ella pueda ver a sus pequeños con total normalidad.