JNJ ratifica investigación contra Patricia Benavides por su maestría y doctorado con tesis no habidas

La Junta Nacional de Justicia (JNJ), organismo encargado de nombrar, ratificar y destituir a los jueces y fiscales del país, reconfirmó este viernes que investiga a Patricia Benavides, titular del Ministerio Público, por supuestas irregularidades en los títulos de maestría y doctorado que obtuvo en la Universidad Alas Peruanas (UAP).

Las tesis con las cuales alcanzó estos grados se encuentran no habidas, según la misma casa de estudios; parte del jurado no recuerda esa sustentación ―por la que obtuvo calificación máxima—, y siete excompañeros de clase revelaron a Hildebrandt en sus trece que no recuerdan haberla visto en el aula.

Fuentes de la JNJ ―institución que nombró a Benavides como fiscal de la Nación en 2022— remarcaron al semanario que siguen en curso las diligencias sobre los títulos académicos. “Pronto habrá noticias”, matizó el medio, sin abundar detalles.

Benavides lidera los casos abiertos contra Pedro Castillo y Dina Boluarte

A inicios de abril, la fiscal suprema Zoraida Ávalos ya había hecho mención a la pesquisa. “¿Le aconsejaría a Patricia Benavides que muestre su tesis?”, consultó una periodista de Hildebrandt en sus trece. “No me ha pedido consejo. Yo lo haría. No la critico. La Junta Nacional de Justicia está investigando”, replicó Ávalos.

Benavides obtuvo el grado de doctora con un trabajo titulado “El principio de oportunidad en la investigación preliminar y su aplicación en los delitos de lesiones culposas”, expuesto en diciembre de 2009, que le adjuntó una mención magna cum laude, rendimiento muy destacado.

Sin embargo, el presidente del jurado, Willy Ramírez, el secretario del mismo, Gustavo Mejía, y el integrante Juan Carlos Adriazola dijeron no recordar la sustentación, aunque después reconsideraron su versión.

Susel Paredes insiste en que la titular del Ministerio Público difunda sus tesis

En agosto pasado, la JNJ emitió un comunicado en el que afirmó, según el semanario, que el único grado tomado en cuenta al momento de seleccionarla como máxima representante del Ministerio Público fue el de doctora en Derecho. Es decir, si comprobara que la tesis no existiera o es una farsa, su destitución sería inmediata.

Benavides, quien lidera los casos abiertos contra Pedro Castillo y Dina Boluarte, también es investigada por presuntas irregularidades en los cambios del equipo especial Cuellos Blancos, que sigue una red de corrupción en la Judicatura; y de usar su cargo para beneficiar a su hermana en una investigación sobre presuntos sobornos para liberar a reos imputados por narcotráfico.

Susel Paredes, la congresista que encabeza un pedido para que la magistrada difunda sus tesis, detalló que su despacho fue informado de que los documentos académicos habían sido “plagiados” por completo.

Susel Paredes encabeza un pedido para que la magistrada difunda sus tesis

En una entrevista con el periodista Pedro Salinas, la legisladora señaló que esa fue la razón por la que decidió solicitar, sin éxito, una copia a la institución.

“En mi equipo dijimos: ‘¿por qué están diciendo eso?, vamos a verificar’. Otra cosa que nos hizo pensar es que [Benavides] estudió en la Universidad de Lima, hizo los estudios de maestría y doctorado en la San Martín y, con esos certificados, se va a la UAP a hacer una especie de curso de titulación”, señaló.

Cuestionado expediente

Paredes ha revelado, además, que cuando Benavides fue ratificada por la JNJ, en 2010, no solamente ocultó su paso por la Universidad Alas Peruanas (UAP), sino también declaró seis meses de estudio en inglés y dos en quechua, pese a que la Ley de entonces exigía el conocimiento de dos idiomas extranjeros para el grado de Doctor.

Según el expediente de ratificación —adjunto por la congresista para denunciar graves omisiones y ausencia de certificados—, Benavides alcanzó el nivel intermedio del runa simi en el Instituto Superior de Quechua (Insuq), donde estudió de noviembre a diciembre de 2007.

La fiscal de la Nación contestó a los cuestionamientos por su labor, en medio del escándalo por sus tesis de maestría y doctorado

Asimismo, obtuvo el nivel básico de inglés en el Instituto Internacional de Sistemas Empresariales (IISEP), que también dicta clases de cosmetología, según detalló Paredes a RPP.

En efecto, el IISEP señala en su web oficial que otorga “título de técnico”, a nombre del Ministerio de Educación (Minedu), en Computación, Logística, Cosmetología, Gastronomía y “muchos talleres de capacitación”. Allí Benavides recibió clases de inglés de agosto de 2007 a febrero de 2008.

“No es que me he ensañado con la fiscal. Es la integridad ética de la mujer más poderosa del Perú. Quien tiene la titularidad de la acción penal debe ser una persona impecable y académicamente solvente para dirigir a los fiscales supremos y otros fiscales, que son quienes acusan y determinan la libertad de las personas”, ha señalado la congresista.

Benavides, por su parte, ha hecho referencia a los cuestionamientos de manera escueta: “Toda mi vida personal y profesional ha sido y será con respeto a la ley, por eso soy fiscal. Seguiremos investigando y trabajando en beneficio de la ciudadanía, pese a quien le pese”, dijo en una aparición pública en Huaura, donde inauguró la Sala de Entrevista Única del distrito fiscal.