“Con ella y su plata no te metas”: Revelan nuevos audios del presunto cómplice de la congresista María Cordero

María Cordero: Nuevos audios revelan más presiones de la congresista acusada de recortar el sueldo|VIDEO: Latina

Nuevos audios que comprometen a la congresista de Fuerza Popular, María Cordero Jon Tay, se difunden. Otras presiones se le escucha decir a la legisladora, pero especialmente al presunto cómplice en el caso de recorte de sueldo estaría en la mira. Braden Paredes Calla, el trabajador de la parlamentaria, se le escucha decir otros pagos que deberían pagar.

“Los bonos, todo es para ella. Para que no dudes de mí, ella sabe absolutamente todo. (...) Mira lo que viene, viene el 50% de la gratificación de diciembre, viene el 50% de escolaridad de enero, viene el 50% del bono grande, hay dos bonos que van a recibir. Un bono, no sé cuánto te tocará, un bono de dieciséis mil y el otro de casi doce mil”, señaló en el audio difundido por Punto Final.

Este audio fue grabado el 28 de noviembre del 2022. Sin embargo, no solo se tenía la intención de recortar los bonos que se otorga por fin de año, sino también se le exigía no hacer “quedar mal” frente a la congresista, porque él le había recomendado.

“Ahí si no me hagas quedar mal. Lo que te den, el 50% sin chistar y me vas a dar así te vayas, porque me ha dicho tú lo garantizas a tu amigo. O sea, si tú te vas yo voy a tener que pagar. La conoces. Con ella y con su plata no te metas”, sostiene.

No obstante, el interrogatorio siguió el 12 de diciembre de ese mismo año, debido a que la parlamentaria no le habría creído a su trabajador. Es así como le pide que le muestre su celular para que ella misma sea testigo del monto que se le habría depositado.

“Saca tu teléfono”, exige Cordero. Seguidamente, Braden Paredes interviene: “Que te dije del depósito, lo que no te habría depositado. ¿Te acuerdas? ¿Te depositaron o no?”, menciona.

A lo que el extrabajador respondió con un “no” sobre el depósito que le había realizado el Congreso. Ante ello, la legisladora agregó “que te enseñe”; es decir, no creía y pedía revisar ella misma. Cabe recordar que, el excolaborador afirmó que siempre se le exigía enviar una captura de pantalla para corroborar la cantidad de dinero que habría recibido por sus labores.

Un reclamo por denuncia

El hermano de Braden se comunicó el extrabajador para indicarle si sabe algo de lo que sería la denuncia sobre el recorte de sueldo. A lo que respondió que un periodista del citado medio se comunicó con él para saber más del tema y le afirmó que le brindó algunos datos.

“Se supone, ¿dónde está el tema de la lealtad? (...) ¿Y qué, por qué tendría que buscarte?”, le reclama Willy Paredes, quien le dijo que no hable nada y que se haga el desentendido”, mencionó.

No obstante, al comunicarse con Paredes negó que se haya comunicado para hablar sobre este tema y solo fue para “saludarlo”. “No, está equivocado, es un tema de amigos nada más. (...) Es un tema de amigos, nada relevante”, sentenció.

Nuevas exigencias

La congresista Cordero también habría querido quedarse con el dinero que se le brinda a los funcionarios en la semana de representación. El extrabajador le indicó que devolvería al Parlamento la suma de S/216.

“Entonces, cincuenta seis, no sale esa cantidad, sale menos. (...) a mí no me vengas con cuentos. Tienes que ser sincero de corazón. (...) ¿Qué cosa? ¿Qué tienes que devolver?”, mencionó.

La Fiscalía de la Nación ya abrió investigación preliminar contra Cordero Jon Tay y su asesor Braden Paredes. Asimismo, esta semana llegó hasta las instalaciones del Congreso para recoger documentación sobre el caso.