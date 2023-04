Corte de Luz masivo en Lima afecta a varios distritos de la capital

Corte de luz masivo en Lima

Este domingo, minutos antes de que den las 9:00 a.m. se registró un apagón general en varios distritos de Lima. Surco, Miraflores, San Isidro, Breña, San Miguel, han sido las zonas afectadas por este corte de luz masivo en la capital.

Hasta el momento las empresas encargadas de brindar este servicio, como Enel y Luz del Sur, no han comunicado respecto sobre qué habría pasado para que se genere esta baja del suministro que está afectando a miles de usuarios que a esta hora del día trabajan desde casa o en oficinas.

A través de Twitter son varios los usuarios que se han pronunciado sobre este caso, indicando que de un momento a otro se fue la luz en sus hogares

" No hay luz, al parecer es un corte general Estoy llamando a los operadores pero no responden, dicen que no hay servicio” explicó una usuaria afectada

De acuerdo a los comentarios en las redes sociales, el corte de luz masivo en Lima ha sido sin previo aviso de las empresas generadoras, por lo que los reclamos se incrementan con el paso de los minutos.

En los perfiles de Twitter y Facebook, Enel ni Luz del Sur han emitido algún comentario sobre este corte.

Distritos afectados

Los distritos de Cercado de Lima, Breña, Surco, Miraflores, San Isidro, San Miguel, Carabayllo, Jesús María, Los Olivos y otras zonas también se han visto afectadas por esta caída del servicio eléctrico.

Asimismo, hay usuarios que reportan también la caída de Internet y agua potable.

“En San Miguel tampoco hay fluido eléctrico. ¿Qué otros distritos o zonas se están afectando por el Corte de Luz? Justo estaba por tomar examen en la universidad. Ayuden reportando. En Los Olivos al parecer tampoco hay ni en Jesús María”, dijo un profesor universitario afectado por el corte de luz.

Enel y Luz del Sur no responden

Los usuarios afectados indicaron que las centrales telefónicas de Enel y Luz del Sur no contestan ni siquiera a los reportes de fallas eléctricas en sus suministros y que los cortes que ha habido en las últimas semanas no han sido avisados por estas empresas afectando a miles en el desarrollo de sus clases virtuales, trabajo o ponencias importantes que han tenido que realizar desde sus hogares.

Por ello hicieron un llamado a Osinergmin para que fiscalice las razones por las que ambas empresas realizan estos cortes de luz sin previo aviso.

Reacciones de los usuarios ante corte de luz en Lima

Varios usuarios expresaron su malestar a través de las redes sociales, una de las más usadas es Twitter. “Acaba de haber corte de luz en Jr Nicolás de Piérola cuadra 3 altura cuadra 14 de Av Ayacucho. No hay forma de comunicarse con el teléfono de Luz del Sur”, escribió.

“Hola @EnelPeru. ¿Por qué nos cortan la luz sin previo aviso? ¿Sabías que tu línea de atención tampoco responde?”, escribió otra usuaria.

Además, muchos clientes también informaron que en la ciudad de Piura se encuentran sin el servicio de luz eléctrica por lo que se espera que las empresas encargadas en Lima y ciudades pronto puedan comunicarse y solucionar este problema.